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الرئيسية | مجتمع | عشرات المعتقلين الإسلامين يتهمون الحكومة بإغلاق قنوات الحوار

عشرات المعتقلين الإسلامين يتهمون الحكومة بإغلاق قنوات الحوار

عشرات المعتقلين الإسلامين يتهمون الحكومة بإغلاق قنوات الحوار
هسبريس - عبد الإله شبل
الثلاثاء 20 مارس 2018 - 09:00

لا تزال أسر المعتقلين الاسلاميين، الذين جرى إيقافهم إبان أحداث 16 ماي لسنة 2003، تطرق الأبواب من أجل فتح قنوات التواصل والحوار بخصوص اتفاق 25 مارس الموقع سنة 2011 بين الدولة والمعتقلين.

ورغم مضي سبع سنوات على هذا الاتفاق، و15 سنة على اعتقال عشرات الإسلاميين على خلفية الأحداث الإرهابية، إلا أن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، تواصل تشبثها بمضامين محضر الاتفاق كأرضية للحل.

وأكد عبد الرحيم الغزالي، المتحدث باسم اللجنة المشتركة في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنهم متشبثون باتفاق 25 مارس كأرضية لحل الملف، مشددا على أن جميع المؤسسات الحكومية الرسمية تتنكر له.

وانتقد الغزالي، ضمن تصريحه، تهرب الحكومة السابقة والحالية، من فتح الحوار في هذا الملف، حيث أوضح أن "الحكومة تغلق أبوابها في وجهنا بالرغم من المراسلات العديدة التي تم توجيهها لمختلف الوزارات".

وبخصوص تفاعل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، الذي كان قد وقع على محضر الاتفاق بصفته آنذاك رئيسا لىمنتدى الكرامة الحقوقي، لفت متحدثنا إلى أنه "كباقي المعنيين، فالتفاعل كان سلبيا من طرف الحكومة".

وأعلنت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، تشبثها بالميثاق، ومطالبة بتفعيله من أجل "إنهاء معاناة المعتقلين الإسلاميين هم وعائلاتهم وأطفالهم"، مشيرة إلى أن هؤلاء "قضوا أشواطا طويلة مريرة ومرهقة من أجل فضح أنواع الظلم الذي تعرّضوا له".

وأوضحت اللجنة، في بيان لها توصلت الجريدة بنسخة منه، أن "تم بالفعل إطلاق سراح الدّفعة الأولى، و لكنّ الجهات الاستئصالية في الدّولة التي تقتات على محنة المعتقلين الإسلاميين سعت بكلّ الوسائل من أجل إجهاض هذا الاتفاق وسعت إلى التّصعيد والاستفزاز ، فكانت أحداث 16 و 17 ماي 2011 ، التّي تمّ الركوب عليها واتخاذها ذريعة من أجل الالتفاف على اتّفاق 25 مارس 2011 والتنكّر له والتّنصل من كل الالتزامات".

وتابع المصدر نفسه "كما تمّ الإجهاز على الحقوق السجنية المشروعة ليبدأ العدّ التّنازلي وترتكب سلسلة من الفظاعات في حق المعتقلين الإسلاميين من أجل قمعهم وقتل إرادتهم، ليتمّ إرجاعهم إلى مربّع الصّفر الذي لم يغادروه لحدّ الساعة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - المهدي الثلاثاء 20 مارس 2018 - 09:36
الرميد وعدكم عندما كان رئيسا لمنتدى الحوار ومنذ ذلك الوقت جرت مياه كثيرة تحت جسر العدالة والتنمية فالسيد الرميد استوزر ثم استوزر اي بلغة القانون وزير في حالة العود وشتان بين الامس واليوم .. الرميد سبق له ان تدخل بضمانة شخصية للافراج عن احد المعتقلين الإسلاميين المسمى بن شقرون لكن هذا الأخير بمجرد مغادرته باب السجن طار ليلتحق بسوريا حيث أسس حركة شام الإسلام وارتكب مجازر هناك الى ان لقي حتفه ولهذا فعمّر دَاود ما يعاود ...
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2 - Hamido الثلاثاء 20 مارس 2018 - 09:46
البعبع والشماعة التي تستعملها الدولة فقدت مفعولها السحري.التطرف مرفوض من طرف المغاربة سواء تطرف الدولة في ممارساتها أو تطرف الذئاب الملتحية.انتهت موجة التدين في المغرب.والمغاربة خرجو ليها طاي طاي ،لم يعد للدولة اي فزاعة تخيف بها المغاربة.وكفى من الضحك على الدقون.الدولة لما رأت التدين يخدم أصحاب المصالح شجعته حتى كاد أن ينقلب عليها داك السحر.الان موضة جديدة:الميوعة في كل شيء حتى تضيع بوصلة المواطن. نحن نعلم بما تعملون وتخططون وأما المعتقلون فأطلقوا سراحهم لأن المجتمع لن يكترث لأحلامهم المظلمة فهو مشغول بالأدوية المغشوشة التي تدخل البلاد ومافيا العقار والاختلاسات وإحداث الريف/جرادة....والمديونية التي وصلت إلى سبع سماوات وانتشار الجريمة وكثرت الانتحارات...ومن يروج لكاس العألم على حساب الشعب هده هي تجليات الإرهاب الحقيقي....
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3 - سعيد الثلاثاء 20 مارس 2018 - 09:47
مع من ستتحاورون. مع العثمة ام مع اخنوش ام مع الهمة ؟ الدولة قد احتقرت الجميع و ليس الإسلاميين فقط. جرادة تغلي. الطرقات قد أتت على ارواح شباب و اطفال و شبوخ و سي العثمة يتبرع في البرازيل من أجل الماء الذي نشربه خانز. .... الدولة غيبت الحوار مع الشعب منذ مدة و المعول عليه ليحمي الشعب مغيب اكثر. الله غالب
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