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الرئيسية | مجتمع | انتقادات تلاحق "الساعة الإضافية" .. وخبير: المغرب يتبع أوروبا

انتقادات تلاحق "الساعة الإضافية" .. وخبير: المغرب يتبع أوروبا

انتقادات تلاحق "الساعة الإضافية" .. وخبير: المغرب يتبع أوروبا
نور الدين إكجان*
الخميس 15 مارس 2018 - 10:00

انتقادات حادة طالت بلاغ وزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة الذي أعلن عن إضافة ستين دقيقة إلى توقيت المملكة في الـ 25 من مارس الجاري، خصوصا بعد أن راجت مجموعة من الأخبار تفيد بأن البرلمان الأوروبي يستعد لإجراء تقييم مفصل لنظام التوقيت الصيفي قد ينتهي بإلغائه نهائياً استجابةً لأصوات برلمانية معارضة تقول إن تقديم وتأخير التوقيت له آثار سلبية على صحة الإنسان.

فاطمة، عاملة زراعية شابة بمنطقة أشتوكن قرب مدينة تزنيت، قالت في حديث لهسبريس إن "الساعة الإضافية تشكل تعذيبا نفسيا وجسديا للعاملات الزراعيات".

وأوضحت أن "الاستيقاظ في الصباح الباكر المظلم يعرضهن لمشاكل تزايد عمليات النشل، إضافة إلى ضيق وقت القيام بالأشغال المنزلية ورعاية الأبناء الذين يجدون بدورهم صعوبة في تكييف قدراتهم البدنية الهزيلة مع الاستيقاظ في وقت باكر جدا لم يعتادوا عليه".

بدوره، محمد، بقال بالعاصمة الرباط، أورد في حديث مع هسبريس أن زيادة ستين دقيقة إلى التوقيت الرسمي يخلق مشاكل له في مواعيد عمله، وقال: "لا أشتغل نهائيا وفق هذا التوقيت، لكن الموظفين يشتكون تأخري في فتح المحل صباحا من أجل شراء ما يحتاجونه لوجبة الفطور".

وأضاف أنه يتفهم هذا الأمر، "لكن لا أجد حلا لأنني غير معتاد على الأمر والزبناء يشتغلون في توقيت يخالف توقيتي؛ ما يجعلهم يذهبون إلى المحلات التجارية الكبرى".

أسامة، طالب بكلية العلوم بجامعة محمد الخامس بالرباط، كشف في حديث لهسبريس أن "الاستيقاظ في الخامسة صباحا ومجيئي من سيدي علال البحراوي إلى مدينة العرفان من أجل حضور حصة مبرمجة في الثامنة صباحا، عرضني غير ما مرة للكريساج، ويضطرني للذهاب عبر الشوارع الرئيسية لمدينة العرفان عوض اختصار الطريق"، على حد تعبيره.

في السياق ذاته، أوضح المحلل الاقتصادي عمر الكتاني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن أوروبا تتجه نحو إلغاء القرار نظرا لأنه يخلق نوعا من الخلل في توقيت التلاميذ والموظفين.

وقال الكتاني إن "مسألة تقريب التوقيت مع الفرقاء الاقتصاديين غير صحيحة"، موضحا أن "اعتماد التوقيت المستمر بالمغرب وفرنسا وإسبانيا يلغي تماما مثل هذا الكلام، لتبقى بذلك قضية خفض استهلاك الكهرباء التي تبدو غريبة، لأنه لا يمكن أن نضيف ساعة من أجل خفض معدل استهلاك مادة واحدة وننسى المواد الأخرى".

وصنف الكتاني قرار زيادة ستين دقيقة إلى توقيت المملكة ضمن "التبعية السلوكية للاتحاد الأوروبي"، وقال: "سننتظر قرار الأوروبيين. في حالة تم إلغاء الساعة الإضافية، فالحكومة هي الأخرى ستلغيها دون أدنى مشاكل أو تعليقات".

*صحافي متدرب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - Cousin الخميس 15 مارس 2018 - 10:10
SLM rajouter une ou bien deux heures ça change rien pour nous mais laissez les prix des matières premières à sa place .n oublié pas de suivre l Europe aussi pour la justice sociale ....et......et.....
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5
2 - مهندس الخميس 15 مارس 2018 - 10:14
بصراحة و حكم عملي لا يمكننا الغاءها ان لم تلغها اوروبا ..
لاننا في الشركة نفقد ساعتان من العمل مع الاوروبيين .. الصباح نحن نأتي متأخريين ساعة و هم في المساء يخرجون بساعة قبلنا ..

و هذا يضيع علينا الكثير من الاموال التي من الممكن ان ندخلها لبلادنا و يقلص فرص العمل ..

واضن نفس الشئء بالنسبة لباقي الشركات و مراكز الاتصال .. الخ


نعم اكره الساعة لان ابنائي يعانون .. لكنه شر لابد منه ..
علينا العمل للنهوض ببلادنا
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-10
3 - منصور الخميس 15 مارس 2018 - 10:16
سؤال يجب ان يطرح على الحكومة لماذا كل من وصل الى السلطة واصبح القرار بيده يصبح المواطن هو عدوه الاول ولا يعيله اي اعتيار الكل ينتقد قرار اظافة الساعة المشؤومة وانتم تصمون اذانكم اتجاه نبض الشارع لماذا لا تسمعون لرأي المواطن وتحترمونه
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14
4 - شمقمق الخميس 15 مارس 2018 - 10:18
ولمادا نصوت للحكومة كي ننتظر من البرلمان الاوروبي ان يحافض على التوقيت الطبيعي التبعية في كل شئ ولكن اعتبره عادى مادام جل المسؤولين يحملون جنسيات اوروبية وما يصبرهم علينا يجمعهم بنا سوى دالك الراتب الضخم والامتيازات التي لن يجدوها في اوروبا
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5 - حسن الخميس 15 مارس 2018 - 10:19
اللهم ياربي اهديهم علينا فان تاتير تجعل الانسان يحس باكبر ضغط على العقل وعلى كل الجسم بصفة عامة
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6 - عمر الخميس 15 مارس 2018 - 10:20
المغرب يتبع اروبا فقط في الاشياء السلبية غير فالفلاس اما العلم و الصناعة و الصحة و الابتكار و النظافة فيتبع زمبيا و الكونغو
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7 - omar الخميس 15 مارس 2018 - 10:22
تجاهل المواطنين من سمات الحكومة الدكتاتورية.فلماذا نذهب ونصوت دعوهم يصوتون على أنفسهم مادام أمرنا لا يهمهم.حينما يتحد المواطنون بعيداا عن العنف ستكون كلمتهم هي العليا فاحبسوا أولادكم 10 أيام في هذا التوقيت والله ستلجأ الدولة إلى إلغائها لكن للأسف.يارب أبعد عنا كل مسؤول أناني.
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8 - لحماق الخميس 15 مارس 2018 - 10:22
هاد المسؤولين لمغاربة غير زايدين بحمارهم لزحام أو صافي حيت هما أصلا من خدام الدولة افيق لوقت لي بغا راه مضرورين مساكن غير ولاد الشعب حيت هما لي عايشين لعداب من جميع نواحي
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9 - نور الهدى الخميس 15 مارس 2018 - 10:22
إعتماد توقيت GMT+ 1 إبتداء من آخر يوم أحد من شهر مارس من كل سنة هو إجراء فرضته البترونا برئاسة مريم بنصالح على السيد بنكيران حين كان رئيسا للحكومة. هذا الإجراء الذي لطالما رفضه أسلافه إن ذل على شيء فإنما يذل على مدى ضعف شخصية رئيس الحكومة السابق أمام شراسة رئيسة الباطرونا.
هذا الإجراء الذي لا يخدم سوى مصالح المقاولات حيث يمكنها من تقليص فارق التوقيت بين المغرب و أوروبا خاصة من أجل إجراء معاملات تجارية أكبر . و لكن يشكل إكراهات مادية و معنوية لعامة الشعب. حيث تستهلك الطاقة الكهربائية أكثر من جهة و جهة أخرى فإنه يؤثر سلبا على الناشئة حيث يشكل مصدر خلل في الساعة البيولوجية. و هو ما يؤثر سلبا كذلك على مردودية البراعم خاصة.
و السؤال المطروح هنا هو:
لماذا لم تلجأ الحكومة إلى تغيير مواقيت العمل و كفى.
و بالتالي يمكن إعتماد توقيت مثلا : من الساعة 7 و نصف صباحا إلى الساعة الرابعة عصرا؟ و تحتفظ بالتالي بالتوقيت العالمي الموحد "GMT + 0".
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10 - مغربي الخميس 15 مارس 2018 - 10:22
و مصيبة كحلة تاني مع هاد الساعة و هما كيعرفو اغلبية الشعب ممتقبلهاش و فرضينها علينا.حشومة عليكم و الله .نريد استفتاء شعبي على هاد الساعة يشارك فيه المغاربة من طنجة الى لكويرة.الا كانت شي ديمقراطية كما تزعمون.استفتاء و هدا اضعف الايمان و شكرا
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11 - Khouribgaaaa الخميس 15 مارس 2018 - 10:24
المسألة ليست اقتصادية ولا كهرباء ولا تبعية للاتحاد الؤوروبي لو كان كل هدا هو السبب لتم الغاءها من زمان ولن تكون من المقدسات فلم نرى اي حزب يتكلم عنها المسألة ببساطة أمنية .....عندما تغير ساعة اما باظافتها او تأخيرها فانك تغير البرمجة العصبية للمخ البشري وبالتالي تغير التفكير والمصار الاجتماعي للبلد فالسيسي اول ما كثرت عليه الاظرابات لجء الى حيلة زيادة الساعة ....وهدا ما يلجء اليه حزب الباجدة ومن معهم في الحكومة للتخلص من الاحتجاجات الشعبية ...بمعنى اخر الساعة عقاب جماعي للمجتمع بحيت يصبح مفكك حتى في نفس الاسرة يوم الجمعة مثلا شي تيقرى شي تيتغدا شي تيصلي بالليل شي تيصلي العشاء شي تيتعشى شي ناعس شي غيصهر حتى الجوج لهيا الوحدة ...في الصباح كدالك الهدف هو تفكيك الاسرة والمجتمع
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12 - ارحمو اطفالنا الخميس 15 مارس 2018 - 10:24
الساعة الربيعية وليس الساعة الصيفية .ارحمو اطفالنا من هاد الهراء على الاقل حتى ياتي الصيف. و بعد شهر رمضان.فكيف هاد التلاعب بنفسية و راحة المواطن.زيد ساعة نقص ساعة.ماهادا اللعب.لكل شعب خصوصيتته.و نحن لسنا في فرنسا. زاءد مشاكل المواصلات و وخروج الاطفال و النساء للعمل في عتمة الليل.اتقو الله فينا.قبل التطبيق اسالو المواطن فه المتضرر الاول.اما من قرر الزيادة فهو لا يدهب للعمل مع الفجر.و في وساءل القتل العمومية.انشري هسبريس عا اىقلوب تحن
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