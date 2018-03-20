عشرات المعتقلين الإسلامين يتهمون الحكومة بإغلاق قنوات الحوار

هسبريس - عبد الإله شبل

لا تزال أسر المعتقلين الاسلاميين، الذين جرى إيقافهم إبان أحداث 16 ماي لسنة 2003، تطرق الأبواب من أجل فتح قنوات التواصل والحوار بخصوص اتفاق 25 مارس الموقع سنة 2011 بين الدولة والمعتقلين.

ورغم مضي سبع سنوات على هذا الاتفاق، و15 سنة على اعتقال عشرات الإسلاميين على خلفية الأحداث الإرهابية، إلا أن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، تواصل تشبثها بمضامين محضر الاتفاق كأرضية للحل.

وأكد عبد الرحيم الغزالي، المتحدث باسم اللجنة المشتركة في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنهم متشبثون باتفاق 25 مارس كأرضية لحل الملف، مشددا على أن جميع المؤسسات الحكومية الرسمية تتنكر له.

وانتقد الغزالي، ضمن تصريحه، تهرب الحكومة السابقة والحالية، من فتح الحوار في هذا الملف، حيث أوضح أن "الحكومة تغلق أبوابها في وجهنا بالرغم من المراسلات العديدة التي تم توجيهها لمختلف الوزارات".

وبخصوص تفاعل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، الذي كان قد وقع على محضر الاتفاق بصفته آنذاك رئيسا لىمنتدى الكرامة الحقوقي، لفت متحدثنا إلى أنه "كباقي المعنيين، فالتفاعل كان سلبيا من طرف الحكومة".

وأعلنت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، تشبثها بالميثاق، ومطالبة بتفعيله من أجل "إنهاء معاناة المعتقلين الإسلاميين هم وعائلاتهم وأطفالهم"، مشيرة إلى أن هؤلاء "قضوا أشواطا طويلة مريرة ومرهقة من أجل فضح أنواع الظلم الذي تعرّضوا له".

وأوضحت اللجنة، في بيان لها توصلت الجريدة بنسخة منه، أن "تم بالفعل إطلاق سراح الدّفعة الأولى، و لكنّ الجهات الاستئصالية في الدّولة التي تقتات على محنة المعتقلين الإسلاميين سعت بكلّ الوسائل من أجل إجهاض هذا الاتفاق وسعت إلى التّصعيد والاستفزاز ، فكانت أحداث 16 و 17 ماي 2011 ، التّي تمّ الركوب عليها واتخاذها ذريعة من أجل الالتفاف على اتّفاق 25 مارس 2011 والتنكّر له والتّنصل من كل الالتزامات".

وتابع المصدر نفسه "كما تمّ الإجهاز على الحقوق السجنية المشروعة ليبدأ العدّ التّنازلي وترتكب سلسلة من الفظاعات في حق المعتقلين الإسلاميين من أجل قمعهم وقتل إرادتهم، ليتمّ إرجاعهم إلى مربّع الصّفر الذي لم يغادروه لحدّ الساعة".