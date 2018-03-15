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الرئيسية | مجتمع | معاقبة أمنيين اجتازوا مباراة داخلية باعتماد الغش

معاقبة أمنيين اجتازوا مباراة داخلية باعتماد الغش

معاقبة أمنيين اجتازوا مباراة داخلية باعتماد الغش
هسبريس من الرباط
الخميس 15 مارس 2018 - 15:05

قرر المدير العام للأمن الوطني توقيع عقوبات تأديبية مع الإقصاء التلقائي لخمسة مرشحين من موظفي الشرطة اجتازوا المباراة المهنية الداخلية لضباط الأمن برسم سنة 2017.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ توصلت به هسبريس اليوم الخميس، أن "لجنة تصحيح الامتحانات كانت قد رصدت تطابقا كبيرا في الأجوبة التي تضمنتها أوراق الاختبار الخاصة بالمرشحين، بشكل يؤكد وجود حالة للغش، وهو ما استدعى إقصاء هؤلاء المرشحين تلقائيا، وإصدار عقوبة التوبيخ في حقهم مع الحرمان من التعويضات لمدة شهرين".

"طالت هذه العقوبات والتدابير التأديبية، أيضا،ستة موظفين آخرين للأمن، بحيث تم إصدار عقوبة الإنذار في حق أربعة موظفين ممن كانوا يشرفون على الحراسة بقاعات الامتحان التي اجتاز فيها المرشحون المباراة، وذلك لتقاعسهم في النهوض بواجبات المراقبة وتعزيز آليات مكافحة الغش، كما تم توقيع عقوبة الإنذار في حق ضابط شرطة ممتاز لارتكابه تجاوزات مهنية تمثلت في عدم التأطير الجيد للمباراة بمدينة الراشيدية، بالإضافة إلى توجيه رسالة ملاحظة لمسؤول أمني برتبة عميد شرطة يعمل بنفس المدينة"، يردف البلاغ.

ويأتي إصدار هذه العقوبات والتدابير التأديبية، حسب المصدر، في سياق حرص والتزام المديرية العامة للأمن الوطني بتخليق مباريات ولوج أسلاك الشرطة، سواء الداخلية المفتوحة في وجه عناصر الشرطة، أو المباريات الخارجية التي يجتازها عموم المرشحين، وذلك إعمالا لمبادئ الشفافية والاستقامة من جهة، وتنزيلا لواجب ربط المسؤولية بالمحاسبة من جهة ثانية.

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