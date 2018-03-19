لجنة دعم معتقلي الريف ترفض "جينات التمرد"

هسبريس من الدار البيضاء

انتقدت لجنة دعم معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء ما صدر عن ممثل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، حين نعت المعتقلين المحتجين من داخل القفص الزجاجي بكونهم يحملون "جينات التمرد".

وسجلت اللجنة، في بلاغ لها، قلقها من هذا النعت، مؤكدة أن الخيار الوحيد لإثبات أن الوضع الجديد للنيابة العامة، والمتمثل في استقلالها عن وزارة العدل، يصب في إصلاح منظومة العدالة، هو "التزامها بالقانون، واحترامها لكافة أبناء الشعب المغربي، سواسية؛ فالاستقلال الحقيقي هو الاستقلال عن أي ضغط أو تدخل ولفائدة القانون لا غير".

وأوضحت اللجنة أن متابعتها لأطوار جلسات محاكمة معتقلي حراك الريف تبرز أن الملف "بدأت تظهر ملامحه، وبدأت تظهر حقيقة التهم الموجهة للمعتقلين؛ فإلى حدود الساعة تؤكد الأدلة المعروضة أن الملف سياسي، وأن المعتقلين يحاكمون لآرائهم، وهو عكس ما قيل في بداية المحاكمة عن أن الملف عبارة عن "وقائع جرمية"".

المصدر نفسه حيى "الروح العالية التي أظهرها معتقلو حراك الريف بالدار البيضاء، والحس الوطني الذي أبدوه، وكذلك وحدتهم من أجل قضيتهم العادلة والمشروعة، ومن أجل ملفهم المطلبي"، معبرا عن قلقه من "اعتقال 12 قاصرا في الريف، ومتابعتهم قضائيا، في ضرب لكل اتفاقيات حقوق الطفل، وكتعبير واضح عن المقاربة الأمنية التي تنهجها السلطات عمدا".

وطالبت اللجنة بـ"إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين في السجون المغربية، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف ومعتقلو حراك جرادة"، مشددة على أن "المقاربة الأمنية ليست سبيلا لحل شيء"، وأن "الاحتجاج السلمي من أجل تحقيق مطالب الساكنة حق مشروع تكفله كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان".

وتزامنا مع الحراك الذي تشهده مدينة جرادة، حذرت اللجنة من محاصرتها وجعلها منطقة معزولة أمنيا، مدينة بلاغ وزارة الداخلية "الذي شرعنت به الاعتقالات، في وقت عبرت وزارة الطاقة والمعادن عن مشروعية مطالب حراك جرادة الاجتماعية والاقتصادية"، وهنا تتساءل: "هل الحكومة تسير برأسين، الأول يعطي الحق والآخر يمنعه؟".

ودعت الجهة ذاتها كل الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية والمدنية إلى اليقظة والحذر من هذه التراجعات المتكررة في المغرب، وكذا الاصطفاف في جبهة واسعة ضد الاعتقال السياسي وجعله معركة وحدوية من أجل مغرب الحريات والحق في الاحتجاج والتعبير.