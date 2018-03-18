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كُتّاب وآراء
إقبال كبير لـ"مصريّي المغرب" على انتخابات الرئاسة
أكد محمد فتوح مصطفى؛ المستشار الإعلامي لسفارة مصر بالرباط، أن عملية تصويت الجالية المصرية المقيمة بالمغرب في الانتخابات الرئاسية "تسير في أجواء طيبة ونزيهة، وسط إقبال كبير؛ رغم ظروف الطقس والأمطار".
وأشار المتحدث إلى أن المؤشرات الأولية "تفيد بأن نسبة التصويت ستكون أعلى من الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2014"، مرجعا ذلك إلى ما وصفه بـ"وعي المصريين بالتحديات التي تواجهها مصر ورغبتهم في الحفاظ على الاستقرار وحماية مكتسبات التنمية التي تحققت، واستكمال بناء مصر الحديثة التي يحلمون بها".
ولفت مصطفى الانتباه إلى أن أعضاء الجالية المصرية "أبدوا إصرارا على التصويت؛ في أجواء اتسمت بالوطنية والحماس؛ إذ توافدت الكثير من العائلات المصرية المقيمة بالمغرب للإدلاء بأصواتها فور بدء عملية التصويت، في أجواء احتفالية".
وزاد المتحدث: "البعض قطعوا المئات من الكيلومترات وتحملوا عبء السفر من أجل أداء واجبهم الانتخابي"، مردفا بأن "السفارة تبذل كل جهودها لتسهيل عملية التصويت واستقبال الناخبين من أفراد الجالية المصرية بالمغرب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية؛ والتي تجرى أيام 16 و17 و18 مارس الجاري بمقر السفارة؛ من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي للمملكة".
كما أوضح المستشار الإعلامي المصري أن وسائل الإعلام المغربية أبدت اهتماماً بالانتخابات الرئاسية؛ "إذ توافدت العديد من محطات التلفزيون ومندوبي الصحف المحلية والمواقع الإخبارية إلى مقر اللجنة لتغطية سير العملية الانتخابية؛ وقام المكتب الإعلامي للسفارة بتسهيل مهمتهم؛ وتقديم كافة التسهيلات التي تكفل أداء مهمتهم بحياد ونزاهة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
انها إهانة للهدف النبيل الانتخابات