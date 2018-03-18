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الرئيسية | مجتمع | نشطاء يطالبون بتسريع إصدار قانون تجريم التطبيع‎

نشطاء يطالبون بتسريع إصدار قانون تجريم التطبيع‎

نشطاء يطالبون بتسريع إصدار قانون تجريم التطبيع‎
هسبريس من الرباط
الأحد 18 مارس 2018 - 15:15

اعتبرت السكرتارية الوطنية لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين أن "هناك محاولة لاستغلال ما نص عليه الدستور المغربي حول مكونات وروافد الهوية الثقافية المغربية من أجل إعطاء قراءة متصهينة في ما يتعلق بـ"المكون العبري"، لتبرير التطبيع مع عصابات الكيان الصهيوني بحجة الأصل المغربي".

وشددت السكرتارية ذاتها، في بلاغ توصلت به هسبريس، أصدرته عقب اجتماعها العادي، على أن "زيارة عدد من الأشخاص المغمورين للكيان الصهيوني، مع تقديمهم بصفة "إعلاميين كبارا"، وترتيب لقاءات مع قيادات عسكرية ومخابراتية وسياسية، وتكليفهم بمهمة الدعاية للكيان وتبييض جرائمه الإرهابية ضد فلسطين أرضا وشعبا ومقدسات، كل ذلك يدخل في إطار تلميع صورة هذا الكيان الغاصب، وإعطاء صورة مغايرة له، ما قد يشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، من قبيل الإشادة بالإرهاب والتخابر مع كيان عدو".

السكرتارية تطرقت أيضا لاستقبال عمير بيريتس بالبرلمان المغربي، ومشاركة رياضيين إسرائيليين في بطولة دولية بمدينة أكادير، معتبرة ذلك من مظاهر الاختراق الصهيوني والمبادرات التطبيعية الموبوءة، وداعية المسؤولين المغاربة إلى القيام بالتحريات الضرورية لكشف المسؤولين عما وقع، واتخاذ الإجراءات الضرورية ضدهم.

وتابعت بأنها قامت بواجبها بالاتصال ببعض المسؤولين "في شأن مبادرات تطبيعية أصبحت تكتسي خطورة قصوى، تطالب بالسرعة في التحري عنها، والكشف عنها، وإعلام الرأي العام الوطني بما تم التوصل إليه في هذا الشأن"، حسب البلاغ.

وأكد التنظيم ذاته أن "التطبيع أيا كان شكله وطبيعته والمبررات التي تقدم لتسويغه يشكل خيانة وطنية وقومية ودينية وإنسانية، كما يشكل تهديدا للأمن الوطني المغربي، ما يوجب على السلطات المغربية أن تجري بحثا دقيقا حول الزيارات التي تتم بالكيان الصهيوني وما يرافقها من لقاءات وتخابر مع بعض قياداته العسكرية والأمنية والسياسية، واتخاذ الإجراءات القانونية بملاحقة ومتابعة ومحاكمة من تثبت عليه جرائم منصوص عليها في القانون الجنائي المغربي، من إشادة بالإرهاب والتخابر مع كيان عدو ودعم لجرائمه".

المجموعة شددت على أنه صار من المستعجل إصدار قانون تجريم التطبيع، مناشدة الفرق البرلمانية التي تقدمت بالمقترح المذكور أن تعمل على إخراجه إلى حيز الوجود، وأن "تتخذ الحيطة والحذر من أي اختراق يخطط له الصهاينة وعملاؤهم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - Mohamed الأحد 18 مارس 2018 - 15:37
والله لا أفهم ما الذي يجري غير ان العرب صارو يتهافتون وراء العدو الصهيوني مع العلم انهم يهينونهم صباح مساء وهذا ليس بجديد لما التحدو مع البريطانيين ضد العثمانيين
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2 - احمد الأحد 18 مارس 2018 - 15:45
المطالبون بالتطبيع منافقون... فامريكا وروسيا مثلا قتلت من المسلمين ما لم تفعله اسرائيل. فلما لا تطالبون بتجريم التطبيع معهم.

هل تعلمون ان الفلاحة المغربية تعتمد علي البدور والتكنولوجيا الاسرائيلية.

هل تعلم ان اسرائيل دولة قوية وتحكم العالم وهي شئت ام ابيت باقية وستتعامل معها رغم انفك
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3 - سمير الأحد 18 مارس 2018 - 15:45
هاذ مجموعة العمل من اجل فلسطين خاصهم السجن مع الاعمال الشاقة الى بغيتو تناضلو ناضلو من اجل المغرب ومصلحة غلشعب المغربي اولى من كل شيء المسؤلين الفلسطنيين باعو الماتش من زمان من اجل سلطة وهمة وحنا مالنا اش من علاقة بينا اوبين فلسطين في الشرق الاوسط ونحن في شمال افريقيا حنا نفكو غير مشاكلنا اما اسراءيل فرضت نفسها على ارض الواقع بالقوة وبمساعدة الدول العظمة ولاتحتاج الى جمعيات تتاجر بالحقوق الانسانية لكي تعترف بها وتطبع معها انشري ياهيسبريس
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4 - عبدالله الأحد 18 مارس 2018 - 15:45
الكل يعلم ان الجمعيات الامازيغية هي التي لها علاقة متينة ومدعمة من اسراءيل .
هادشي راه باين للاعمى او كولشي عارفو ، عليكم الا بغلق هاته الجمعيات التي خلقت العنصرية القاتلة ما بين المغربة وزرعت العرقية التي لها عاقبة لا تفرح في المستقبل . ما كاين ما يتخبا كولشي باين .
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5 - كريم الأحد 18 مارس 2018 - 15:48
العجب من هؤلاء النشطاء و موقفهم من التطبيع أليس مصلحة الدولة العليا هي الأولى من الاحسن أن ينصبو لهموم الشعب
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