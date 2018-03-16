خبراء فرنسيون ينهلون من الخبرة المغربية في مكافحة الظاهرة الإرهابية

هسبريس من الرباط

اختتمت اليوم بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، أشغال الأيام الدراسية في موضوع "رصد ومكافحة التطرف العنيف والمحتوى الإرهابي"، التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني لفائدة أطر وخبراء فرنسيين يعملون في مجال مكافحة قضايا الإرهاب والتطرف.

وتم تنظيم هذه الأيام الدراسية على امتداد الأسبوع الحالي، وأشرف على تأطيرها وتنشيط فعالياتها خبراء أمنيون مغاربة ممن يعملون في خط التماس الأول مع مواجهة الإرهاب، من بينهم أطر وخبراء من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وعمداء من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، علاوة على أطر من المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني.

وتميز جدول أعمال هذه الأيام الدراسية بتقديم العديد من المداخلات التي تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، وشملت بالأساس التعريف بمختلف التيارات المتطرفة العنيفة وآليات رصدها وتحليل محتوى رسائلها على الأنترنت، واستشراف التحديات المرتبطة بالعودة المحتملة للمقاتلين في بؤر التوتر إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان الإقامة، خصوصا بعد انحسار تنظيم "داعش" في معاقله الرئيسية في الساحة السورية العراقية.

وانصبت باقي العروض المقدمة على إبراز التجربة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب، من خلال تسليط الضوء على الترسانة التشريعية المعتمدة لمكافحة الظاهرة، وآليات مواجهة الإرهاب وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى المعتقلين في قضايا التطرف، فضلا عن رسم جغرافية دقيقة للخطر الإرهابي في المحيط الإقليمي والدولي، وكذا استعراض آليات التعاون الأمني الدولي في مجال مكافحة التهديد الإرهابي.

واستفاد من هذه الأيام الدراسية خبراء وأطر فرنسيون ينتمون لمجموعة من المصالح والمؤسسات الأمنية الفرنسية المعنية بشكل مباشر بمكافحة التطرف العنيف والخطر الإرهابي.

ويأتي تنظيم هذه الأيام الدراسية، بحسب مصدر مطلع من المديرية العامة للأمن الوطني، بناءً على طلب من الجانب الفرنسي للاستفادة من التجربة المغربية الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب، خصوصا في مجال رصد مسارات الاستقطاب والتجنيد في صفوف الشباب وتهجيرهم إلى أماكن التوتر عبر العالم، واستباق العمليات الإرهابية.