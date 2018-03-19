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حملة تبرع تدعم مخزون بنك الدم بابن سليمان

حملة تبرع تدعم مخزون بنك الدم بابن سليمان
إبراهيم الحافظون من سطات
الاثنين 19 مارس 2018 - 06:09

نظّمت مندوبية الصحّة بإقليم ابن سليمان التابع لجهة الدار البيضاء- سطات قافلة تبرّع بالدم، تحت شعاري: "التبرع بالدم مسؤولية الجميع" و"نمشي نتبرع بدمي حيث أنا معني".

بوشعيب عشاق، المندوب الإقليمي للصحة بإقليم ابن سليمان، قال، في تصريح لهسبريس، إن هذه الحملة، المنظمة بشراكة مع مركز التكوين المهني النسوي وروض أطفال وبنك الدم بالإقليم نفسه وبتنسيق مع عمالة ابن سليمان والمركز الوطني للتبرع بالدم، تدخل في إطار الحملة الوطنية التي انخرطت فيها المندوبية الإقليمية للصحة بابن سليمان بتعاون بين بنك الدم، حيث إن هناك مجموعة من النقط التي تستقبل المتطوّعين كالنادي النسوي وبنك الدم التابع للمديرية، كما يتم التنقل إلى كل من مليلة وأحلاف وغيرهما.

وأضاف المندوب الإقليمي أن قافلة التبرع بالدم ستستهدف ما يقارب 1000 متطوع ومتطوّعة، تقدّم منهم إلى حدود الآن 700 متبرّع ومتبرّعة، بمعدّل 500 كيس دم.

وأكد المسؤول سالف الذكر أن المبادرة الإنسانية لا تزال مستمرّة، لإعطاء قيمة مضافة للعرض الصحي تتمثل في إغناء بنك الدم لإقليم ابن سليمان الذي يزوّد بنك الدم الجهوي الرباط، عبر نقله في ظروف صحية بواسطة أجهزة متطورة التي منحتها عمالة إقليم بن سليمان لمديرية الصحة.

وأوضح المتحدّث أن عدد المتبرعين في الحملة، التي دعت إليها الوزارة الوصية على القطاع الصحي، وصل إلى حدود الآن 10.109 من المتبرعين، متجاوزا العدد الذي حدد في 7500 كيس من الدم، وسجّلت أعلى نسبة للتبرع بمدن الدار البيضاء بـ(2505 متبرعا) ومراكش بـ(940 متبرعا)، وفاس بـ(690 متبرعا) ووجدة بـ(631 متبرعا).

وسجّل المصدر ذاته أن مستوى مخزون الدم على المستوى الوطني سجل ارتفاعا، حيث وصل إلى 7400 كيس من الدم، أي ما يناهز حاجيات 10 أيام.

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