24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0906:3412:4116:0118:3919:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. بعد "بلاغ لفتيت" .. هل تلاقي احتجاجات جرادة مصير "حراك الريف"؟ (5.00)

  2. انتقادات تلاحق "الساعة الإضافية" .. وخبير: المغرب يتبع أوروبا (5.00)

  3. المخدرات وغسيل الأموال موضوع لقاء مغربي بلجيكي (5.00)

  4. مناظرة الفلاحة بمكناس تراهن على الشباب والتنمية (5.00)

  5. تسييس القضاء أشد خطورة من تسييس الدين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | وزارة الشغل تراهن على إنجاح الحوار الاجتماعي

وزارة الشغل تراهن على إنجاح الحوار الاجتماعي

وزارة الشغل تراهن على إنجاح الحوار الاجتماعي
هسبريس من الرباط
الجمعة 16 مارس 2018 - 02:19

تعقد لجنة القطاع الخاص للحوار الاجتماعي، يوم الاثنين من الأسبوع المقبل، اجتماعها الثاني في إطار الحوار الاجتماعي "جولة أبريل".

وحسب بلاغ لوزارة الشغل والإدماج المهني فقد اتفق أطراف اللجنة خلال اجتماع، بحضور وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم، وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب وممثلين عن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، على موافاة الوزارة بمقترحات بخصوص نقط جدول الأعمال ومنهجية العمل والبنود التي تحظى بالأولوية في أفق عقد الاجتماع الثاني للجنة.

وكان الوزير يتيم، يضيف البلاغ، قد ذكر خلال هذا الاجتماع بالإطار والسياق العام لجولة أبريل للحوار الاجتماعي، معبرا عن الإرادة الراسخة للحكومة في إنجاح هذا الحوار وجعله منتجا.

وثمن الإرادة الجماعية التي عبرت عنها كل من الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين لإنجاح هذه الجولة من الحوار الاجتماعي بهدف التوصل إلى اتفاق ثلاثي الأطراف على مدى ثلاث سنوات.

ومن جهتهم، يزيد المصدر نفسه، أعرب ممثلو الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية عن انخراطهم الإيجابي من أجل إنجاح جولات الحوار الاجتماعي في إطار لجنة القطاع الخاص.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.