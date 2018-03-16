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الرئيسية | مجتمع | خبراء فرنسيون ينهلون من الخبرة المغربية في مكافحة الظاهرة الإرهابية

خبراء فرنسيون ينهلون من الخبرة المغربية في مكافحة الظاهرة الإرهابية

خبراء فرنسيون ينهلون من الخبرة المغربية في مكافحة الظاهرة الإرهابية
هسبريس من الرباط
الجمعة 16 مارس 2018 - 20:00

اختتمت اليوم بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، أشغال الأيام الدراسية في موضوع "رصد ومكافحة التطرف العنيف والمحتوى الإرهابي"، التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني لفائدة أطر وخبراء فرنسيين يعملون في مجال مكافحة قضايا الإرهاب والتطرف.

وتم تنظيم هذه الأيام الدراسية على امتداد الأسبوع الحالي، وأشرف على تأطيرها وتنشيط فعالياتها خبراء أمنيون مغاربة ممن يعملون في خط التماس الأول مع مواجهة الإرهاب، من بينهم أطر وخبراء من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وعمداء من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، علاوة على أطر من المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني.

وتميز جدول أعمال هذه الأيام الدراسية بتقديم العديد من المداخلات التي تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، وشملت بالأساس التعريف بمختلف التيارات المتطرفة العنيفة وآليات رصدها وتحليل محتوى رسائلها على الأنترنت، واستشراف التحديات المرتبطة بالعودة المحتملة للمقاتلين في بؤر التوتر إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان الإقامة، خصوصا بعد انحسار تنظيم "داعش" في معاقله الرئيسية في الساحة السورية العراقية.

وانصبت باقي العروض المقدمة على إبراز التجربة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب، من خلال تسليط الضوء على الترسانة التشريعية المعتمدة لمكافحة الظاهرة، وآليات مواجهة الإرهاب وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى المعتقلين في قضايا التطرف، فضلا عن رسم جغرافية دقيقة للخطر الإرهابي في المحيط الإقليمي والدولي، وكذا استعراض آليات التعاون الأمني الدولي في مجال مكافحة التهديد الإرهابي.

واستفاد من هذه الأيام الدراسية خبراء وأطر فرنسيون ينتمون لمجموعة من المصالح والمؤسسات الأمنية الفرنسية المعنية بشكل مباشر بمكافحة التطرف العنيف والخطر الإرهابي.

ويأتي تنظيم هذه الأيام الدراسية، بحسب مصدر مطلع من المديرية العامة للأمن الوطني، بناءً على طلب من الجانب الفرنسي للاستفادة من التجربة المغربية الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب، خصوصا في مجال رصد مسارات الاستقطاب والتجنيد في صفوف الشباب وتهجيرهم إلى أماكن التوتر عبر العالم، واستباق العمليات الإرهابية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - عبد الله الحارث الجمعة 16 مارس 2018 - 20:10
وماذا استفدنا من خبرتهم نحن ؟ تكنولوجيا ؟ مساعدة الضعفاء ؟ مساندة العاطلين ؟ التغطية الصحية اللائقة بالآدميين ؟ مستشفيات نظيفة ؟ ... لم نأخذ إلا العري والخوف من اتهامنا بالتزمت ولو على حساب ثقافتنا وأخلاقنا والتفريط في الرأسمال المادي والغير مادي :-(
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18
2 - منى الجمعة 16 مارس 2018 - 20:20
ولا ننسى الشعب المغربي حتى هو له الفضل في مكافحة الإرهاب
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6
3 - NATHING الجمعة 16 مارس 2018 - 20:22
فرنسا تعتبر المغرب كبقرة حلوب وماكين لا ارهاب ولا هم يحزنون وكولشي فاق وعاق ,احنا الشعب المغربي المقهور بغينا شي تنمية اقتصادية حقيقية وديموقراطية حقيقية بحالنا بحال الشعب الفرنسي وبغينا توزيع العادل للثروات واحترام حقوق الانسان بحالنا بحال الفرنسيين حيت حتى احنا رانا بشر ,الارهاب الحقيقي هو الجوع والفقر المدقع والاستبداد والاقصاء ونهب خيراتنا وثرواتنا والعبودية ,فرنسا نهبت خيرات الشعوب الافريقية وتركت وراءها الزلط والمزرية والحروب الاهلية وشتت الشعوب وفرقت الشعوب
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9
4 - SALAH الجمعة 16 مارس 2018 - 20:30
جدد الاحتجاجات في "جرادة".. والآلاف ينددون بالمقاربة الأمنية
نشطاء حركة 20 فبراير يتضامنون مع "حراك جرادة" في وقفة أمام البرلمان
تحية لموقع لكم اما الصحافة الصفراء فتبا لها
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2
5 - harrokki الجمعة 16 مارس 2018 - 20:32
Impossible 1) la France ne peut pas mettre toute sa population sur écoute comme le Maroc 2) la France ne peut pas mettre dans chaque quartier 10 délateurs 3) la France ne peut pas jeter en prison tout un quartier quand il y a un crime dans le quartier 4) la France ne peux exiger des chauffeurs de taxi de leur rapporter ce qui disent leurs clients .....la France ne peut pas devenir une dictature tout simplement ....attendez attendez on frappe à ma porte sûrement que ce site est surveillé de très près
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3
6 - Bolami الجمعة 16 مارس 2018 - 20:36
اي خبرة ...خبرة الاختطاف والتصفيات ....
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