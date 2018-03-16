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الرئيسية | مجتمع | أوامر الحموشي تضبط "الحراسة النظرية" .. تحسينات ومراقبة دورية

أوامر الحموشي تضبط "الحراسة النظرية" .. تحسينات ومراقبة دورية

أوامر الحموشي تضبط "الحراسة النظرية" .. تحسينات ومراقبة دورية
هسبريس من الرباط
الجمعة 16 مارس 2018 - 16:00

أصدر عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، مذكرة موجهة لولاة الأمن ورؤساء المناطق الأمنية في مختلف المدن المغربية، تطالبهم بضرورة تطوير وتأهيل أماكن الاحتفاظ المخصصة لإيداع الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية.

ووفقا للمراسلة الإدارية نفسها فإن المسؤول عن الأمن الوطني في المملكة وجه مرؤوسيه إلى تجهيز هذه الفضاءات بمعدات وتجهيزات وأفرشة تراعي شروط الأمن والسلامة، من جهة، وتروم تحسين ظروف الإيداع، من جهة ثانية.

الحموشي أمر، أيضا، بتعيين شرطيات مكلفات بالحراسة في الأماكن المخصصة لإيداع النساء المشتبه فيهن، وضرورة نقل جميع المشتبه فيهم المصابين أو المرضى إلى المؤسسات الاستشفائية.

المذكرة حملت تكليفا لأطباء مفتشية مصالح الصحة التابعة للأمن الوطني بزيارة أماكن الإيداع، للاطلاع على الوضع الصحي للأشخاص المحتفظ بهم؛ علاوة على مراجعة التبويبات الخاصة بالسجلات الإدارية الممسوكة على مستوى مراكز الحراسة النظرية، للسماح بالتطبيق السليم والأمثل لهذا التدبير الاستثنائي المقيد للحرية.

وشددت المذكرة المصلحية الجديدة على وجوب زيارة أماكن الاحتفاظ بالأضناء من طرف المسؤولين الإداريين الأمنيين المباشرين بشكل دوري ومتواتر، ومراقبة ظروف الإيداع وإجراءات الأمن والسلامة، وهي المهمة التي عهد بها، أيضا، إلى المفتشية العامة للأمن الوطني لاضطلاعها بمهام المراقبة خلال الزيارات الدورية والفجائية التي تقوم بها لمقرات المصالح الأمنية.

وأكدت "مذكرة الحموشي" المعممة على كل المناطق الأمنية على "ضرورة التقيد الصارم بالقانون، والالتزام بواجبات التجرد والتحفظ، مع الابتعاد التام عن أي أفعال أو تصرفات مهينة أو حاطة بكرامة الأشخاص، بمن فيهم المشتبه فيهم المودعون رهن الحراسة النظرية، والتي ترتب، حتما ولزوما، المسؤوليات الجنائية والعقوبات التأديبية ضد مرتكبيها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - مول جمص الجمعة 16 مارس 2018 - 16:17
لا اعرف اسم قائد الشرطة بامريكا لان الأشخاص لزوال والمناصب للبقاء فلا احد يطيل الجلوس على الكرسي
عكس المغرب فشخصنة الادارة والتملق لبعض الأشخاص يكاد يكون قاعدة لا إستثناء
فمثلا خبر الحموشي يعاقب فلان او يرقي فلان كان الاجدر القول مثلا قوانين تنظيمية جديدة تنظم قطاع المراقبة الدورية لماذا ننسب المركز لشخص ونجعلهما كزواج كاثوليكي يصعب التفريق بينهما؟
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63
2 - Hamido الجمعة 16 مارس 2018 - 16:20
نثمن هده المبادرة من طرف السيد عبد اللطيف .على الأقل ستكون أماكن للمعتقلين تراعي الجانب الإنساني فيهم .نتمنى تطبيقها على أرض الواقع.ومن جهة أخرى قد تحمل(هده المبادرة)في طياتها أمرا آخر اظن ان هناك اعتقالات كثيرة ستحصل في المستقبل القريب.
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-13
3 - المهدي الجمعة 16 مارس 2018 - 16:23
جميل أن يكون الأمن لكن المقاربة الأمنية و الإستخباراتية لا تحل المشكل الدولة البولسية تونس نموذج النتيجة رئيس المخابرات الأمنية بنعلي هرب ....
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11
4 - استاذ الجمعة 16 مارس 2018 - 16:30
جميل جدا أن أن نقرأ مثل هذه النشرات الإخبارية.! يبقى فقط مدى تطبيق هذه التوصيات و القرارات على أرض الواقع؟ فكم من بلاغات و قرارات و توصيات صدرت من رؤساء مصالح و مسؤولين كبار في الدولة لم تطبق على أرض الواقع و بقيت حبرا على ورق و كان صدورها فقط لإطفاء لهيب موجة إعلامية أو موجة من انتقادات محلية أو خارجية. نتمنى هذه المرة أن يتم تطبيق و تفعيل هذه القرارات المرحب بها.
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1
5 - الحسين الجمعة 16 مارس 2018 - 16:31
هذا كله جيد لكن المطلوب هو العمل على تغير العقلية من خلال الدورات والاوراش الأمنيين والمسؤولين.
معدا ذالك ستبقى هذه المطالب حبر على ورق.
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0
6 - علال الجمعة 16 مارس 2018 - 16:35
اشك أن علية القوم سيشرفون المقام بعدما فاحت راءحتهم
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5
7 - Mohamed الجمعة 16 مارس 2018 - 16:38
نتمنى ان يكون ولاة الامن والمراقبين والعمداء والضباط في مستوى السيد الحموشي . وكفى من الانانية وثقافة السلطة
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-4
8 - أبو ذر الجمعة 16 مارس 2018 - 16:39
مراكز 5 نجوم . أهو تحفيز على الإقبال على المراكز . ام هي حقوق الإنسان لمن لا إنسانية فيهم . هل يستحق من اغتصب طفلة في الحادية عشرة من عمرها وقتلها مراكز تتوفر فيها الشروط الإنسانية . وهل هو فعلا إنسان !!؟؟
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11
9 - علوش بن حموش الجمعة 16 مارس 2018 - 16:54
الشرطة المغربية في حاجة إلى غربلة لأن الأغلبية غير واعية بالمهمة الأمنية يعتقدون أنهم موضفين مهمتهم تطبيق الأوامر وليس تطبيق القانون.
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1
10 - متتبع و مراقب الجمعة 16 مارس 2018 - 16:59
خوتي مزيان هادشي، ياربي الإدارات كاملين يطبقو حقوق الإنسان بحال هكا
هادشي ايجابي والله، ايلا بقينا غادين بحال هاكا، أقسم بالله ايتا غادي البلاد تولي من حسن إلى أحسن.
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2
11 - راضي الحسين الجمعة 16 مارس 2018 - 17:02
بادرة طيبة نثمنها ونحيي السيد الحموشي على إطلاقها، صراحة هاذاك السيد رجل في زمن قل فيه الرجال.. كي خدم مزيان.. يا ريت كون كانوا كاع المسؤولين عدنا عندهم نفس الغيرة على الوطن ونزهاء فحالوا
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-1
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