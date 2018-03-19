​حركة "29 يوليوز" تؤسس مكتبا جهويا ببني ملال

صالح الخزاعي من خريبكة

احتضنت قاعة الاجتماعات بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بخريبكة، الأحد، أشغال الجمع العام التأسيسي للمكتب الجهوي لحركة 29 يوليوز بجهة بني ملال خنيفرة. وأسفر اللقاء عن انتخاب عزيز أخواض بالإجماع رئيسا للمكتب الجهوي للحركة، ينوب عنه كل من عبد الإله الدهداوي، وعبد المالك الحاضي، وإلهام شملال.

وانتخب المشاركون في أشغال اللقاء ياسين بلكجدي أمينا لمال المكتب الجهوي للحركة، ينوب عنه هشام حسنابي؛ فيما عادت صفة الكِتابة لفريد إيكيسن، ينوب عنه أشرف لكنيزي، مع انتخاب ثلاثة مستشارين هم إكرام عياض وجبير مجاهد ومصطفى الشاشي.

وأوضح عزيز أخواض، رئيس المكتب الجهوي لحركة 29 يوليوز ببني ملال خنيفرة، أن "الحركة تهدف إلى الإسهام في تفعيل بعض مضامين الخطب الملكية عامة وخطاب 29 يوليوز 2017 بشكل خاص، عبر ترسيخ قيم المواطنة لدى كل مكونات الشعب المغربي، والإسهام في التوعية بمقتضيات الدستور والعمل على التعريف بالحقوق والواجبات المتعلقة به".

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "حركة 29 يوليوز تهدف أيضا إلى التصدي لكل الحركات والهيئات والأصوات التي تستهدف الشعب المغربي والمس بمقدساته بالعمل الميداني الجاد، والإسهام في ترسيخ التعدد والتنوع الثقافي للمملكة المغربية، والإسهام في محاربة الفساد عن طريق التحسيس وتعميق الوعي بالشأن المحلي".

ومن بين أهداف الحركة، يضيف عزيز أخواض، "تشخيص ورصد المبادرات المواطنة وأفكار المشاريع التنموية القابلة للتنفيذ بمقاربة تشاركية، وتدعيم قدرات أعضاء فرق العمل داخل القرى والأحياء والمدرسة العمومية، وتشجيع الشراكة بين جمعيات الأحياء والقرى وجمعيات الأمهات والآباء، مع باقي مكونات المجتمع من سلطات محلية ومجتمع مدني ومنظمات حكومية وغير حكومية وهيئات منتخبة وقطاع خاص وإعلام وجامعات وغيرها".