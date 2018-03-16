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الرئيسية | مجتمع | "حراك جرادة" يُحيي شعارات "20 فبراير" في وقفة محتشمة بالرباط

"حراك جرادة" يُحيي شعارات "20 فبراير" في وقفة محتشمة بالرباط

"حراك جرادة" يُحيي شعارات "20 فبراير" في وقفة محتشمة بالرباط
هسبريس - عبد السلام الشامخ (صور: يوسف صدور)
الجمعة 16 مارس 2018 - 23:00

تزامنا مع استمرار حالة الاحتقان التي تعيش على وقعها مدينة جرادة، نظّم العشرات من نشطاء حركة 20 فبراير بالرباط، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية تضامنية مع حراك "الرغيف الأسود"، حضرته تعبيرات يسارية وطلابية.

وبدت الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها "حركة 20 فبراير فرع الرباط وسلا وتمارة"، "محتشمة"؛ إذ لم يلبّ نداء الحركة العشرينية للتضامن مع مدينة جرادة سوى العشرات من الوجوه الحقوقية المعروفة بحضورها في كل الأشكال الاحتجاجية التي تعرفها العاصمة.

ورفع المحتجون شعارات مناوئة لحكومة العثماني، التي اتهموها بإغراق مدينة جرادة بالقوات الأمنية بدل الانصات لمطالب الساكنة، ورددوا شعارات من قبيل "زنقة زنقة بيت بيت..جرادة تستغيث"، "واك واك على شوهة..ويا دولة د الشوهة"، "باش حنا مواطنين..لا حقوق لا قوانين".

ولم يلاحظ انتشار واسع لقوى الأمن؛ إذ اكتفى أفراد الشرطة بالزي المدني بمراقبة الوضع غير بعيد عن الوقفة، التي انتهت بعد ساعة من بدئها دون وقوع أي حادث.

حكيم صيكوك، ناشط حقوقي في حركة 20 فبراير، قال في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "الوقفة جاءت للتضامن مع ساكنة جرادة التي تقبع تحت حصار أمني رهيب"، مضيفا أن "الشباب اعتقلوا لا لشيء سوى لأنهم طالبوا ببديل اقتصادي وتوفير مقومات العيش الكريم" على حد تعبيره.

بدوره، عبّر عبد الحميد أمين، الناشط الحقوقي، عن تضامنه مع حراك عمال "السندريات"، وصرّح بأن "هذه الوقفة الرمزية جاءت في سياق التضامن مع ما تعرفه مدينة جرادة من انتهاكات حقوقية وتجاوزات جسيمة"، موردا أنه "منذ انطلاق حراك جرادة كانت المسيرات سلمية ولم تقع أي تجاوزات أو انفلاتات أمنية، وشاركت فيها كل فئات المجتمع".

وأبرز أمين في التصريح ذاته أن "مدينة جرادة تشهد مشاكل كثيرة تفاقمت أكثر بعد إغلاق مناجم الفحم الذي كان هو عماد اقتصاد المدينة؛ ما دفع الساكنة إلى الخروج إلى الشارع للمطالبة بحلول، لكن عوض الاستجابة للمطالب واجه المحتجون قمعا أسود"، داعيا في هذا الصدد "السلطات إلى الإفراج عن كل المعتقلين على خلفية احتجاجات الريف وجرادة"، على حد قوله.

فاروق المهداوي، عن الشبيبة الطليعية بالرباط، صرح لهسبريس قائلا: "سياق هذه الوقفة جاء في إطار الهجمة التي تشنها السلطات ضد المحتجين في جرادة الذين طالبوا ببديل اقتصادي وتوفير شروط العيش الكريم، إلا أنهم جوبهوا بالعنف والاعتقال".

بدوره، الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، الذي شارك في هذه الوقفة، استنكر ما سماه "هجمة شرسة تشنها الدولة على التعليم والمدرسة العمومية"، وطالب الدولة بأن "تعيد النظر في سياستها الأمنية تجاه الشعب".

وقالت منسقة الاتحاد الطلابي بالرباط، منية الجوهري، إن "الاتحاد يتضامن مع ساكنة جرادة ويدعو الدولة إلى الاستجابة إلى مطالب الشعب الذي لم يعد يحتمل العيش في ظل هذه الظروف التي تنعدم فيها الكرامة"، مشيرة إلى أن "هذه الاحتجاجات ستمتد إلى كل ربوع الوطن إذا لم تلبّ الدولة مطالب المحتجين" وفق قولها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - موسوي الجمعة 16 مارس 2018 - 23:13
مع احتراماتي لسكان جرادة ودعمي لهم في تحقيق المطالب الاجتماعية..لكن ارى ان اخواننا في جرادة "زادو فيها" صراحة
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-58
2 - حميذ الجمعة 16 مارس 2018 - 23:15
revenez plusieurs fois car vous n aviez rien a faire
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-18
3 - wood الجمعة 16 مارس 2018 - 23:19
جاء في المقال : (ورفع المحتجون شعارات مناوئة لحكومة العثماني، التي اتهموها بإغراق مدينة جرادة بالقوات الأمنية) ، فالعثماني نفسه صرح ان لا علم له بتفاصيل ما يحدث في جرادة و هذا الامر صحيح لان الحكومة في المغرب كما هي دائما مجرد واجهة للنظام المخزني و لا علم او دخل لها في كل الملفات و خصوصا الملفات الامنية و لا تستطيع ان تقدم او تؤخر و دورها فقط تسويق و تبرير سياسة المخزن و الذي سينفرد بكل منطقة تتمرد عليه ليؤدبها تأديبا بينما باقي المغاربة سيكتفون بالتفرج مثل الحمير الوحشي Zèbres عندما يقترس الاسد احدهم ، اما تلبية المطالب فالمخزن سيلبيها جميعها بالزرواطة !!!
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24
4 - Said الجمعة 16 مارس 2018 - 23:22
على المخزن أن يبتعد عن الساحة السياسية والإقتصادية لتتكون نخبة سياسية من الشعب قادرة على النهوض بالبلاد٠ فالمقاربة الأمنية لقمع الإحتجاجات والهروب نحو الأمام ستدفع البلاد إلى نفق مظلم فنحن نعلم أن جيل الخوف ومحمد الخامس في القمر والمقدم والقايد بدأ يندثر والآن المواجهة ستكون مع جيل جديد لا يخاف ولا يهمه التاريخ بقدر ما يهمه وضعه الإجتماعي وكلنا نلاحظ أن المواجهة إنتقلت نحو انتقاذ المؤسسة الملكية وهذا خطير٠ أتمنى الإستيقاظ قبل فوات الأوان
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23
5 - ربيعة الجمعة 16 مارس 2018 - 23:22
القمع يزيد الطين بلة والمقاربة الامنية لم تعد نافعة. بالامس الحسيمة واليوم جرادة وفي الغد الله اعلم اين...
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16
6 - سعيد المقدم- بلباو الجمعة 16 مارس 2018 - 23:28
الوقفات الاحتجاجية المحتشمة تعكس بعمق كبير ان الوعي الشعبي لم ينضج بعد،وان مساحة الحرية لا زال ضيقا جدا ،وان الخوف لا يزال مسيطرا بشكل رهيب .
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11
7 - مول الهندية الجمعة 16 مارس 2018 - 23:28
الرفاق اليساريون والعدل والإحسان. ..أرجوكم اتركوا الشعب يقرر مصيره. النظام والمخزن يستغل حضوركم في المظاهرات ليضرب الشرفاء والفقراء .الشعب في حاجة لحضوركم وتنظيمكم ودعمهم ولكنه ليس في حاجة لصراعكم واديولوجيتكم.
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9
8 - Hamido الجمعة 16 مارس 2018 - 23:30
اتحدى اي مغربي انه لو استمر الوضع على ما عليه فإن الأمور في المغرب ستكون كارثية.أن البلاد تمشي نحو الهاوية.فما نسمع من أخبار كل يوم هو إفلاس للدولة وغياب للقانون.احس بأن هنأكون أشخاص نافدون يلعبون بأمن المغرب...والمواطن لم يعد يحتمل اختلاسات بالجملةوالسطو على أراض الغير.أحكام قضائية سريالية.تكميم الأفواه .دخول المواد الغذائية والطبية مغشوشة وخراب التعليم والقطاع الصحي وكثرة الجرائم والانتحارات وانتشار المخدرات ...بلدنا يضيع أمام اعيننا ونحن صامتون.نريد ثورة ثقافية وحقوقية نريد استعادة الروح الوطنية والحفاظ على ما تبقى من البلد.ابتلينا باحزاب لم يشهد التاريخ لها مثيل وجربناها كلها .لم يعد لنا اختيار إطلاقا هدا أن كان لنا اختيار اصلا.والله انها عوامل اكتملت لشكل أكبر انفجار اجتماعي في المغرب.وتذكروا أن الذكرى تنفع المؤمنين
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-1
9 - متتبعة الجمعة 16 مارس 2018 - 23:38
لك الله يا جرادة.اثبتم انكم رجال.وما لجوء المخزن للقمع إلا هو دليل على انتصاركم عليهم.كان يتفرج عليكم منتظرا ان تملو او تنقسموا.ولما رأى مدى تمسكم بمطلبكم خصوصا مع نجاح مسيرتكم الى مدينة العيون الشرقية مشيا على الاقدام ل 60 كلم لجأ الى القمع لانه رأى فيكم الاصرار والشجاعة وأحقية المطلب.ما ضاع حق وراءه مطالب.علموا الفاسدين معنى الرجولة.فغدا سيضرب لكم 1000 حساب
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10 - الزعري الجمعة 16 مارس 2018 - 23:39
اعطو للشعب نصف حقوقه وسيصبر وسيشكركم داىما ولن تشاهدو التظاهرات والاحتجاجات القوية لان هناك اسر لاتجد حتى قوت يومها واخرى لا تستطيع الولوج الى الصحة ولاتجد المال لتوفير فاتورة العلاج ووو.وخذو النصف الباقي ولن يحاسبكم احد فهذا شعب يحمد الله بوجود الخبز والشاي والخضر في بيته فقط.اتقوا الله يااصحاب القرار.
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11 - Rabat الجمعة 16 مارس 2018 - 23:44
واش حساب ليكم الناس د الرباط بحال جرادة، غير غاديرو دعوة لوقفة غايجيو، الناس را ف خدمتهم، و ما عندهم وقت للوقفات او المسيرات
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12 - أيوب المغربي السبت 17 مارس 2018 - 00:04
كلنا مع سكان جرادة ومطالبهم، وحضور العدد المحتشم لا يعني شيئا...لأن الفترة فترة دراسة وعمل كذلك بعد المسافة...
كل التضامن مع سكان جرادة الأبطال
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