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احتجاجات الريف وجرادة تسائل القدرة التأطيرية للأحزاب السياسية

احتجاجات الريف وجرادة تسائل القدرة التأطيرية للأحزاب السياسية
نور الدين إكجان*
السبت 17 مارس 2018 - 09:00

توتر كبير يشوب العلاقة بين الأحزاب السياسية والحركات الاحتجاجية التي شهدتها بعض المناطق من المغرب خلال الأشهر القليلة الماضية؛ فبعد أزمة عميقة خلال حراك الريف جعلت الأحزاب تضمر أمام وصف "الدكاكين السياسية" التي لم يسلم منها أي تنظيم، يعود حراك جرادة إلى تسجيل غياب تأطير التنظيمات للجموح الاحتجاجي لسكان المنطقة.

في سياق هذا التوتر الملحوظ، أعلن عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عن عزمه إجراء زيارة اليوم الجمعة إلى مدينة جرادة، وطلبه عقد اجتماع عاجل للجنة وزارة الداخلية بمجلس النواب، في ظل صمت للأحزاب الأخرى التي لم تصدر موقفها من الأحداث الجارية.

المحلل السياسي محمد شقير أكد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن حراكي الريف وجرادة ألغيا كل الوسائط التي كانت تعتمدها الدولة من أجل اخماد التوترات بعد أن فقدت قدراتها التأطيرية، مسجلا أن السلطة المركزية تجد نفسها في الوقت الراهن في مواجهة مباشرة مع الاحتجاجات الاجتماعية المتنامية بحدة، بالرغم من كثرة الوفود الحكومية التي زارت بؤر التوتر.

وأضاف المحلل السياسي أن الأحزاب الحالية تمسك زمامها نخب جديدة وضعيفة لا تقوى على التفاوض والتعامل مع السلطة؛ وهو ما يُعجل بالاصطدام المباشر مع قوات الأمن، وهو الوضع الذي أشار إليه ملك البلاد في إحدى خطبه الأخيرة والتي انتقد فيها ترك الأمور تنتهي بمواجهات مباشرة.

وأورد شقير أن الملك الراحل الحسن الثاني كان يرفض رفضا قاطعا أن تكون هناك مواجهة مباشرة بين المتظاهرين والسلطة المركزية؛ لكن استمرار الملكية التنفيذية جعل تطور الاحتجاجات في مختلف المناطق يصل إلى المواجهة.

وقال المتحدث ذاته إن الدولة أَفرغت الأحزاب السياسية من مضمونها وأضعفت أدوارها، خصوصا بعد مرحلة التناوب التي شهدت تدجينا للأحزاب وتزويرا للانتخابات وفقدانا كبيرا للثقة حتى في صفوف التنظيمات اليسارية التي فقدت ارتباطها بالجماهير وفقدت مصداقيتها التي كانت تميزها عن باقي الأحزاب.

من جهته، يرى عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، أن الأحزاب لم تؤطر نضالات الجماهير منذ أحداث 23 مارس 1965، حيث لم يتمكن كل من الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وحزب الاستقلال من قيادة الاحتجاجات، وزاد: "القضية لا تتجاوز مشاركة أفراد داخل هذه الاحتجاجات الشعبية".

وأَضاف العلام، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الأحزاب تبتعد عن الحركات غير المؤطرة وغير المرخصة؛ لكن التنظيمات التي تنشط خارج اللعبة مثل أحزاب النهج الديمقراطي وفيدرالية اليسار وجماعة العدل والاحسان تلعب بتكتيك ذكي، حيث لا تعلن تبنيها للاحتجاجات؛ لكن منخرطيها يوجدون بشكل مباشر في الحراك، لأن النضال يحتاج خبرة ورموزا تدعمه.

وأكد العلام أن التنظيمات غير المشاركة في اللعبة تثبت أنها لا تتصيد الفرص من أجل الظهور والمواجهة، بل أصبحت تنخرط بشكل عادي داخل الاحتجاجات الشعبية، لكي لا يخرج الحراك عن مساره الاجتماعي المحض.

المتحدث ذاته سجل أن هناك تراجعا مهولا لدى المنظمات الوسيطة؛ وهو ما جعل الشعب في مواجهة مباشرة مع الدولة، وهذا نلمسه في اكتفاء الأحزاب السياسية بالتفرج دون موقف من ما يجري، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالأحزاب الممثلة بالبرلمان، في الحين الذي لو توفرت أحزاب ونقابات قوية لما وصلت الأمور إلى المواجهات العنيفة التي تحصل الآن.

وأوضح العلام أن العديد من الأحزاب تملك وسائل كبيرة لجعل الحراك يمتد خصوصا على المستوى الإعلامي، عبر تعميمه على القنوات الدولية، إضافة إلى أفرادها الممتدين في مختلف ربوع التراب الوطني؛ وهو ما يجعل تنظيم وقفات تضامنية إشعاعية أمرا ممكنا.

وختم أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض تصريحه بكون المغرب في حاجة ماسة إلى تنظيمات قوية ووسيطة، تحول دون وقوع اصطدامات مباشرة بين المجتمع والدولة.

*صحافي متدرب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - أمازيغ بن تامزعا السبت 17 مارس 2018 - 09:18
لقد حان الوقت ان تجدد الإحتجاجات في تنغير و ورزازات التي سبقتا كل من الريف و جرادة
و التي حكم فيها شباب قاصرين لا تتعدى أعمارهم 16 سنة.
يجب على العثماني ان يكن حذرا جدا في تكميم أفواه الضعفاء الأمازيغ لنيل رضى المخزن العروبي.
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2 - Ancien habitant de Tamezgha السبت 17 مارس 2018 - 09:26
L'analyse est depourvue de réalité. Les orientaux et les Rifains n'ont pas besoin d'être encadré mais ont besoin d'une vie digne à l'insrtar de rabat avec un emploi stable.cest la réalité. Or la bas il n'y a plus rien même le secteur informel ( vente des marchandises dorigine espagnole et algerienne comme lessence) qui faisait travailler des centaines de milliers à tarit.
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3 - حراك جرادةوالإيقاع المرتفع السبت 17 مارس 2018 - 09:33
‏ ‏‎هههههههه،سقف المطالب الاجتماعية و الاقتصادية لجماهير حراك جرادة الصامدة المكافحة و المناضلة في بديل تنموي إقتصادي يخرج المنطقة من عزلتها القسرية المفروضة عليها من طرف دكاكين الريع السياسوية و رموزها الفاسدة، كان عاليا على حكومة خدام الدولة العاجزة التي لاتملك إجابات على مطالب سكان منطقة نائية من المغرب العميق و مابالك بقضايا هذا الأخير و قضايا القارة الافريقية أيضا، و من المتوقع و الأكيد أن حراك جرادة ستكون له إرتدادات لن تكون أقل من إرتدادات حراك الريف التي عصفت بالمسار السياسي لوزراء و رموز في دكاكين السياسة المغربية‎‏،‏‎ ‎و هو ما جعل محكومة خدام الدولة تلجأ إلى الخيار القمعي للحد من الإيقاع المرتفع للإحتجاجات المتنامية و المتعاظمة في هاته المنطقة المنسية. ‏‎ ‎
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4 - حسيمي من هولندا السبت 17 مارس 2018 - 09:34
الأحزاب السياسية المغربية تحولت إلى دكاكين تشتري و تبيع تحت الطلب، تسير من فوق لا من تحت، فقدت كل اتصالاتها بالجماهير التي خلقت في الأصل من أجلها. الأحزاب السياسية المغربية أفيون.. أفيون مسكن و مهدن لا يقدم أي شيء من شأنه القطيعة بين ماض كله ويلات و مستقبل قد تشرق فيه شمسنا من جديد. الأحزاب السياسية المغربية اعترفت و آمنت بضرورة هيمنة المخزن على كل مفاصل الحياة بالوطن و ظلمه المتنامي للشعب و الوطن لذلك فهي منبوذة و لا تستحق أي اعتراف منا.
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5 - حسن السبت 17 مارس 2018 - 09:37
لم تعد هناك نقابات بل اصبحت عباره عن مجموعه من الانتهازيين يبيعون ويشترون في العمال والموظفين ظانين ان الامور سوف تبقى على حالها لكن بحلول الفضاء الازرق تغيره الأمور فاصبح بزوغ عالم الجمعيات واللجن في الدفاع عن نفسها في تحد كبير للنقابات هذه الاخيره التي اصبح اصحابها عباره عن دمى في يد الحكومه .انفضح امر النقابات فهذا يسميها دكاكين وذاك يسميها نفايات والحقيقه ان النقابات يصعب عليها القيام بعمليه التاطير لانها فقدت مصداقيتها واصبح نهجها كنهج الاحزاب المحسوبيه والزابونيه هذا ما جعل الجميع يفقد الثقه في النقابات والاحزاب ويعتبرهما دكاكين سياسيه .لهذا يجب تغيير قانون الاحزاب والنقابات واحسن وسيله السماح بالترشح باللامنتمون لكي يستسقظون منسباتهم.
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6 - حسن السبت 17 مارس 2018 - 09:38
اولا مادا قدمت الاحزاب للشعب المغربي لا شئ سوى تفريخ ناهبي المال العام و المحسوبية و النتيجة ما يجري في كل من الحسيمة و جرادة . التعددية الحزبية خيار فاشل و خير دليل على دلك المشاريع التي لم ترى النور في الحسيمة و كادت ان تتسبب بانهيار البلاد .
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7 - said السبت 17 مارس 2018 - 09:42
dans une democratie ce sont les partis politiques qui decident la politique du pays donc ils sont les seuls et les vrais acteurs, dans une monarchie absolue tout est en main au roi et les partis politiques au max il peuvent gerer les petites affaires des comunes et des villes selon une vision bien decidè d'en haut, donc c'est normal qu'il sont comme des caisses vides, sans poids et sans pouvoirs, en bref comme des comparses
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8 - وكواك الحق السبت 17 مارس 2018 - 09:43
ملخص الكلام
غلت الأسعار و ساد ضعف التعليم و عسرت الصحة و تاهت الحكومة و تجبر المتجبرون و ماتت الأحزاب؛ فتكالب على المواطن الدولة و الأحزاب ؛ فنهض تائرا لعل و عسى ؛ فوجد فوق رأسه هراوة المخزن و الدهس و الاعتقال بالسجن ؛ فرفع رأسه للسماء مادا أذرعه للحق القوي الجبار أن يأخذ الحق في الظالم و يفك ظلام وضع امتد و انتشر .
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9 - حكيييم السبت 17 مارس 2018 - 09:53
الأحزاب لا تمثل إلا نفسها. الشعب لا يثق في الأحزاب لأنه يعلم علم اليقين أنها تكذب أثناء الحملة الانتخابية فقط من اجل ربح مقعد في البرلمان أو جماعة أو بلدية. ..
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10 - Hamido السبت 17 مارس 2018 - 09:54
اتهام الجماعة المعلومة بأنها من يؤطر ويؤجج الاحتجاج هو تضليل.انه لأمر مضحك أن تلقوا بفشلكم عليها.أما الجماعة فلم تنزل من السماء وإنما هم مغاربة ياكلون ويمشون في الأسواق.وأما التنظيم والتأطير فيحسب لها أن كانت فعلا قامت بدالك .رغم اني لا أعتقد دالك.لقد بقيت وحدها في الساحة مع فدرالية اليسار.انتهى دور الأحزاب الكرتونية .اتمنى ان يقرأ المخزن التعليقات فهي حقيقة الشارع المغربي.ونثمن الزيارة التي قام بها عمر بلافريج الوحيد الدي شد الرحال إلى جرادة .وأما الأحزاب الكرتونية فقد احترقت ...والانتخابات ستشهد بدالك
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11 - مواطن من ألمانيا السبت 17 مارس 2018 - 09:55
آخر تدشينات في مطار فاس علقت على الإهتمام فقط بمناطق معينة وكأن المغرب يمتد فقط من فاس إلى الدار البيضاء ((علقت أن هذا لن يمر بسلام))

أكبر غلطة يقوم بها النظام المغربي هو الإستثمار فقط في مناطق معينة وتهميش باقي المغرب

أنا شخصيا أعيش في المهجر منذ أكثر من خمسة عقود ولما أزور المغرب مع أبنائي نلاحظ الفرق ما بين الغرب والشرق

حتى أصبح أبنائي يمثلون المغرب (((الشرقي أو الشقي))) بأثيوبيا أو الصومال

فعلا في أول السبعينات كما تركت عدة أحياء وطرقات في نواحي وجدة ما زالوا إلى يومنا كيف ما كانوا بل ازداد تخريبهم وكأن الساعة توقفت عندهم

تجولوا في مدينة جرادة ، العيون الرقية ، تافوغالت // حينها ستفهمون لماذا الناس لم تستحمل هذا التهميش الحاقد

وأنصح اكروش لحرام الذي خربوا ونهبوا البلاد والعباد ان يتوبوا قبل فوات الأوان وسنرجعكم أينما هربتم ولو في قاع البحر وستحاسبون في الدنيا قبل الآخرة
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12 - فرحان السبت 17 مارس 2018 - 10:01
الاحزاب قزمت و التعليم قزم و الصحة و الاخلاق و تلفزتنا المفروض تربة شعبنا تمسي و تصبح في كرة القدم و السهرات الرخيسة و الكلام الفارخ فمن اين سياتي التاطير ؟
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13 - mimou السبت 17 مارس 2018 - 10:02
الدكاكين السياسية السياسيون انفسهم اطلقوا هذا الاسم على بعضهم البعض من حيث التنابز واللعب بمصالح المواطنين
لذا الشعب سيطلق عليهم اسم يليق بمقامهم ,السكاكين السياسية بدل الدكاكين السياسية
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14 - amrani السبت 17 مارس 2018 - 10:04
اخشى على المملكة من فقدان احدى ركائز القوة لاي بلاد الا وهو ولاء الشعوب للوطن والدفاع عنه ولله لو ز ا د هذا الافراط الوحشي لرجال لفتيت في استعمال القوة و كسر ارادة الشعب و خاصة سكان الحدود الشرقية والشمالية الذين سيكون في الواجهة لو اندلعت لقدرالله حربا ضد المملكة لان مواطني المغرب النافع سيكونون من الاوائل الفارين الى الخارج فخذوا العبرة من صدام والقدافي وووو
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15 - ولد حميدو السبت 17 مارس 2018 - 10:13
الصراعات السياسية هي التي تعطل الحلول لان الاحزاب همها هو الحصول على المناصب و ليس التاطير لانه ادا كانت المعارضة قوية فالحكومة تكون في المستوى لان ما ينقصنا هو قانون بعض الدول الاوربية الدي ينص على ان كل مسؤول ثبت عنه تجاوزات فعليه ان يقدم استقالته في الحين فلا تظنوا بانهم يقدمونها من تلقاء انفسهم فمثلا فيون كان هو المرشح الاقوى للرئاسة و عندما فضحوه في قضية توظيف افراد من عائلته قتلوه سياسيا مما فسح المجال لفوز ماكرون اما عندنا فليس عندنا مجتمع مدني وازن فكل ما عندنا عناصر همها هو المخزن و بعض الشخصيات و الخطير ان بعضهم عندهم اجندات خارجية من اعداء الوطن فكيف سيثق الشعب في خرجاتهم
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