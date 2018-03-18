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الرئيسية | مجتمع | الأوقاف: فاتح رجب يوم غد الاثنين في المغرب

الأوقاف: فاتح رجب يوم غد الاثنين في المغرب

الأوقاف: فاتح رجب يوم غد الاثنين في المغرب
هسبريس من الرباط
الأحد 18 مارس 2018 - 20:05

لم يتبق على حلول شهر رمضان سوى شهران فقط، حيث من المرتقب أن يهل الشهر الكريم في 17 أو 18 مايو المقبل، وذلك بعد الإعلان الرسمي عن حلول رجب يوم غد الاثنين.

وأفادت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن فاتح رجب سيكون غدا الاثنين.

وذكرت الوزارة، في بلاغ، أنها راقبت هلال شهر رجب بعد مغرب اليوم الأحد فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.

وفي ما يلي نص البلاغ كما وصل إلى هسبريس:

"تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر رجب لعام 1439 هجرية، بعد مغرب يوم الأحد 29 جمادى الثانية 1439 هـ موافق 18 مارس 2018 م، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. وعليه فإن فاتح شهر رجب هو يوم غد الاثنين 19 مارس 2018 م.

أهل الله هذا الشهر المبارك على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس باليمن والبركات، وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وسائر أفراد أسرته الملكية الشريفة بالخير والبشر، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار والأمن والهناء. إنه سميع مجيب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - youssef الأحد 18 مارس 2018 - 20:16
اللهم أدخل علينا هذا الشهر الحرام بالصحة والإيمان واحفظ بلدنا من كل فتنة واهدي من بيدهم السلطة ليحكموا بالحق والعدل ويعطوا لكل ذي حق حقه ،
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2 - ابو سهيل الأحد 18 مارس 2018 - 20:17
اللهم أهل علينا رجب بالخير واليمن والبركات وبلغنا رمضان الكريم
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3 - علاء الدين الأحد 18 مارس 2018 - 20:18
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان
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26
4 - Mounia الأحد 18 مارس 2018 - 20:31
أدخل لله يدخل علينااا هذا الشهر الكريييم شهر رجب بالصحة والسلامة لا فاقدين ولا مفقودين آمييين❤
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11
5 - هناك خطأ في رؤية هلال الأحد 18 مارس 2018 - 20:34
كنت مسافر في طريق إلى مدينة طنجة وكنت في الغرب نواحي مولاي بوسلهام و مع قرابة المغرب شاهدت هلال شهر جمادى التانية والأوقاف أعلنت عن عدم تبوت رؤيته وأن دخول شهر بقي بفارق يومان يعني السعودية عندهم اليوم 2 رجب ونحن غدا فاتح رجب هناك تهاون في رؤية الهلال المرجو من المسؤولين عدم التهاون في متل هذه الأمور .
اللهم أدخلها علينا باليمن والبركات زبموفور الصحة اللهم أمين شكرا لكم
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0
6 - meskin naim الأحد 18 مارس 2018 - 20:39
اللهم اهله علينا بالأمن .اليمن.والإيمان والسلامة و الاسلام والتوفيق لما تحب ربنا و ربك الله وفرج همنا و يسر امورنا وأحفظ بلادنا من الاعداء اللهم نجعلك في نحورهم ونعود بك من شرورهم
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7 - IBRAHIM الأحد 18 مارس 2018 - 20:52
ألهم بلغنا شهر رمضان و ادخله علينا بصحة والسلامة
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1
8 - محمد الأحد 18 مارس 2018 - 20:53
اللهم آمين يارب العالمين شكرا جزيلا هسبريس وجميع المعلقين
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