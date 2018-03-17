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الرئيسية | مجتمع | بعد 20 سنة على إقراره .. مغاربة يشكون غياب قانون ضد التدخين

بعد 20 سنة على إقراره .. مغاربة يشكون غياب قانون ضد التدخين

بعد 20 سنة على إقراره .. مغاربة يشكون غياب قانون ضد التدخين
وائل بورشاشن*
السبت 17 مارس 2018 - 11:00

تم إقرار القانون المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن العمومية قبل أزيد من عشرين سنة في المغرب، لكنه لم يخرج من حيز المصادقة إلى حدود اليوم، في الوقت الذي يطالب فيه غير المدخنين بـ"أماكن بدون تدخين"، وإحصائيات المؤسسات المسؤولة تبرز أن نسبة المدخنين السلبيين تصل إلى 41 في المائة، في حين تشكو الجمعيات المهتمة "نجاح لوبي صناعة التبغ في مخططاته".

مدخنون رغما عنهم

"نعاني من مشاكل هذا الدخان ولا نستطيع التركيز لأننا نرتاد المقاهي من أجل الدراسة، والمقاهي التي توفر فضاءات دون تدخين قليلة جدا"، هكذا كان جواب شكيب شطري، طالب في سلك الدكتوراه بالرباط، عندما سألته هسبريس عن تجربته مع المقاهي المغربية. شطري تساءل مستنكرا: "أليس من حقنا أن نجلس في مقهى لنستريح، أو لندرس، أو لنشرب قهوة مع أصدقائنا في ظروف صحية؟"، مضيفا: "المقهى مكان عمومي، ومن حقي أن أجلس فيه".

الطالب المتحدث حمّل مسؤولية "معاناته" لأرباب المقاهي "الذين يريدون فقط كسب المال، لأن مرتادي المقاهي من المدخنين يشربون فناجين قهوة أكثر، لكن الطلبة يبقون لمدة أطول دون تجديد الطلب"، وأضاف: "يجب على الأقل توفير مكان خاص بغير المدخنين".

أما جيهان حبوش، صحافية، فصرحت بأن لا مشكل لديها مع المدخنين في الأماكن العمومية، "لكن بشكل عام، من الأفضل توفير أماكن في المقاهي مخصصة لغير المدخنين؛ وهكذا يستطيع الأشخاص الذين لديهم مشكل مع رائحة السجائر أن يستمتعوا بقهوتهم"، وأضافت مستدركة: "هذه الفضاءات قليلة جدا، خصوصا في المدن الصغرى".

إحصائيات صادمة وقلة ذات اليد

تقدر "مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان" عدد السكان الذين يدخنون بشكل سلبي بـ41 في المائة، وتتحدث أرقام المؤسسة عن استهلاك "ما يزيد عن 15 مليار سيجارة سنويا"، يتناولها 31.5 في المائة من المدخنين، و3.3 في المائة من المدخنات؛ الأمر الذي يسبب "90 في المائة من حالات سرطان الرئة".

الحسن البغدادي، رئيس الجمعية المغربية لمحاربة التدخين والمخدرات، قال في هذا الصدد: "الآن يمكن أن يشعل المواطن سيجارة وينفث دخانها عليك، ولا يمكن أن تتابعه بأي شيء".

البغدادي تحدث عن عدم التصديق على قانون منع التدخين، وأرجع صدور القانون في بداية التسعينات إلى "حاجة شركات التبغ لقانون يحميها من المتابعات القضائية، فعندما يرفع شخص دعوى بحجة تضرره تقول الشركات المعنية لقد كتبنا على علبة السجائر إن التدخين يقتل".

وربط رئيس الجمعية المغربية لمحاربة التدخين والمخدرات تعثر القانون بـ"عدم الإرادة لدى الجهات المعنية بالأمر"، وإلى "لوبي صناعة التبغ"، وأضاف قائلا: "البرامج التلفزية المغربية تقوم بإشهار مبطن للتبغ، ومن الطبيعي والعادي أن تذهب بناتنا وأولادنا في ذلك السياق العادي للثقافة التي تصنعها"، ووصف ذلك بـ"استغلال شركات لها إمكانيات مادية لأدوات وإمكانيات الدولة لتخريب أبناء الدولة"، واعتبر أن "بارونات التبغ والمخدرات يخربون الدولة ويهددون مستقبل أبنائنا وبناتنا".

وجوابا على سؤال حول عمل الجمعية في سبيل حماية المدخنين السلبيين والمدخنين من أخطار التدخين، قال البغدادي: "سبق أن تحدثت مع رئيس الحكومة وقال لي إنه لا يمكنه التحدث في الموضوع"، وأضاف بنبرة تعجب: "هذا رئيس حكومة!".

واستطرد المتحدث ذاته": "أقمنا دعوى قضائية ضد القناة الثانية، وضد البرنامج التلفزي "(لكوبل) لأنه يقوم بإشهار مبطن للتبغ"، واستعرض أنشطة جمعيته قائلا: "نقوم بتأطير لقاءات تواصلية في المؤسسات التعليمية، والتكوين المهني، ودور الشباب، والفضاءات العامة، وأينما كان هناك أناس مجتمعون، من أجل التحسيس بأخطار هذه الآفة الدخيلة على المجتمع المغربي".

وأضاف: "نحاول أن نؤطر لقاءات تواصلية مع الشباب لنعري لهم على الحقائق الخطيرة لهذه الشركات، فالشباب ينساقون بسذاجة وراء هذه المخططات الخطيرة، وهذا ما يوضحه مدى توسع هذه الآفة على مستوى السن، ومستوى الجنس، ومستوى الجغرافية".

الحسن البغدادي تساءل في هذا السياق: "إذا كانت كل هذه الضجة المستحقة على حوادث السير التي تقتل مليونا و200 ألف سنويا، فما الذي يجب أن نقوم بفعله ضد التدخين الذي يقتل ستة ملايين سنويا؟ خصوصا أن مخططات لوبيات التبغ ناجحة في غياب قيام الجهات المعنية بالأمر بقوانين، أو أي شيء، لنكون محميين"، وفق تعبيره.

*صحافي متدرب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - marocki السبت 17 مارس 2018 - 11:11
نعم هذا واقعنا المر للأسف... تنهض في الصباح و تريد شرب قهوتك في المقهى باش تقاد المزاج قبل بدء العمل كتكوت جالس ما بك ما عليك حتى كيجي شي قليل الأدب و التربية و يبدأ يبخ عليك كي الكاميو و يخنز ليك حوايجك... و يزيدها يجي يلسق حداك! حتى كاندير بناقس و نزيذ فحالي ! اما اذا كأنو معاك ذراري صغار غير بلا ما تفكر. هذا حال الدول المتخلفة و الشعب المتخلف
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24
2 - محمد من ميدلت السبت 17 مارس 2018 - 11:13
بسبب التدخين لم استمتع حتى بالمباريات في المقاهي حيث الحماس لذا اغلب المقابلات انفرج عليها بالمنزل
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18
3 - Med naji السبت 17 مارس 2018 - 11:13
لولبيات السجاءر وراء عدم المصادقة على القانون...فاما الخمور فحدث و لا حرج.. عليكم الذهاب للاسواق التجارية المتواجدة بالاحيإء الشعبية و عانيوا ..حسبنا و الله و نعم الوكيل
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9
4 - rme السبت 17 مارس 2018 - 11:15
de interdire les cigarette dans les lieu public vraiment pour une nouvelle ci une bonne nouvelle salame alaykoum je suis très content
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4
5 - ممانع السبت 17 مارس 2018 - 11:16
ادا كانت السجائر كلها اضرار وتكلف الدولة اموالا طائلة لعلاج مرضى السرطان والرئة ووووفلمادا تسمح ببيع هدا السم القاتل للمواطنين . من يا ترى المستفيد من الاتجار بصحة الغلابة...؟؟؟؟؟؟
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8
6 - احمد الصروخ السبت 17 مارس 2018 - 11:24
بأوروبا التدخين ممنوع منذ سنين بكل الأماكن العمومية من إدارات و حافلات و مقاهي و مطاعم و سلطاتها على علم تام بهذا . لماذا لا نأخذ منهم إلا السيء و لا نتبعهم فيما ينفعنا ؟
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7
7 - أم محسن السبت 17 مارس 2018 - 11:27
تتكلمون عن المقاهي وكان التدخين يقتصر بها فقط ما بالك بالمؤسسات العمومية أنا كموظفة بوزارة العدل عانيت الكثير من هذه الآفة بسبب بعض الموظفين والمحامين والمتقاضين الذين لا يحترمون الفضاء العمومي ويدخنون داخل المحكمة دون حياء أومراعاة إتصلت مرارا واحتجيت لدى رئيس المحكمة وخاصة أن الكثير منا يعانى أمراض مزمنة وخطيرة ولكن دون جدوى لا حياة لمن تنادي أحلم بفضاء نقي وأتمنى أنه يوما ما يصبح قانون منع التدخين بالمؤسسات العمومية مفعلا وليس حبرا على ورق
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8
8 - المبوقل رغما عنه السبت 17 مارس 2018 - 11:29
اوروبا حسمت قرارها في مشكل التدخين في المرافق العامة منذ سنوات و حكامنا لا تهمهم صحة المواطنين كل المخدرات تستهلك في جميع الاماكن العامة و لا من يتحرك لمنع هاذه الافة المسببة للسرطان و الامراض الخطيرة. و الخبية. فالي متى تتحرك الجهات الرسمية لمحاربت هاذه الافة؟؟؟؟؟؟
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5
9 - ضد السم السبت 17 مارس 2018 - 11:29
أسوء أنواع التدخين هو التدخين السلبي هناك أباء يسممون أبنائهم وزوجاتهم ويؤذونهم بقلة وعيهم

اللي باغي يموت يموت وحدو
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6
10 - خليل السبت 17 مارس 2018 - 11:31
و دابا حتى بحال هاد القرار يجي صعيب على الحكومة. يحسن عوان لي هازين مسؤولية الشعب و عندهم تكليف تسيير الأمور عندهم حساب مع الله صعيب
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4
11 - Mccfokl السبت 17 مارس 2018 - 11:33
يا صديقي واش الشعب المغربي سيمتثل لمثل هذه القوانين؟ نعطيكك مثل بسيط، هناك تسجيل صوتي يسمع تقريبا كل ربع ساعة في محطات القطار وأيضا على مثن القطارات يذكر الناس بأن التدخين ممنوع في المحطات وعلى مثن القطارات ومع ذلك ترى الناس يدخنون وكأن بهم صمم وما يكون بي إلا قول لا حول ولا قوة الا بالله، لم ار شعبا قط يفسد ويلوم غيره على الفساد كشعبي العزيز هذا...
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5
12 - في أوروبا و الدول المتقدمة السبت 17 مارس 2018 - 11:36
في أوروبا و بالضبط في فرنسا شاهدت مرتادي المقاهي عند إحساسهم بالرغبة في التدخين يخرجون إلى باب المقهى يدخنون و يرجعون إلى الداخل و يوفر لهم أصحاب المقهى اطباق كبيرة لإطفاء سجائرهم بالخارج و أصبحت هذه من العادات العادية جدا حيث يجتمع اثنان او ثلاثة أشخاص يتبادلون الحديث الى حين انتهاء السيجارة. لكن هذا حيث يوجد مجتمع واع و لا يريد إيذاء الآخرين. نحن في المغرب يأتي المدخن وسط عائلة و أطفال و يشعل السيجارة و إذا تحدثت معه يقول لك انا في مكان عام. مرحبا بك أخي في المكان العام لكن لا تؤذيني بدخانك.
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5
13 - مواطن السبت 17 مارس 2018 - 11:43
انا لا اتفق مع الدراسة في المقهى، لا تركيز ولا هم يحزنون. لذالك ليس من حقه ان يطالب بمقهى دون تدخين. المقهى اخترعت كمكان للنقاش و الحديث مع الانتشاء بالبن اما المكتبة فهي المكان المخصص للدراسة
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-3
14 - yoyo السبت 17 مارس 2018 - 11:47
منع شركة تبغ بيع سيجارة في مغرب إلى اطفال وبنات فورا
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15 - لعفو السبت 17 مارس 2018 - 11:48
التدخين آفة العصر لكن ما عندنا ما نديروا الله يعفو على الجميع
لكن يجب وضع قوانين مثلا منع التدخين داخل المقاهي والأماكن المغلقة وكذلك منع التدخين في السيارات خصوصا اذا كان هناك أطفال ....انا لست ضد المدخنين لان كل مدخن يشتري العلبة و يدخن و هو كاره للوضع ...لكن انا على يقين ان كل مدخن يفكر يوما ما الإقلاع عن التدخين ....لهذا نطلب مزيدا من حملات التوعية لأضرار التدخين...
كذلك يجب منع بيع التبغ للقاصرين...
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16 - مهاجر من بريطانيا السبت 17 مارس 2018 - 11:50
المغرب يحكمه لوبيات ومافيا تنشط في مجالات عدة، هؤلاء الذين لا يرقبون في مؤمن إلاًْ ولا ذمة يتحكمون في مصير شعب برمته لأنهم أمنوا العقوبة لأنهم اشتروا ذمم من يتقلدون السلطات العليا والقضاء.
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17 - مدخن سلبي السبت 17 مارس 2018 - 11:57
كم هو عدد القوانين التي تم اقرارها و المصادقة عليها و طواها النسيان و تراكمت عليها اتربة عجز 'الدولة' امام لوبيات قوية وفاسدة لايهمها سوى الربح المادي و لو على مصلحة شرائح عريضة من المواطنين المتضررين او قوانين لم يكلف المسؤولون على تنزيلها عناء اخذ المبادرة و المسابقة الى اخراجها الى حيز الوجود و الاصرار على ذالك كما يفعل مسؤولو الدول التي تحترم القانون. هل ننتظر ان يتدخل الملك مثلا للتجول فالطرقات و ردع الذين لايحترمون ممرات الراجلين و التنقل من مقهى الى آخر لتحرير غرامات في حق من يزكمون انوف غير المدخنين بعوادم سجائرهم و روائح قرفهم و يلوثون هوائهم. نعرف جيدا ان موت الارادة الحقيقية و روح المسؤولية و غياب الوطنية الصادقة عند جل رجال السلطة و اصحاب المسؤولية و تواريهم واراء بعضهم البعض تارة و ضعفهم و فسادهم تارة اخرى هو مايفسر حالة الفوضى في تطبيق القانون و احترامه. لقد كان خطاب الملك واضحا في دعوة الكل الى تحمل مسؤولياته و ممارسة تخصصاته و الكف عن خلق الاعذار و القاء الكرة في ملعب الاخر الذي لازلنا نبحث عنه.
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18 - وجدي السبت 17 مارس 2018 - 11:58
في الدول التي تحترم نفسها يكون المدخنون ملزمون بالتدخين خارج الفضاءات العمومية.أما عندنا فالمدخنون المتخلفون يدخنون أمامك في المقهى دونما مراعاة لصحتك وارباب المقاهي جشعون كل ما يهمهم المال فقط.رجاءا ايها المدخن لا تؤذني بدخانك
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19 - fak السبت 17 مارس 2018 - 12:00
أمر عادي حكومات تسطر القوانين ذون تطبيقها .تطبق القوانين والتشريعات المالية كالعادة في الضرائب والمحروقات والمواد الأساسية أما إنزال قانون منع التدخين في الأماكن العمومية فلامانع من التدخين لأنه ينقص من البشر
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