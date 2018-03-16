24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:09
|06:34
|12:41
|16:01
|18:39
|19:54
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- سقوط شجرة يصيب 8 مصلّين بجروح في مدينة سلا
- أوامر الحموشي تضبط "الحراسة النظرية" .. تحسينات ومراقبة دورية
- "الهاكا" توقف بث برنامج إذاعي بسبب "جواب داعية"
- الكفاءات المغربية بالإمارات
- بلمحجوب .. مسارة حياة
تزوير العقود والشهود .. سلاح مافيا العقار لسلْب أراضي المغاربة (5.00)
"مبعوث العماري" يرأب الصدع بين بكوري ومنتخبين بالبيضاء (5.00)
- الحكومة ترفض الاحتجاجات وتواجه حراك جرادة بـ"العين الحمراء" - (100)
- رونار يَرد على اتهامات اللاعب متولي ويهدّد بجره إلى القضاء - (78)
- متولي: لم أفتر على رونار .. وجهات حاربتني في المنتخب المغربي - (69)
- هذه تفاصيل اكتشاف أقدم آثار لجينات الإنسان في مغارة تافوغالت - (58)
- حراك جرادة يعيد "الخصومة" بين الدولة و"الجماعة" إلى الواجهة - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أوامر الحموشي تضبط "الحراسة النظرية" .. تحسينات ومراقبة دورية
أصدر عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، مذكرة موجهة لولاة الأمن ورؤساء المناطق الأمنية في مختلف المدن المغربية، تطالبهم بضرورة تطوير وتأهيل أماكن الاحتفاظ المخصصة لإيداع الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية.
ووفقا للمراسلة الإدارية نفسها فإن المسؤول عن الأمن الوطني في المملكة وجه مرؤوسيه إلى تجهيز هذه الفضاءات بمعدات وتجهيزات وأفرشة تراعي شروط الأمن والسلامة، من جهة، وتروم تحسين ظروف الإيداع، من جهة ثانية.
الحموشي أمر، أيضا، بتعيين شرطيات مكلفات بالحراسة في الأماكن المخصصة لإيداع النساء المشتبه فيهن، وضرورة نقل جميع المشتبه فيهم المصابين أو المرضى إلى المؤسسات الاستشفائية.
المذكرة حملت تكليفا لأطباء مفتشية مصالح الصحة التابعة للأمن الوطني بزيارة أماكن الإيداع، للاطلاع على الوضع الصحي للأشخاص المحتفظ بهم؛ علاوة على مراجعة التبويبات الخاصة بالسجلات الإدارية الممسوكة على مستوى مراكز الحراسة النظرية، للسماح بالتطبيق السليم والأمثل لهذا التدبير الاستثنائي المقيد للحرية.
وشددت المذكرة المصلحية الجديدة على وجوب زيارة أماكن الاحتفاظ بالأضناء من طرف المسؤولين الإداريين الأمنيين المباشرين بشكل دوري ومتواتر، ومراقبة ظروف الإيداع وإجراءات الأمن والسلامة، وهي المهمة التي عهد بها، أيضا، إلى المفتشية العامة للأمن الوطني لاضطلاعها بمهام المراقبة خلال الزيارات الدورية والفجائية التي تقوم بها لمقرات المصالح الأمنية.
وأكدت "مذكرة الحموشي" المعممة على كل المناطق الأمنية على "ضرورة التقيد الصارم بالقانون، والالتزام بواجبات التجرد والتحفظ، مع الابتعاد التام عن أي أفعال أو تصرفات مهينة أو حاطة بكرامة الأشخاص، بمن فيهم المشتبه فيهم المودعون رهن الحراسة النظرية، والتي ترتب، حتما ولزوما، المسؤوليات الجنائية والعقوبات التأديبية ضد مرتكبيها".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
عكس المغرب فشخصنة الادارة والتملق لبعض الأشخاص يكاد يكون قاعدة لا إستثناء
فمثلا خبر الحموشي يعاقب فلان او يرقي فلان كان الاجدر القول مثلا قوانين تنظيمية جديدة تنظم قطاع المراقبة الدورية لماذا ننسب المركز لشخص ونجعلهما كزواج كاثوليكي يصعب التفريق بينهما؟
معدا ذالك ستبقى هذه المطالب حبر على ورق.
هادشي ايجابي والله، ايلا بقينا غادين بحال هاكا، أقسم بالله ايتا غادي البلاد تولي من حسن إلى أحسن.