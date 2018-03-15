الهيئة الوطنية للتقنيين المغاربة تعلن نجاح إضرابها

وائل بورشاشن*

دخل المسؤولون التقنيون، اليوم الخميس، في إضراب عن العمل بالقطاعات العمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية التابعة للتجهيز والمالية والفلاحة والصحة.

وقال عزيز أملال، رئيس الهيئة الوطنية للتقنيين المغاربة، إن "الإضراب ناجح بشكل كبير وغير مسبوق، و نسبة المشاركة تراوحت بين 98 و100 في المائة"، معتبرا أن "عدم التحاق التقنيين بقطاعاتهم هدفه أن يحس الرأي العام والحكومة بقيمة 'الحكرة' التي يعيشها التقني".

وأوضح أملال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "أسباب الإضراب هي عدم استجابة الحكومة للمطالب، وغياب إرادتها في فتح حوار مع الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب".

وأبرز المتحدث أن هيئة التقنيين راسلت الحكومة ثلاث مرات، ونظمت ندوة صحافية، وأرسلت رسالة مفتوحة، وأرسل تقنيوها رسائل فردية بهدف فتح نقاش مع الهيئة والاستجابة لمطالبها؛ "لكن هذا مع الأسف لم يجدِ، وهذا ما جعلنا ندخل في هذه الأشكال الاحتجاجية".

وبيّن أملال أنه من الأسباب التي دفعت تقنيي المغرب إلى الإضراب عن الشغل "الراتب الهزيل جدا، بالرغم من أننا نقوم بمجموعة من المهام الكبيرة جدا، ونشكل ثقلا داخل جميع القطاعات".

وفي هذا الصدد، أضاف رئيس الهيئة الوطنية للتقنيين المغاربة قائلا: "نحن مضطرون للدخول في هذه البرامج الاحتجاجية، لتعرف الحكومة والإدارة هل نقوم بشيء أم لا نقوم بأي شيء؛ فعندما ستذهب إلى المالية مثلا وتجد أن التقنيين متغيبون، أو في القطاع الفلاحي، أو في قطاع الاتصالات، ستعرف أن مجهودات التقنيين هي أساس نجاح كل شيء".

واسترسل المتحدث شارحا أنه "نحن ناس حوار، وأناس يشتغلون في جميع المخططات وجميع البرامج، وأن الحكومة يجب أن تتعامل بذكاء معهم ويجب أن تعرف أنه إذا اهتمت بالتقنيين فإنها تدفع الاقتصاد الوطني نحو مزيد من النمو والارتقاء".

جدير بالذكر أن الإضراب الذي يخوضه التقنيون جاء بعد إضراب سابق، فاتح شهر مارس الجاري، تخللته وقفة احتجاجية أمام وزارة الوظيفة العمومية، وأن الهيئة الوطنية للتقنيين المغاربة تقول بأن برنامجها "لا يزال مفتوحا" بإضرابين وطنيين يومي 11 و25 أبريل المقبل.