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"أقليات دينية" تحشد هيئات وشخصيات حقوقية لعقد مؤتمر تأسيسي

"أقليات دينية" تحشد هيئات وشخصيات حقوقية لعقد مؤتمر تأسيسي
نورالدين إكجان*
الاثنين 19 مارس 2018 - 10:00

بعد نجاح المؤتمر الوطني للأقليات الدينية بالمغرب، الذي نظم في نونبر من السنة الماضية، يستعد نشطاء من الأقليات لتنظيم لقاء تشاوري آخر في 25 من مارس الجاري بمقر الحزب الليبرالي المغربي، تحضيرا لعقد مؤتمر تأسيسي مطلع أبريل المقبل، والمصادقة على المشروع السنوي من أجل مباشرة الاشتغال.

البيان الذي يسبق اللقاء التشاوري الثاني أكد أن اللجنة المغربية للأقليات الدينية "تشتغل إلى جانب هيئات حقوقية نزيهة ومؤمنة بقضايا الحقوق الدينية، في ظل سياق حقوقي كوني ديمقراطي يعتبر ضمان ممارسة الشعائر الدينية في إطار المواطنة، وإشراك الأفراد المختلفين في الدين وهيئاتهم في إعداد قرارات سياسات مرتبطة بشؤونهم، أحد مرتكزات الدولة الديمقراطية".

وأضاف البيان أن التجمع "يأتي من أجل ضمان حقوق وحريات دينية في القوانين والتشريعات، ورفع كافة أشكال التمييز ضد الاختلافات الدينية والتضييق الذي يطال الناس لاعتبارات دينية، والعمل من أجل الحصول على مكتسبات للمختلفين في الدين ومتابعة أوضاعهم ودعمهم حقوقيا".

جواد الحاميدي، منسق اللجنة المغربية للأقليات الدينية، أورد في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن اللقاء ستحضره العديد من الشخصيات الحقوقية، أمثال المحامي عبد العزيز النويضي، وأحمد أرحموش، وعبد الحق الإدريسي؛ كما يجري التواصل حاليا مع عبد الوهاب رفيقي، وسعيد لكحل، وغيرهم من الشخصيات المهتمة بالموضوع؛ فضلا عن ممثلي مختلف الأقليات الدينية بربوع المغرب.

وأكد أن اختيار مقر الحزب الليبرالي المغربي لا يحمل أي دلالة سياسية، وزاد موضحا: "سبق أن تم التواصل مع الجمعية المغربية لحقوق الانسان، لكن استحال عقد اللقاء في مقرها، ليجري اختيار مقر حزب زيان، نظرا لقربه من محطة القطار التي ستستقطب ضيوفنا من مختلف المدن المغربية".

وسجل الحاميدي أن اللجنة تتواصل مع العديد من التنظيمات الحقوقية، مثل الرابطة الوطنية للحقوق والحريات، والجمعية المغربية لحقوق الانسان، وتنظيمات أمازيغية، في أفق التواصل مع الأحزاب الممثلة في البرلمان قصد إيصال صوت الأقليات إلى المؤسسة التشريعية.

وقال المتحدث ذاته إن التنظيم الذي تفصله بضع أيام عن عقد مؤتمره التأسيسي الأول سيضع مشروعا سنويا سيشتغل عليه، يقوم على تنظيم ندوات وأيام دراسية، وكذلك تتبع ملفات معتقلين سيخرجون من السجون قريبا ويتابعون بتهم مرتبطة بالحريات الدينية، إضافة إلى التواصل مع مختلف التنظيمات السياسية ورئاسة الحكومة والمؤسسات الدستورية.

*صحافي متدرب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - Omar33 الاثنين 19 مارس 2018 - 10:06
la liberté de conscience est une liberté fondamentale
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2 - Sayou008 الاثنين 19 مارس 2018 - 10:20
براكا من الظحك على الشعب ...في كل مرة تريدون تمرير مخططاتكم الفاشلة تشوشون على الشعب بالخزعبلات ...اقليات دينية الارث الشواد الجنس وباش تتحيبو التمام للسعب المغربي المقهور زيظ ساعة نقص ساعة ...انتم مجرد مجموعة لصوص فاشلين حتى السرقة لا تعرفون كيف تسرقون فما بالك باتخاد القرارات والحكامة كلكم احزاب وحكومتا كومة فشف وغباء متوارت اورتموه حتى لمن تسمونهم وجوها شابة وهي في الاصل متحجرة تشبعت من تخلفكم على مدى سنين وقاليك باغين المنديال ...ادا تم اعطاء المغرب اصتظافة المونديال فاعلم ان من تبقى من عقلاء الغرب قد تم وؤده...
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3 - حلالة 59 الاثنين 19 مارس 2018 - 10:20
هل ستتحد الأقلية الشيعية و تعانق الأقلية المسيحية و سيقفان في وجه أمير المؤمنين الذي تنقل صلاته كل جمعة عبر وسائل الاعلام الوطنية ؟ هل الحقوقيون سيقفون ندا للمذهب الممنهج في البلاد ؟ لا نريد خلق حسينيات تبكي ليلا نهارا مع ضرب الصدور و الظهور بالسلاسل. و لا نريد خلط آذان الفجر بأجراس الكنائس. فيروسات فتاكة همها زعزعة عقيدة المواطن البءيس المقهور المغذور من طرف من صوت له و منحه أمانة و وديعة أجياله القادمة
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3
4 - مسلم سابق الاثنين 19 مارس 2018 - 10:22
الدولة لن تتخلى عن سلاحها الوحيد الذي هو الإسلام و لأنها تريد شعب متجانس ك" قوالب السكر" نفس الدين نفس اللغة نفس التفكير .
لكن الشعب يريد الحرية و لا يريد التسلط الديني الذي تمارسه الدولة المغربية على شعوب المغرب بإختلاف لغاتهم و ثقافتهم و اديانهم و مناطقهم الجغرافية
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5 - ahmed de toulouse الاثنين 19 مارس 2018 - 10:27
لا تنسوا ان تدعوا الى هذا اللقاء اللواطيين و السحاقيات ومخلفات المجتمع من ارذل البشر .
عبر العصور المغرب لم يعرف الا ديانتين الاسلام واليهودية.
والله العظيم لو لم تقم الدولة بحماية المقدسات الثابتة لتبلقن المغرب على ايدي الحثالى البشرية
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6 - لاديني مغربي من المغرب الاثنين 19 مارس 2018 - 10:33
هيا يا معشر المسلمون، أرونا من خلال تعليقاتكم قيم التسامح والأخلاق الحميدة التي تتغنون بها.
أو ستأكدون مايشاع :
لن يرضى عنك المسلم حتى تتبع ملته وإلا القتل أو دفع الجزية او الاضطهاد؟
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7 - اجديك الاثنين 19 مارس 2018 - 10:37
لا نختلف مع اي كان؛ مع احترام شعاير جل المغاربة الدين يعتنقون الدين الاسلامي الدي نؤمن به؛ فنحن لسنا متسامحون مع اي كان يريد أن يفسد علينا ديننا الحنيف؛ كما ارجو ان لاينعقد هدا المؤتمر بتاتا في بلادنا وارض الله واسعة؛ نحن نعتبر أن الدين الإسلامي خط أحمر؛ انتهى الكلام...
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8 - aziz الاثنين 19 مارس 2018 - 10:38
طبعا وسيتم المطالبة بتغيير الدستور من بلد اسلامي الى بلد متعدد الديانات.مبروك السي زيان بلم شمل المطالبون بتشتيت الوطن .
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