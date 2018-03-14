الطالبي: الاحتجاجات وقود التغيير .. والمخيمات فضاءات للترفيه

نورالدين إكجان* (صور: منير امحيمدات)

قال رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، إن "احتجاجات الشباب مرغوب فيها، وهي الوقود الذي تتحرك به الديمقراطية والتغيير، لكن لا يمكن للدولة أن تسمح بتجاوز الحدود والمس بحرية الغير وتحطيم ممتلكاتهم"، موضحا أن "الوضعية الحالية التي يعيشها شباب اليوم لا ترضيه ولا ترضي المسؤولين جميعا".

الطالبي، الذي كان يتحدث مساء اليوم الأربعاء في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني بالعاصمة الرباط، أضاف أنه "لا يهتم بكثرة اللغط الذي يصاحب مهامه التي باشرها من أجل الإصلاح لا غير"، مشيرا إلى أن "الوضعية الحالية لشباب البلاد مثيرة للقلق، في ظل سحب النقاش من المؤسسات، وضعف إقبالهم على الانخراط في الأحزاب السياسية".

وقال الطالبي: "عزوف الشباب عن الممارسة السياسية نتاج لتغير جذري عميق في العالم بأسره، حتى في البلدان المتقدمة، وإلا فكيف سيكون دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية وإمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا؟"، مشددا على أنه يرحب بجميع الانتقادات شريطة أن تكون مبنية على أساس دقيق وقانوني.

وأورد المتحدث ذاته أن قضية التخييم تستأثر باهتمام كبير لديه، ووجد مشاكل جمة تعتري القطاع، "أبرزها أن مقرر التكوين التربوي الذي يؤطر عمل المخيمات المغربية يعود إلى فترة الحماية، إضافة إلى غياب تطبيق القانون المؤطر للمخيمات؛ ما يفتح الباب للجميع من أجل فرض تصوره".

وعاد الوزير التجمعي إلى الحديث عن قضية "منعه لصلاة الفجر وأغاني الداودية داخل المخيمات"، موضحا: "القضية كانت تهم تواجد جمعيتين داخل الفضاء نفسه، كل منهما تقوم بنشاط مختلف، يضر بسلامة الأطفال المستفيدين؛ ما جعل الأمر يتطور ويصل إلى وكيل الملك، فاتفقنا على ضرورة تنظيم سير الأمور".

وانتقد الطالبي "العديد من الجمعيات التي لا تملك تصورا للاشتغال في المخيمات"، موردا أن "المخيم فضاء لتلقين الطفل مهارات الإبداع والمسرح والموسيقى والخطابة..أما ما هو متعلق بالدين فله أهل الاختصاص ولا يمكن أن يخرج عن دائرة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية".

وأكد الطالبي في معرض حديثه أن الوزارة "وضعت تصورا شموليا لسنة 2018، يعزز حضور دور الثقافة ودور الشباب وملاعب القرب، التي كان من المبرمج أن يصل عددها إلى 1000 ملعب نهاية سنة 2012"، وزاد مستدركا: "لكننا اليوم في 2018 ولا نتوفر سوى على 360 ملعب قرب في ربوع المغرب كاملة".

ووعد الطالبي بـ"توفير الملاعب والقاعات المغطاة لجميع الفعاليات بشكل مجاني ابتداء من السنة الجارية، إضافة إلى فتح أوراش عديدة ستعزز البنيات التحتية الموجهة للشباب هذه السنة".