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"إنزال" للمحاميات في ملف بوعشرين .. و"رايتس" تُنيب النويضي

"إنزال" للمحاميات في ملف بوعشرين .. و"رايتس" تُنيب النويضي
هسبريس - عبد الإله شبل
الخميس 15 مارس 2018 - 20:00

في ثاني جلسات محاكمة مدير نشر جريدة "أخبار اليوم"، توفيق بوعشرين، أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، طفى على السطح صراع بين أجنحة الحركة النسائية.

وبدا من خلال تسجيل النيابات في هذا الملف، سواء لمؤازرة المشتكيات والضحايا أو للدفاع عن المتهم، صراع الحركة النسائية من خلال "الإنزال" الكبير لعدد من المحاميات.

وتبين أنه بعدما تم تسجيل نيابات عن المشتكيات والضحايا في الجلسة السابقة، غالبيتهن عن حزب الاتحاد الاشتراكي، جرى اليوم إنزال كبير من طرف محاميات قررن الترافع لصالح توفيق بوعشرين.

وسجلت محاميات عدة نيابتهن على الصحافي توفيق بوعشرين، على رأسهن إلهام بلفلاح من هيئة المحامين بالقنيطرة، وسميرة الدريوش، وليلى بلفلاح، ومرية أقبلي، وزينب الزايدي، ونوال تيغدوين، وسناء بقالي، فيما سجلت عائشة الخماس، من حزب الاتحاد الاشتراكي، نيابتها عن المطالبات بالحق المدني.

مصدر من داخل هيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني أكد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن تسجيل محاميات نيابتهن عن المتهم بوعشرين يأتي بعدما تبين وجود نساء يدافعن عن الضحايا والمشتكيات.

وقال المصدر نفسه، بعد تأكيده على حق هؤلاء المحاميات في الدفاع عن أي طرف كان، إن "التيار المدافع عن المعتقل بوعشرين يريد أن يبرهن على أن المتهم تدافع عنه أيضا النساء، بعدما روج لوجود نقباء في صفه وبأنه مساند من المحامين الذكور فقط".

من جهتها، إلهام بلفلاح عن هيئة القنيطرة، نفت، في حديث لهسبريس، أن يكون تسجيلها وأخريات نيابتهن عن توفيق بوعشرين نابع عن اصطفاف ضد تيار آخر، مؤكدة أن المحاميات يقمن بدورهن وواجباتهن.

وقالت المحامية نفسها: "الرجل لم يكن عدوا للمرأة، نحن لا نرى أنه غِيرْ يْطيحْ الرجل يصير عدوا لنا"، مضيفة أنها "متأكدة من كون الملف فيه غموض وتحوم حوله ملابسات، والمتهم بربيء حتى تثبت إدانته". وشددت في هذا السياق على عدم "استغلال النساء لأهداف سياسية وقْتْما بْغاوْ، ونحن مع ظهور الحقيقة".

وخلال تسجيل نيابات المحامين، أكد القاضي أن النقيب عبد الرحيم الجامعي لم يسجل نيابته في هذا الملف، سواء لصالح توفيق بوعشرين أو لصالح المشتكيات، فيما سجل عبد العزيز النويضي عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" نيابته كملاحظ.

وجرى تأجيل الجلسة الثانية إلى غاية الـ29 من الشهر الجاري، وقررت المحكمة استدعاء المشتكيات والمصرحات اللواتي تغيبن عن جلسة اليوم، وتم توجيه استدعاءات لهن.

وشهدت الجلسة مشادات بين هيئة الدفاع من الطرفين مع القاضي الذي انتفض قائلا: "يحز في النفس أن الدفاع يمنع المحكمة من تسيير الجلسة، وهناك عرقلة واضحة لعملها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - Moussa الخميس 15 مارس 2018 - 20:26
This becoming so ridiculous! I don’t understand anything anymore about this case!!! It’s becoming more like a circus except that it’s not funny at all.
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2 - وجدي الخميس 15 مارس 2018 - 20:32
القضية بدأت تتضح شيئا فشبئا و للتاريخ اسجل ان هذا السيناريو محبوك 100% و من وراءه ستنبلج الحقيفة.
حتى لا ننسى مسيرة الدار البيضاء سبتمبر 2016. التي دخلت الى التاريخ السياسي المغربي و لكن في مزبلة هذا اﻷخير
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3 - محمد محمد الخميس 15 مارس 2018 - 20:42
قضية بوعشرين ربما ستظهر الوجه الخبيث الذي تعيش فيه طبقة معينة في المغرب
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4 - مفكر الخميس 15 مارس 2018 - 20:44
المحاميون دائما ما يقومون بتسجيل نيابتهم سواء عن الضحايا أو عن المتهم حينما يكون الأمر متعلقا بقضية للرأي العام، وفي غالب الأحيان لا تكون النية إلا ابتغاء الشهرة والتصريحات الصحفية.

نحن كرأي عام نريد صفاء النية وابتغاء الحقيقة، أنا على يقين أن النيابة العامة لن تلفق تهما لأحد، ربما قد يكون هناك تدخل لتسريع المسطرة ولكن عموما لا يمكن تحريك متابعة تفضي إلى اعتقال دونما وجود أدلة وقرائن في الملف.

ينبغي أن يعرف كل من تصدر للكلام في ملفات حساسة أن يكون كيسا فطنا ولا يتبع نزواته ولا يخالف القانون، لأنك إن فعلت، فستعطي خصومك هدية يسقطوك من خلالها.
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5 - بنسعيد الخميس 15 مارس 2018 - 20:46
ترافع المحاميات الاتحاديات ضد بوعشرين دليل قاطع على أن هذا الملف مسيس،و أن هؤلاء المحاميات سيباشرن دفوعاتهن بهذا الملف ليس من خلال قناعتهن بل سيكنن بوقا لحزبهن الذي يثأر من كل من يعتقد أنه متعاطف مع الإسلاميين!!!!.
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