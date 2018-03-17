24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0706:3312:4116:0118:4019:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. احتجاجات الريف وجرادة تسائل القدرة التأطيرية للأحزاب السياسية (5.00)

  2. الهيني يسجل نيابته عن الصحافي المهدوي (5.00)

  3. قتيلان وجريح في حادثة سير خطيرة ناحية بوزنيقة (5.00)

  4. "فيفا" يوافق على تقنية الفيديو في "المونديال" (5.00)

  5. "حراك جرادة" يُحيي شعارات "20 فبراير" في وقفة محتشمة بالرباط (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | إدريس بلمحجوب .. قاض مخضرم يضع عصارة حياته في يد الشباب

إدريس بلمحجوب .. قاض مخضرم يضع عصارة حياته في يد الشباب

إدريس بلمحجوب .. قاض مخضرم يضع عصارة حياته في يد الشباب
نور الدين إكجان*
السبت 17 مارس 2018 - 12:00

في محاولة لتقريب مسار قاض خبر محاكم المملكة، حمل إدريس بلمحجوب يراعه ليخط سيرة مسار حافل بالقضايا والترافع والأحكام، لخصه في كتاب "مسار حياة جولة في قضاء الأمس ومحاماة اليوم"، عرض فيه اشتغاله في مسؤوليات عدة كان فيها الحكم والمدافع عن حقوق الناس والمستضعفين.

إدريس بلمحجوب، الذي ترعرع ودرس في مكناس الزيتونة، ثم انتقل ليواصل مساره الدراسي الجامعي بالعاصمة الرباط، ليتدرج بعد تخرجه في المهام، ابتداء من قضاء الحكم ثم النيابة العامة كوكيل للملك في الخميسات ثم قضاء التحقيق الخاص بكبار الموظفين الذي يبتّ في قضايا الغدر والرشوة، ثم اشتغل في مهام التفتيش القضائي، ثم في محكمة النقض لمدة 13 سنة، ورئيسا أول بمحكمة الاستئناف بالرباط.

مسار قضائي تخلله عمل صحافي متخصص في إدارة المجلات القانونية المحكمة، أبرزها مجلة "القضاء والقانون" لمدة 20 سنة، ومجلة "قضاء المجلس الأعلى" التي تنشر الاجتهادات القضائية وتسعى إلى توحيد العمل القضائي، ثم مجلة "قضاء محكمة الاستئناف".

فعل الكتابة، الذي أصبح عادة بالنسبة إلى بلمحجوب، وثق به كذلك عدة تجارب أخرى مرتبطة بالممارسة الانتخابية بالمغرب، حيث كان مقرر اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات، وعضو هيئة التحكيم لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، ليتوج مسار كتاباته بإصدارات أخرى؛ منها "المسلسل الانتخابي بالمغرب"، و"قواعد تنفيذ العقوبات"، و"التفتيش وحرمة المسكن".

بلمحجوب كان كذلك رجل التنقلات والدبلوماسية القضائية، حيث شد الرحال صوب العديد من الدول الأجنبية لاستعراض الخبرات المغربية في المحافل الدولية التي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والشيلي وإسبانيا وفرنسا وغيرها من البلدان الشقيقة.

بلمحجوب أكد، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أنه يريد من خلال تجربة السيرة أن يعطي صورة حسنة عن القضاء المغربي، وأن يبرز حجم التضحيات الجسام التي قدمها جيله من أجل استقلال السلطة القضائية، موضحا أن القضاة المغاربة لا يشعرون بأدنى نقص عند حلولهم ضيوفا على الملتقيات الدولية، بل يحسون بأنهم أعلى مرتبة وأكثر نضجا.

تجارب الرجل، الذي خبر القضاء، امتدت حتى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث سبق له أن كلف مع صديقه المرحوم مصطفى التراب بإعداد دراسة حول إصلاح القضاء، أدرج ما يقارب 70 في المائة منها في فصول دستور 2011.

كتاب "مسار حياة جولة في قضاء الأمس ومحاماة اليوم"، الذي يعدّ عينا لا تنضب بالتجارب بالنسبة إلى القضاة الشباب، تناول كذلك في بعض صفحاته تجربة بلمحجوب كمحام، وهو يحاول أن يستثمر معلوماته ووثائق القضية التي يترافع عليها من أجل تنوير بصيرة القاضي ودله على الحقيقة.

*صحافي متدرب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Reagan السبت 17 مارس 2018 - 12:31
Les juges corrompus mettent en colère de nombreux Marocains loyaux et puissants. Maintenant, le roi doit faire face à ces problèmes parce que ces gens sont hors de portée. Si le Maroc choisissait des juges corrompus plutôt que des Marocains honnêtes, alors le pays devrait payer le prix économiquement.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - almohajir السبت 17 مارس 2018 - 13:25
تحية احترام من بلجيكا لاستاذي في مادة المسطرة الجنائية بكلية الحقوق بمكناس 1996/1997.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.