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الرئيسية | مجتمع | المغاربة في المرتبة 85 بـ"مؤشر السعادة" العالمي

المغاربة في المرتبة 85 بـ"مؤشر السعادة" العالمي

المغاربة في المرتبة 85 بـ"مؤشر السعادة" العالمي
وائل بورشاشن*
السبت 17 مارس 2018 - 11:51

وضع تقرير السعادة العالمي، الذي يحدد حالة السعادة في 156 دولة، المغرب في المرتبة الـ85 عالميا.

ونزل ترتيب المغرب هذه السنة في مقياس السعادة، الذي تنشره سنويا شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، برتبة واحدة مقارنة بالسنة الماضية.

وقدر التقرير أن أعلى الأعباء بالنسبة إلى الأفراد توجد بالمغرب؛ فعدد سنوات الحياة الصحية المفقودة بالبلد بسبب اعتلال الصحة والإعاقة أو الوفاة المبكرة يقدر بـ956 (DALY) لكل مائة ألف نسمة.

ووضع التقرير في سياق آخر المغرب من بين الدول العشرين التي عرفت ارتفاعا في مكتسبات متوسط الحياة بـ0.5 في المائة، وهي الدول التي عرفت ارتفاعا في مكتسبات متوسط الحياة، بضعف الحجم المتوقع لمضاعفة الدخل الفردي.

المغرب بترتيبه الخامس والثمانين عالميا جاء بعد 7 دول عربية، هي الإمارات التي احتلت المركز الأول عربيا والعشرين عالميا، وقطر التي احتلت المركز الـ32 عالميا، وبعدها كل من السعودية والبحرين والكويت وليبيا ثم الجزائر التي حلت في المرتبة الـ84 هذه السنة.

تقرير السعادة العالمي، الذي صدر لأول مرة في سنة 2012، لم يخلُ من "اكتشافات مدهشة" هذه السنة؛ فحسب التقرير نفسه، فإن سعادة المهاجرين في الدول السعيدة تقترب تماما من نسبة سعادة المزدادين في هذه الدول. وفسر التقرير الأممي هذا المعطى بكون "سعادة المهاجرين تعتمد على نوعية الحياة في الأماكن التي يعيشون بها الآن".

واستنتج التقرير أن أسعد الدول بالنسبة إلى المهاجرين "ليست هي الأكثر غنى، بل الدول التي لديها توازن في الإعانات الاجتماعية والمؤسساتية من أجل حياة أفضل"، وذكر أن "السعادة يمكن أن تتغير وفقا لمستوى المجتمع الذي يعيش فيه الناس".

وتجدر الإشارة إلى أن التقرير، الذي تصدرت ترتيبه فنلندا، يصنف سعادة الدول حسب ست "مفاتيح متغيرة" هي: الثقة، والكرم، والحرية، والدعم الاجتماعي، ومتوسط العمر، إضافة إلى الدخل الفردي.

*صحافي متدرب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - جبلي ابن الجبل السبت 17 مارس 2018 - 12:07
أسعد الناس أقربهم إلى الله عز و جل .. انتهى الكلام
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2 - آسفي السبت 17 مارس 2018 - 12:08
يصنف سعادة الدول حسب ست "مفاتيح متغيرة" هي: الثقة، والكرم، والحرية، والدعم الاجتماعي، ومتوسط العمر، إضافة إلى الدخل الفردي.هل يوجد في المغرب شيء من هذا.
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8
3 - samir السبت 17 مارس 2018 - 12:09
ايوا دابا يجيو ابواق المحكومة يقولون هاد الشيء كدب وبهتان وتشكل لجنة للرد على هده المعازم هههههه
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4
4 - meme السبت 17 مارس 2018 - 12:11
الحمد لله و الشكر لله و الله حتئ سعيدين و فرحانين و ناشطين بملكنا بحريتنا ب هدوئنا بفواكهنا بخضرتنا ب اسلامنا ب اسفازنا بعالمنا الكبير و الصغير ب اولادنا باجرنا بحب الله لنا كمسلمين ب صحافتنا بعلمنا و تربيتنا نحن احسن مليار مرة من دول اخرئ تدعي الحريه وهي تحت التصنت تدعي الدمقراطيه و وزرائها يقلون طائرات بالملايير و شعبها ينام في العرائ و يموت بالبرد و اخرئ عاشت علئ الفول و المدمس و افواههم مفتوحة حتئ الاذنين الحمد و الشكر لله هذا ما رزقنا به الله نحمده و نشكره
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