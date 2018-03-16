24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:09
|06:34
|12:41
|16:01
|18:39
|19:54
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- باحثون صحراويون يحققون مؤلفات لتحصين "الأمن الروحي" للمغاربة
- أوكرانيا تحظر تنافس رياضييها على أرض روسيا
- مطالبة من مليلية بمعهد إسباني جديد في الناظور
- خريبكة تحسم تمثيلها بمسابقة محمد السادس للقرآن
- ارتفاع العجز التجاري بـ 19,2 في المئة متم فبراير
بعد "بلاغ لفتيت" .. هل تلاقي احتجاجات جرادة مصير "حراك الريف"؟ (5.00)
انتقادات تلاحق "الساعة الإضافية" .. وخبير: المغرب يتبع أوروبا (5.00)
- انتقادات تلاحق "الساعة الإضافية" .. وخبير: المغرب يتبع أوروبا - (143)
- الحكومة ترفض الاحتجاجات وتواجه حراك جرادة بـ"العين الحمراء" - (91)
- متولي يهاجم رونار: "وساطات" تقود إلى صفوف المنتخب الوطني - (71)
- رونار يَرد على اتهامات اللاعب متولي ويهدّد بجره إلى القضاء - (70)
- الهيئة الوطنية للتقنيين المغاربة تعلن نجاح إضرابها - (69)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
وزارة الشغل تراهن على إنجاح الحوار الاجتماعي
تعقد لجنة القطاع الخاص للحوار الاجتماعي، يوم الاثنين من الأسبوع المقبل، اجتماعها الثاني في إطار الحوار الاجتماعي "جولة أبريل".
وحسب بلاغ لوزارة الشغل والإدماج المهني فقد اتفق أطراف اللجنة خلال اجتماع، بحضور وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم، وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب وممثلين عن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، على موافاة الوزارة بمقترحات بخصوص نقط جدول الأعمال ومنهجية العمل والبنود التي تحظى بالأولوية في أفق عقد الاجتماع الثاني للجنة.
وكان الوزير يتيم، يضيف البلاغ، قد ذكر خلال هذا الاجتماع بالإطار والسياق العام لجولة أبريل للحوار الاجتماعي، معبرا عن الإرادة الراسخة للحكومة في إنجاح هذا الحوار وجعله منتجا.
وثمن الإرادة الجماعية التي عبرت عنها كل من الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين لإنجاح هذه الجولة من الحوار الاجتماعي بهدف التوصل إلى اتفاق ثلاثي الأطراف على مدى ثلاث سنوات.
ومن جهتهم، يزيد المصدر نفسه، أعرب ممثلو الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية عن انخراطهم الإيجابي من أجل إنجاح جولات الحوار الاجتماعي في إطار لجنة القطاع الخاص.