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الرئيسية | مجتمع | أطباء القطاع العام يرفضون مخرجات الحوار الاجتماعي مع الحكومة

أطباء القطاع العام يرفضون مخرجات الحوار الاجتماعي مع الحكومة

أطباء القطاع العام يرفضون مخرجات الحوار الاجتماعي مع الحكومة
عبد السلام الشامخ*
الخميس 15 مارس 2018 - 09:00

يبدو أن مسلسل شد الحبل بين وزارة الصحة وأطباء قطاع العام ما زال مستمرا، ولعل آخر حلقاته رفض النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام مخرجات الحوار الاجتماعي التي بصم عليها الوزير أنس الدكالي وممثلو هيئة الأطباء، بحضور رئيس الحكومة، الثلاثاء الماضي، مشيرة إلى أنها "تفتقد للواقعية ومجردة".

وكان رئيس الحكومة قد قدّم، خلال هذا الاجتماع، خطة همت 10 محاور تشمل على الخصوص وضعية أطباء القطاع العام، والموافقة على تفعيل الفصل 30 من القانون الإطار 34/09 المتعلق بمنح العلاجات والخريطة الصحية، والتغطية الصحية لأطباء القطاع الحر، والوقت الطبي المعدل داخل المرافق العمومية، والتكوين الطبي المستمر، والتعريفة الوطنية، ومعالجة أعطاب الطب الشرعي.

ورفضت مصادر نقابية منطق "الصوت الواحد" الذي اعتمدته حكومة العثماني في الاستماع إلى مشاكل أصحاب "البذلة البيضاء"، في إشارة إلى هيئة الأطباء التي تمثل أطباء قطاع العام والخاص والعسكري والجامعي، قبل أن تؤكد على أن "هذه الهيئة تبقى استشارية ولا تدافع عن الحقوق النقابية بقدر ما تدافع عن المهنة والأخلاقيات وتساهم في سن القوانين المتعلقة بقطاع الصحة"، على حد تعبيرها.

وقالت المصادر ذاتها، في تصريح لهسبريس، إن "هذه المخرجات تضع الأصبع على مكامن الخلل، لكنها تبقى مجرد تصريحات وأقوال"، قبل أن توضح أن "المطلوب الآن هو الشروع في تنفيذ التوصيات التي تلت اللقاء لإعطاء الانطباع بأن الأمور تسير بسلاسة نحو الاتجاه الصحيح".

المنتظر العلوي، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء قطاع العام، قال، في تصريح لجريدة هسبريس، إن "اللقاء الحكومي كان للاستئناس فقط، ولم يركز على النقاط الأساسية في الملف المطلبي"، مشيرا إلى أن "8 نقاط همت القطاع الخاص، من بينها الاستفادة من التأمينات الصحية"، معتبرا أنه "من غير المعقول ألاّ يستفيد 10 آلاف طبيب في القطاع الخاص من التغطية الصحية"، موردا أن "الخطة الحكومية همت أيضا القطاع العمومي من خلال تحسين ظروف العمل وتحفيز الأطباء ماديا".

وقال المنتظر إن "أطباء القطاع العام يدعون الحكومة إلى تبني سياسة صحية تنهض بمستوى الخدمات الصحية والاستشفائية المقدمة إلى المريض، مع الرقي بظروف عمل الطبيب والفرق شبه الطبية، استنادا إلى حيوية قطاع الصحية كقطاع اجتماعي من واجبه حماية حقوق المرضى في الولوج إلى العلاجات".

وعن الخطوات المستقبلية التي سيخوضها الأطباء في هذه المعركة، قال المنتظر إن "النقابة ستستمر في نضالها المسطر المتمثل في 6 محطات بدأت منذ الدخول الاجتماعي في شهر شتنبر الماضي، لأن القطاع العام يوجد في وضعية تستلزم مراجعة القوانين وتوفير إمكانات العمل اللوجستيكية، إلى جانب الإقرار بمعادلة الدكتوراه الوطنية، وتوفير سياسة وخريطة صحية واضحة، مع جلب الإمكانات المالية الضرورية للاستجابة لانتظارات المرضى والمهنيين"، على حد تعبيره.

*صحافي متدرب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - السجلماسي الخميس 15 مارس 2018 - 09:30
الأطباء يستحقون التحفيز لأنه لا يعقل أن نجد شيخة تعيش احسن من طبيب كابد التعب ليصبح في هذا المستوى.
مزيدا من الاحترام للأطباء حتى يستطيعوا التميز في مهامهم بذل الجريا وراء لقمة الخبز المر
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-1
2 - منير التولالي الخميس 15 مارس 2018 - 09:33
هناك نقطة لم افهمها
هل تطالبون بالتغطية الصحية لاصحاب العيادات الخاصة ؟
هل يعقل ان يستفيد طبيب يعمل في عيادة خاصة و دخله الشهري يتجاوز 150000 درهم من التغطية الصحية في الوقت الذي يحرم فيه المواطن العاطل عن العمل من هذه التغطية و يطرد من العيادة الخاصة و لو كان ينزف أو يحتضر !!؟
هل يعقل ان يرفض الطبيب العمل في الضواحي لسنتين فقط بينما يعمل المدرس في الجبال و تجرفه السيول لسنوات دون كلل أو ملل ؟
عليكم اولا إصلاح انفسكم لان مرادف الطبيب لدى المغاربة هو شخص ببدلة بيضاء و قلب اسود ...اللهم القلة القليلة من الاوفياء للانسانية و لقسم ابقراط
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3
3 - Medecin generaliste marocain الخميس 15 مارس 2018 - 09:41
Et les medecins generalistes privè de leurs droits pour continuer leurs etudes ? Ma3lihoum hadra msaken
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-2
4 - Adam الخميس 15 مارس 2018 - 09:41
القطاع الوحيد الدي يجعلني أتساءل عما ادا كان هدا القطاع خاضعا للمراقبة ام لا ..والسبب هو الفوضى العارمة التي تميزه عن باقي القطاعات الاخري والدليل
_ غياب الالتزام بمواقيت الدخول والخروج فالطبيب لا يلتحق بمقر عمله حتى العاشرة ويغادر في 12زوالا
_طريقة الكشف التي تنم عن الاستهتار بالواجب المهني
_البحث عن مبررات واهية للتملص من المرضى بتوجيهم الى المصحات الخاصة حيث استرزاق الطبيب
_تفاقم الرشوة والمحسوبية في صفوف الأطباء حيث تبادل المصالح بينهم وغيرهم
_توزيع أدوية المستوصفات والمواعيد وتسهيل اجرا فحوصات الأشعةبمنطق المزاجية و الزبونية
_تراقص الأطباء بين مساكنهم ومقرات عملهم مما يسهم في هدر زمن مرضاهم ويزيد من مرضهم
هده جملة من الملاحظات والتي ستبقى بمثابة صرخة في واد حيث الحجة هي الخصاص وغياب التجهيزات والتحفيزات ولكن الخلاصة أن الطبيب الدي يجب أن يتحلى بالعطاء أصبح اليوم رديفا للطمع والجشع
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2
5 - PREDATOR الخميس 15 مارس 2018 - 09:51
هذا غيض من فيض ، أرجو من الهسبرس أن تلقي الضوء على مشاكل مراكز النداء كذلك ، والمشاكل التي تشوب هذا القطاع التي تصل إلى درجة الاختلاس ، هذا واجبكم علما أن عددا كبيرا من مستهلكي الهسبرس هم من عاملي هذا القطاع ، ذلك لأن خدمات الإنترنت ذات الصبيب الجيد متوفرة لديهم ، ماذا تنتظرون ، شمروا عن سواعدكم وقدموا مادة دسمة تلقي الضوء على هذا النشاط الحيوي في مدينة الدار البيضاء . أما بالنسبة لقطاع الصحة ، فأظن أن مستشفى أبن رشد دليل واضح على مستوى الخدمات المنحط خصوصا عند استقبال المرضى ، كيف لمغرب يريد أن يفيد افريقيا بخبرته التنموية لا يقوم بكل واجبات الإصلاح في هذا المجال ، أم أن ذلك تطبيل إعلامي لا غير !
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-1
6 - ايت الخميس 15 مارس 2018 - 09:52
الاطباء لا يهمهم سوى المال من حسنات الحكومة ان تستقدم اطباء من الصين والسنغال ..الطبيب المغربي تاجر عبيد لا اقل ولا اكثر..وهم لن يشبعوا ولو اعطيتهم كل اموال البلد سيبقون يطالبون بالمزيد لان المشكل مشكل اخلاق وسلوك ...ودنوب الفقراء على رقابهم ليوم الدين
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3
7 - الطبيب الخاص الخميس 15 مارس 2018 - 10:01
كطبيب في القطاع الخاص , أقول لزملائي في القطاع العام , طبتم انعموا و احمدوا الله تعالى , عندكم أجر ثابت و تغطية صحية و تقاعد , نحن هنا الأجر بيد الله و هو خير الرازقين و الحمد لله على كل حال , و لا تغطية صحية , و لا تقاعد , بل تغطينا الدولة بالضرائب المختلفة , و كفى بي ناصحا .
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