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الرئيسية | مجتمع | الطالبي: الاحتجاجات وقود التغيير .. والمخيمات فضاءات للترفيه

الطالبي: الاحتجاجات وقود التغيير .. والمخيمات فضاءات للترفيه

الطالبي: الاحتجاجات وقود التغيير .. والمخيمات فضاءات للترفيه
نورالدين إكجان* (صور: منير امحيمدات)
الأربعاء 14 مارس 2018 - 23:45

قال رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، إن "احتجاجات الشباب مرغوب فيها، وهي الوقود الذي تتحرك به الديمقراطية والتغيير، لكن لا يمكن للدولة أن تسمح بتجاوز الحدود والمس بحرية الغير وتحطيم ممتلكاتهم"، موضحا أن "الوضعية الحالية التي يعيشها شباب اليوم لا ترضيه ولا ترضي المسؤولين جميعا".

الطالبي، الذي كان يتحدث مساء اليوم الأربعاء في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني بالعاصمة الرباط، أضاف أنه "لا يهتم بكثرة اللغط الذي يصاحب مهامه التي باشرها من أجل الإصلاح لا غير"، مشيرا إلى أن "الوضعية الحالية لشباب البلاد مثيرة للقلق، في ظل سحب النقاش من المؤسسات، وضعف إقبالهم على الانخراط في الأحزاب السياسية".

وقال الطالبي: "عزوف الشباب عن الممارسة السياسية نتاج لتغير جذري عميق في العالم بأسره، حتى في البلدان المتقدمة، وإلا فكيف سيكون دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية وإمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا؟"، مشددا على أنه يرحب بجميع الانتقادات شريطة أن تكون مبنية على أساس دقيق وقانوني.

وأورد المتحدث ذاته أن قضية التخييم تستأثر باهتمام كبير لديه، ووجد مشاكل جمة تعتري القطاع، "أبرزها أن مقرر التكوين التربوي الذي يؤطر عمل المخيمات المغربية يعود إلى فترة الحماية، إضافة إلى غياب تطبيق القانون المؤطر للمخيمات؛ ما يفتح الباب للجميع من أجل فرض تصوره".

وعاد الوزير التجمعي إلى الحديث عن قضية "منعه لصلاة الفجر وأغاني الداودية داخل المخيمات"، موضحا: "القضية كانت تهم تواجد جمعيتين داخل الفضاء نفسه، كل منهما تقوم بنشاط مختلف، يضر بسلامة الأطفال المستفيدين؛ ما جعل الأمر يتطور ويصل إلى وكيل الملك، فاتفقنا على ضرورة تنظيم سير الأمور".

وانتقد الطالبي "العديد من الجمعيات التي لا تملك تصورا للاشتغال في المخيمات"، موردا أن "المخيم فضاء لتلقين الطفل مهارات الإبداع والمسرح والموسيقى والخطابة..أما ما هو متعلق بالدين فله أهل الاختصاص ولا يمكن أن يخرج عن دائرة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية".

وأكد الطالبي في معرض حديثه أن الوزارة "وضعت تصورا شموليا لسنة 2018، يعزز حضور دور الثقافة ودور الشباب وملاعب القرب، التي كان من المبرمج أن يصل عددها إلى 1000 ملعب نهاية سنة 2012"، وزاد مستدركا: "لكننا اليوم في 2018 ولا نتوفر سوى على 360 ملعب قرب في ربوع المغرب كاملة".

ووعد الطالبي بـ"توفير الملاعب والقاعات المغطاة لجميع الفعاليات بشكل مجاني ابتداء من السنة الجارية، إضافة إلى فتح أوراش عديدة ستعزز البنيات التحتية الموجهة للشباب هذه السنة".

*صحافي متدرب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - عبدو الخميس 15 مارس 2018 - 00:18
ما هي حقيقة موءخر الضراءب التي يجترها السيد الطالبي وراءه؟ هل صحيح انه مدين للخزينة بما يناهز 1,9 مليار سنتيم؟ اذا كان بعض من هذا صحيح، فكيف يجرء هذا الشخص على اعطاد الدروس، بل وكيف له الا يقال من مسءو لياته العمومية؟
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2 - امغار ناريف الخميس 15 مارس 2018 - 00:18
اقول لرشيد العلمي الطالبي ادا كنت تقر بان الدين من اختصاص وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية فكدلك التاطير والتنشيط من اختصاص وزارة الثقافة وليس من اختصاص وزارة الشبيبة والرياضة حلال عليكم حرام علينا نحن نعلم ماهو سعيكم من وراء التاطير والتخييم ومن خلال دكركم عزوف الشباب عن الحقل السياسي اقول ان سبب دلك راجع لكون الكتاب العامون للدكاكين السياسية قد ورثوا الكراسي والتصقوا بها الى ان توافيهم المنية فكلهم استحلوا الزعامة والقيادة واصبح كل واحد ديكتاتورا في حزبه كما ارتبطت السياسة بالمال فا فقدها قيمتها فبالمال تشترى الدمم مول الشكارة يربح
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3
3 - Ancien habitant de Tamezgha الخميس 15 مارس 2018 - 00:24
Ce t te personne dit la chose et son contraire. Lors des evenements recents il à qualifié les révoltés du Rif de séparatiste. Aujourd'hui il stipule que c'est un bon signe de démocratie.
Au contraire c'est un mauvais signe. Il traduit des insuffisances en n matière d'emploi de service (santé éducation habitat...) des citoyens et non un bon signe comme il prétend.
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0
4 - عمر الخميس 15 مارس 2018 - 00:39
واسي العلمي راه الشافاوي قتلنا نوض خدم بعدا دير غير شي تخربيقا بعدا.
لا يعقل ان الاحياء الشعبية بالدارالبيضاء لا تتوفر على ملاعب لالعاب القوى و لا الجنباز واذا كان يوجد فدلني
طاقات تضيع بالتسكح في الدروب وبين السيارات. وخلي عليك الدين في التيقار الوزارة الوصية موجودة والحمد لله.
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