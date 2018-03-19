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الرئيسية | مجتمع | مسؤول بريطاني يُشيد بسياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء

مسؤول بريطاني يُشيد بسياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء

مسؤول بريطاني يُشيد بسياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء
هسبريس - عبد الرحيم العسري (صور: منير امحيمدات)
الاثنين 19 مارس 2018 - 21:00

أشاد تيم كول، المبعوث البريطاني المكلف بشؤون الهجرة، بسياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء، سواء على المستوى الوطني أو الإفريقي؛ وذلك في خضم زيارة يقوم بها إلى الرباط من 18 إلى 20 مارس الجاري.

وعلى هامش زيارته إلى مؤسسة "شرق-غرب" بالرباط، والتي تقدم خدمات لفائدة المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، قال تيم كول: "المغرب يلعب دورا مهما على الصعيد الدولي في ما يخص الهجرة، إذ من المرتقب أن يحتضن هذه السنة، ما بين 10 و11 دجنبر، مؤتمر الأمم المتحدة الدولي للهجرة، للمصادقة على اتفاق عالمي حول الهجرة".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اختارت المغرب لاستضافة المؤتمر الدولي للهجرة لسنة 2018، والذي سيتم خلاله اعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة. وجاء هذا الاختيار أيضاً تكريسا للسياسة الإنسانية للهجرة التي أطلقها الملك محمد السادس سنة 2013، والتي سمحت بتسوية أوضاع المهاجرين من جنوب الصحراء الذين اختاروا الاستقرار بالمملكة.

وأوضح المسؤول ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "المملكة المتحدة معجبة بالتجربة المغربية في مجال الهجرة، خصوصا في القارة الإفريقية، حيث يلعب المغرب دورا رياديا كمترئس للمنتدى الدولي حول الهجرة والتنمية، وكمتتبع مهتم بشؤون الهجرة داخل الاتحاد الإفريقي".

وحول تقييم بريطانيا لتجربة المغرب في تسوية أوضاع المهاجرين، أوضح تيم كول، جواباً على سؤال لهسبريس، أن "المملكة اختارت مقاربة نجحت في عدد من الدول"، وأن "هناك تجارب أخرى ناجحة تختلف عن تجربة هذا البلد الإفريقي"، ولفت إلى أن لكل تجربة خصوصيتها حسب أوضاع المهاجرين وإمكانيات البلد المضيف.

ومن المرتقب أن يعقد المبعوث البريطاني لقاءات مع عدد من المسؤولين المغاربة، وعلى رأسهم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وعبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبعثة الاتحاد الأوروبي، والمنظمة الدولية للهجرة، وممثلين عن جمعيات غير حكومية والمجتمع المدني.

وتعرف المبعوث البريطاني المكلف بشؤون الهجرة، الذي كان مرفوقاً بجان بول كافاليري، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، على أنشطة مؤسسة "شرق – غرب"، التي أحدثت عام 1994، والتي تتمركز حول أربعة محاور رئيسية؛ هي الهجرة، والثقافة والتربية، والتكوين المهني والتشغيل، مع إيلاء أهمية خاصة للنساء المغربيات والمهاجرات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - Mann الاثنين 19 مارس 2018 - 21:25
بالعكس المغرب يرتكب خطأ فادح في ميدان الهجرة ! فأصبح حاجز يحمي أوربا من المهاجرين مقابل فتات من الأورو .. النتائج الكارثية سياسيا و ثقافيا و ديموغرافيا لا تظهر الان بل بعد 20 سنة او 30 سنة من بقي حيّا يتذكر كلامي
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9
2 - Ossama الاثنين 19 مارس 2018 - 21:29
سوف تشيد بريطانيا وغيرها من بلدان اوربا بالمغرب وسياسته في الهجرة ..لان همها هو الحيلولة دون تدفق المهاجرين الأفارقة على بلدانها وهده هي سياسة البلدان التي تراعي مصالح شعوبها اما وان الشعب المغربي يأتي في اخر اهتمامات حكومتنا فحل مشاكل الاوربيين سيكون على حساب الأهالي
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6
3 - MOHA الاثنين 19 مارس 2018 - 21:36
تغلقون ابوابكم وتنسحبون من الاتحاد الاوربي لرفضكم استقبال المهاجرين وتشيدون ببلد ليتحمل بدلا منكم شقاء الافارقة نفاق الانجليز
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4
4 - tangerois الاثنين 19 مارس 2018 - 21:41
Rira bien qui rira le dernier les européens en versant de l'argent à nos dirigeants vont exiger des écoles pour les enfants de ces émigrés des églises des logements du boulot .....le responsable de cette politique doit les héberger dans ses palais et subvenir a leurs besoins les Marocains ne doivent pas subir le bwana et les fantasmes du bwana
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3
5 - Mouatene الاثنين 19 مارس 2018 - 21:41
شيئ طبيعي سيشيد بهذا, بعدما اوقفنا عنهم الزحف واصبحوا يوجدون في كل مكان وزمان اينما ذهبت , فلهذا كمواطن انا جد مسرور بهذه الاشادة واتمنى ان يصبح العدد مضاعف مليون مرة لكن تكون الاشادة كبيرة جدا لانني محتاج لها في اداء فاتورة الكهرباء وفي ايجار المنزل وفي التطبيب والتعليم , فشكرا جزيلا لسعادة المسؤول البريطاني , وكل عام والشعب البريطاني في سعادة ورفاهية
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