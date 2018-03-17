الهيني يسجل نيابته عن الصحافي المهدوي

هسبريس- عبد الإله شبل

ظهر محمد الهيني، القاضي المعزول الذي أدى اليمين في سلك المحاماة، في أطوار جلسة محاكمة معتقلي حراك الريف، الجمعة، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وقدم الهيني، المحامي الملتحق بأصحاب البذلة السوداء، نيابته في هذا الملف دفاعا عن المعتقلين، وضمنهم صديقه الصحافي حميد المهدوي، مدير موقع "بديل" المتوقف عن الصدور.

وأثار حضور القاضي المعزول انتباه الحاضرين، واستقبله عدد من المحامين ورحبت به أسر المعتقلين، ليكون هذا الملف أول انطلاقة للهيني المحامي بعد قبوله بهيئة المحامين بتطوان.

ونادت المحكمة على الصحافي حميد المهدوي للمثول أمامها من أجل تسجيل المحامي محمد الهيني نيابته عنه في هذا الملف، ليعانق المتهم صديقه، معربا عن افتخاره بتسجيل القاضي السابق نيابته عنه والتحاقه بهيئة دفاعه.

وواصلت هيئة الحكم، برئاسة القاضي علي الطرشي، بالقاعة رقم 7، استماعها إلى المتهم محمد حاكي، صاحب مقهى بمدينة الحسيمة، بعدما جرى الاستماع إليه في الجلسة السابقة.

وأعلن المعتقل محمد حاكي أمام القاضي، بعد إنهاء الاستماع إليه، دخوله في إضراب عن الطعام، مشيرا إلى أنه يتعرض لمضايقات داخل السجن المحلي عين السبع، المعروف بـ"عكاشة".

وقال المعتقل المذكور: "أعلن دخولي في إضراب عن الطعام والماء بسبب تصرفات مدير السجن الذي ضيّق على عائلتي خلال زيارتها لي يوم الأربعاء"، متهما المدير باعتقال والده قائلا: "هبط لي الوالد لي خدم الدولة 40 عاما للكوميسارية"؛ وذلك في إشارة منه إلى توقيف والده بتهمة محاولته إدخال هاتف نقال إلى ابنه بالسجن يوم الزيارة الأخيرة.

وتدخل النقيب عبد الرحيم الجامعي، دفاع معتقلي حراك الريف، والتمس من المحكمة تعيين مستشار لزيارة المؤسسة السجنية للوقوف على ما يجري بداخلها.

ونفى ممثل النيابة العامة، حكيم الوردي، أن يكون هناك تضييق على المعتقل محمد حاكي، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتوقيف أب المعتقل وهو يهم بإدخال هاتف نقال.

وأوضح نائب الوكيل العام أنه مستعد لزيارة المعتقلين في أي وقت، وسيقوم بذلك الاثنين المقبل للوقوف على ما يتحدثون عنه.

وكانت العناصر الأمنية بالمؤسسة السجنية المذكورة قد أوقفت، يوم الأربعاء الماضي، والد المعتقل محمد حاكي بتهمة محاولة إدخال هاتف نقال وسط جوارب إلى ابنه، بينما أشار شقيق المتهم إلى أن الأب لم ينتبه إلى الكيس الذي تركه وكان يخال أن ما بداخله سيتم إدخاله للسجن.