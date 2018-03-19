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كُتّاب وآراء
البيضاء تحتضن مؤتمرا دوليا للضمان الاجتماعي
بشراكة مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (AISS)، وبتنسيق مع مؤسسات الضمان الاجتماعي المغربية CDG, RCAR, ANAM, CIMR وCMR، ينظم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) المؤتمر الدولي الخامس عشر للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، حول تكنولوجيا المعلومات والتواصل في مجال الحماية الاجتماعية، من 18 إلى 20 أبريل القادم بمدينة الدار البيضاء.
وسيستقبل الحدث، وفق بلاغ صحافي صادر عن الجهة المنظمة، "أزيد من 300 شخصية تضم ممثلين عن مؤسسات الضمان الاجتماعي المنخرطة في الجمعية عبر العالم، وبينهم مسيرون، فضلا عن مسؤولين ومختصين في مجال تكنولوجيا المعلومات والتواصل".
كما يعتبر الحدث بمثابة فرصة قيمة لتبادل الخبرات والحلول، "من أجل مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، والاستفادة منها من أجل الرقي إلى مستوى تطلعات الزبناء من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية"، وفق المصدر ذاته.