وزارة الشغل تراهن على إنجاح الحوار الاجتماعي

هسبريس من الرباط

تعقد لجنة القطاع الخاص للحوار الاجتماعي، يوم الاثنين من الأسبوع المقبل، اجتماعها الثاني في إطار الحوار الاجتماعي "جولة أبريل".

وحسب بلاغ لوزارة الشغل والإدماج المهني فقد اتفق أطراف اللجنة خلال اجتماع، بحضور وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم، وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب وممثلين عن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، على موافاة الوزارة بمقترحات بخصوص نقط جدول الأعمال ومنهجية العمل والبنود التي تحظى بالأولوية في أفق عقد الاجتماع الثاني للجنة.

وكان الوزير يتيم، يضيف البلاغ، قد ذكر خلال هذا الاجتماع بالإطار والسياق العام لجولة أبريل للحوار الاجتماعي، معبرا عن الإرادة الراسخة للحكومة في إنجاح هذا الحوار وجعله منتجا.

وثمن الإرادة الجماعية التي عبرت عنها كل من الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين لإنجاح هذه الجولة من الحوار الاجتماعي بهدف التوصل إلى اتفاق ثلاثي الأطراف على مدى ثلاث سنوات.

ومن جهتهم، يزيد المصدر نفسه، أعرب ممثلو الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية عن انخراطهم الإيجابي من أجل إنجاح جولات الحوار الاجتماعي في إطار لجنة القطاع الخاص.