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كُتّاب وآراء
سلطات مدينة وزان تمنع حملة طبية "ربحية"
منعت السلطات المحلية بمدينة وزان حملة طبية كانت مقررة لفائدة الساكنة، وتروم تشخيص أمراض السكري وارتفاع الضغط الدموي، إلى جانب إجراء فحوصات وكشوفات بالإيكوغرافي.
وجاء تحرك سلطات دار الضمانة عقب معاينة الحملة الطبية من طرف فوزية الحمدي، نائبة رئيس المجلس الجماعي لوزان، التي ربطت الاتصال برئيس المجلس الجماعي، وقائد مقاطعة العدير، اللذين حلا بالمكان للوقوف على الأمر، وبعد التأكد من الواقعة تقرر منع الجهة المنظمة من استئناف نشاطها.
وقال مصدر مسؤول رفض كشف هويته إن الترخيص لمثل هذه الأنشطة يستوجب توفر شرط المجانية، مبرزا أن الجمعية فرضت مقابلا ماليا للاستفادة، وهو ما يضرب روح العمل الجمعوي التطوعي.