الأوقاف: فاتح رجب يوم غد الاثنين في المغرب

هسبريس من الرباط

لم يتبق على حلول شهر رمضان سوى شهران فقط، حيث من المرتقب أن يهل الشهر الكريم في 17 أو 18 مايو المقبل، وذلك بعد الإعلان الرسمي عن حلول رجب يوم غد الاثنين.

وأفادت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن فاتح رجب سيكون غدا الاثنين.

وذكرت الوزارة، في بلاغ، أنها راقبت هلال شهر رجب بعد مغرب اليوم الأحد فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.

وفي ما يلي نص البلاغ كما وصل إلى هسبريس:

"تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر رجب لعام 1439 هجرية، بعد مغرب يوم الأحد 29 جمادى الثانية 1439 هـ موافق 18 مارس 2018 م، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. وعليه فإن فاتح شهر رجب هو يوم غد الاثنين 19 مارس 2018 م.

أهل الله هذا الشهر المبارك على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس باليمن والبركات، وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وسائر أفراد أسرته الملكية الشريفة بالخير والبشر، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار والأمن والهناء. إنه سميع مجيب.