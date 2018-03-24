"صامْدي صْوارْ" بالدار البيضاء .. الوجه الخفي لحانات "الكازاويين"

نور الدين إكجان*

السبت ليلة الشجعان؛ هكذا يحكي ساق في بوحه المغازل لرواد حانات الدار البيضاء، التي تهدي الزوار فرصة خاطفة لينشدوا رقصة تنسيهم خيبات أسبوع يزحف على أجسادهم المتعبة.

ساحة ماريشال، التي عاكسها التاريخ، اختار لها القدر أن تصبح ملتقى لكل من تقذف بهم معامل وشركات "المدينة الغول"، من أجل جلسة خمرية في إحدى الحانات الرخيصة المجاورة التي تتفتق فيها مآسي رجال ونساء اختاروا الليل زمنا لسردهم.

هكذا يبدو مشهد كاريكاتوري في بيضاء تئن تحت سماء ماطرة ليالي السبت الكبير، تستقبل أفواجا من السكيرين الأوفياء لطقس حميمي يمارسونه بقناعة أحيانا؛ وتحت وطأة العادة أحيانا أخرى.

ساحة الاستقبال

بانسحاب الفنانين الذين يملؤون جنبات ساحة ماريشال، تتقاطر العديد من سيارات الأجرة الحمراء على الساحة لتكون ملتقى أوليا لاختيار الحانة المناسبة لقضاء "صامدي صوار" (samedi soir).

ترصد بهذا الفضاء نقاشات حادة لاختيار حانة جيدة في ظل عرض كبير يمتد على طول العاصمة الاقتصادية للمملكة، تصاعدت خلالها حدة الصوت لأن الأمر يتعلق بثمن "البيرة" و"الطغواكاغ"، المسكر الذي يشرح صدور المرتادين الذين يبحثون عنه بأرخص الأثمان، وفي أقرب الحانات إلى الشوارع التي تمر منها الطاكسيات تحسبا لنهاية قد تكون مأساوية.

إلى جانب السكيرين، تستقطب الساحة العديد من بائعات الهوى اللواتي يستعدن لقضاء ليلة صاخبة مع زبون، ينتظرن منه تسديد ثمن ليلة حمراء تتشابه مع جميع أمسياتهن المؤلمة.

بحسم الوجهة المقصودة، تنشرح ملامح الرواد، ويسيرون صوب حانتهم بصرامة تبديها معاطفهم الطويلة وطقطقة أحذيتهم السوداء اللامعة، لتنتهي رحلتهم السجالية حول حاضنتهم الليلية، وتنطلق قصة أخرى داخل صناديق حمراء تحمل أسرار المرتادين.

صالون مغربي

في حانة أخرى، غير بعيد عن ساحة ماريشال، يصطف كثير من الرجال يترقبون موافقة "الفيدورات"، وهما شابان ضخما الجثة يقيسان بنظراتهما من يسمح له بالدخول ومن سيقذفان به بعيدا لمشاكله المتكررة داخل الحانة، أو لمظهره غير المناسب.

كثير من الأضواء بمختلف الألوان، فضاء واسع تتوسطه طاولات كثيرة وأرائك للجلوس، ونقش أندلسي يوحي بجلسة مغربية في صالون فاسي عتيق يحيي ذكريات موريسكية لصاحبة الحانة التي تقول إنها أندلسية.

دقائق بعد تجمع بعض الزبائن، تنطلق موسيقى شعبية صاخبة، تعالت معها الأصوات المنادية للساقي بإحضار قنينات الجعة وترتيب "الطبلة"، وإعداد النرجيلة وتنظيفها استعدادا لليل طويل.

اقتربنا من طاولة يجلس إليها ثلاثة زبناء اختاروا زاوية المكان لعلهم ينعمون بنظرة بانورامية وقليل من الهدوء، للحديث عما يجول في خاطرهم الذي يهمس بحميميتهم الأمازيغية في آذان بعضهم.

غير بعيد عن هذه الطاولة، تجلس فتيات في ربيعهن العشرين، يجلن بنظراتهن في الحانة بحثا عن إثارة انتباه زبون يؤنسن جلسته ويتكلف بدفع ثمن البيرة الذي حددته صاحبة المحل في 20 درهما، لكن تماطل جدوى تبادل النظرات حتم عليهن النهوض راقصات لعل زبونا يأتي لإنقاذ ليلة تبدو بيضاء منذ البدايات بالنسبة لهن.

الساعة تشير إلى العاشرة ليلا، يدخل مغني راي متجول يزور مختلف الحانات، يرفع إيقاع الحركة داخل "المامون" بأغاني "الشاب خالد" و"بلال"، لتزدحم الأبدان أمامه وتتهاوى أحيانا ساقطة أمام هول زعاف الحياة اليومي الذي يقتل ببطء شديد.

أحد رواد الحانة، طلق المُحيا، ينفث دخانا كثيفا من نرجيلته. وهو يرمق الراقصات والراقصين، يصيح طالبا "بيرة" أخرى وأغنية لم يتمكن المغني من التقاط اسمها إلا بوضع مبلغ مالي في عنقه يجعله طيعا أمام الطلبات، أما الفتيات فقد رحلن برفقة شبان آخرين في انشراح بعد صفقة سرية.

سهر متواصل

خطوات قليلة عن الحانة، يأتي مواصلو "صامدي صوار" إلى "بيتزيرا". حانة سقطت سهوا وسط مباني فرنسية اللمسة لتواصل صمودها. ورغم بساطة هندستها، فهي تستهوي الكثيرين ممن يريدون هدوء رخيص الثمن، تزدان فيه الجلسة بأغاني العود ومحمد عبد الوهاب.

"بيتزيرا" التي تلوح بضوئها الخافت، تسيّر جلساتها شابة في نهاية عقدها الثاني، قدمت نفسها بـ"إلهام"، تأتي الزبناء بطلباتهم بابتسامة تخفي الإكراه طمعا في دريهمات بعد الحساب.

هسبريس حادثت إلهام قرب "الكونطوار"، فحكت أنّ لا أحد يشتغل في مهنة مثل هذه مرتاحا، دون الحديث عن الاحترام والتقدير، ناهيك عن التحرش المتكرر والعربدة التي تكاد تكون طقس صلاة لا تستقيم به ليلة الزبناء الطويلة.

لم تكد تنته الدردشة مع إلهام حتى جاء زبون جديد، يبدو منتشيا بجلسة سابقة، يدندن بصوت خفيف، ويطلب قنينة نبيذ أحمر من النوع الرخيص، ثم يجلس متكئا إلى كرسي محطم، ليعم بعد جلسته صمت، سرعان ما بددته أنغام العود مشنفا مسامع الجميع.

مع اقتراب ساعة الإغلاق وجمع "الروسيطا"، تدخل سيدة في الأربعينات من عمرها، تطل على الزبناء بخفة متناهية وتمازحهم وتسأل عن أحوالهم، لتعود في حينها لترقب حصّالة النقود، وتدبّر خلافات "الكونطوار" الذي تتزاحم فيه الأكتاف والكؤوس المليئة استعدادا لفطام صعب بين الزوار والحانة، ثم تخرج بإشارة عقارب الساعة إلى الواحدة ليلا، لتعجل بعاصفة من التصفيقات يقودها "الفيدور".

"ليزامي يلاه نمشيو"، عبارة حفظها الزبناء الجالسون الذين يرتشفون آخر القطرات ويستعدون لإغلاق "بيتزيرا" التي تأبى، كعادتها، أن ترى نور الشمس، انتصارا لضيوفها من الليليين والليليات الذين يخرجون تباعا لتقذف بهم ساحة ماريشال من جديد نحو قدر آخر، في انتظار ليلة جديدة.