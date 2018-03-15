الحكومة ترفض الاحتجاجات وتواجه حراك جرادة بـ"العين الحمراء"

هسبريس – محمد بلقاسم

في ظل التصعيد الذي تعيش على وقعه مدينة جرادة بعد الاعتصام الذي نفذه عدد من المواطنين داخل "آبار استخراج الفحم الحجري" عقب قرار وزارة الداخلية منع التظاهر في المدينة، كشفت الحكومة، اليوم الخميس، عن "العين الحمراء" في مواجهة هذه الاحتجاجات.

وعاشت المدينة خلال اليومين الماضيين على وقع مواجهات مفتوحة بين قوات الأمن والمحتجين؛ وذلك على خلفية بلاغ وزارة الداخلية الذي أعلن عن "منع التظاهر غير القانوني بالشارع العام، والتعامل بكل حزم مع التصرفات والسلوكات غير المسؤولة"، رابطا ذلك "بالحفاظ على استتباب الأمن وضمانا للسير العادي للحياة العامة وحماية لمصالح المواطنات والمواطنين".

وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وضمن إفادة له في المجلس الحكومي، ذكّر بالمسار التاريخي للملف منذ تصفية "مفاحم جرادة"، مشيرا إلى التطورات الأخيرة خلال الأشهر الثلاثة واللقاءات التي عقدت في الأسابيع الماضية.

وجدد وزير الداخلية التأكيد على المعطيات التي جاءت في البلاغ الصادر عن وزارته، الذي أكد على اعتماد مقتضيات القانون في التعامل مع الاحتجاجات والتجمعات، موضحا أن البلاغ جاء بتشاور مع رئيس الحكومة بعد لقاء يوم الثلاثاء، موردا أنه تم التنويه بالتدبير الجماعي لقضية من هذا النوع.

الإفادة التي كشف عنها مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي عقدها اليوم الخميس، أكدت أن "الحكومة تتحمل المسؤولية بطريقة جماعية في اتخاذ القرارات، وفقا لما ينص عليه القانون"، موضحا أن الإصابات التي سجلت أمس كانت غالبيتها في صفوف قوات الأمن، بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة تمثلت بالخصوص في إحراق عدد من العربات والمعدات.

وفي هذا الصدد، قال الخلفي: "الحكومة أكدت أن الحق في الاحتجاج مكفول لكن في إطار القانون بدون الضرب بالحجارة أو القيام بأعمال تتنافى مع ما هو سلمي"، معلنا "استنكار ترويج صور مفبركة، من صور من الشرق الأوسط وهي صور قديمة"، معتبرا أن "القوات لها الحق في التدخل لضمان المقتضيات القانونية".

وأوضحت الحكومة وفاءها بالالتزامات التي سبق أن قطعتها على نفسها من خلال سحب رخص المقالع، وإعادة النظر في فواتير الكهرباء، وغيرها من التعهدات، وشدد الخلفي على "ضرورة توفير الأمن في المدينة".

وكانت وزارة الداخلية قد ذكرت، في بلاغ لها، أنه "إيمانا منها بضرورة معالجة الإشكالات المطروحة على مستوى إقليم جرادة، حرصت الحكومة على إبداء تفاعلها الإيجابي مع كل المطالب الاجتماعية والاقتصادية المعبر عنها من طرف كل الفاعلين المحليين، من ساكنة ومنتخبين وفعاليات سياسية ونقابية ومجتمع مدني، وفق مقاربة تشاركية تم الإعلان خلالها عن إجراءات عملية وملموسة تهم العديد من القطاعات ذات الأولوية، والتي أفصح عن خطوطها العريضة رئيس الحكومة في زيارته رفقة وفد وزاري مهم للجهة الشرقية بتاريخ 10 فبراير الماضي".