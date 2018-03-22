تقرير يربط بين التطرف العنيف والوضعية غير المستقرة للمهاجرين

وائل بورشاشن*

ذكر تقرير لمعهد الدراسات الأمنية (ISS) أن العديد من المهاجرين في الجزائر والمغرب "يعيشون في وضعيات اقتصادية واجتماعية غير مستقرة، ويواجهون اضطهادا معتبرا يمكن أن يكون أرضية للتطرف". وأضاف تقرير المعهد الذي يُعدّ تقارير شهرية لصالح الاتحاد الإفريقي حول التحديات الأمنية والفرص في القارة، أن عدد المهاجرين غير النظاميين في الجزائر غير معروف، لكنه يقدر بحوالي 100 ألف مهاجر من مالي ونيجيريا وبوركينا فاسو، بينما يوجد بالمغرب 50 ألف مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء.

وأرجع التقرير الذي جاء بعنوان "سياسات الهجرة الجزائرية المغربية يمكنها أن تقي من التطرف العنيف"، أسباب توقف أو استقرار المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء بالمغرب والجزائر إلى كون "الكثيرين يتوقفون ليبحثوا عن أعمال حرة" في اقتصاد المغرب المتنوع الذي تصل قيمته إلى 275.3 مليار دولار، واقتصاد المحروقات الجزائري الذي تبلغ قيمته 548.3 مليار دولار.

واستعرض تقرير المعهد تجربة البلدين مع الهجمات الإرهابية، موضحا أن "البلدين ليسا جديدين على الهجمات الإرهابية"، مذكرا بـ"الأحداث الإرهابية في الجزائر في 2013 ضد منشأة بترولية تسببت في قتل 11 جزائريا، و37 أجنبيا"، والأحداث الإرهابية التي وقعت في المغرب، كـ"تفجير مراكش في سنة 2011"، في إشارة إلى تفجير مقهى أركانة الإرهابي.

التقرير الذي حررته الباحثة الإثيوبية تسيون تاديس أبيبي تحدث أيضا عن "ما يجب أن تقوم به الدولتان"، من قبيل "تقوية علاقاتهما التعاونية الثنائية من أجل تنفيذ فعال لقوانينهما المنظمة للهجرة، وتبادل الخبرات من أجل التحسينات المستقبلية".

واعتبر التقرير أن ذلك "سيساعد على وضع قاعدة لتطوير استراتيجيات مصممة للمهاجرين من أجل مكافحة التطرف العنيف، وتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى أنه سيساعد على تنفيذ قوانينهما الخاصة بالهجرة بشكل فعال، وتبادل الخبرات من أجل التطورات المستقبلية".

المغرب والجزائر اللذان "حافظا على مقاربات قوية لمحاربة الإرهاب تعتمد بشكل كبير على العمليات العسكرية"، بحسب التقرير، يجب أن تصير "استراتيجياتهما لمكافحة التطرف محاذية لخطة عمل الأمم المتحدة لمكافحة التطرف العنيف، كما يجب أن توفر التعليم، والصحة، وفرص الشغل، وأن تقوي الجماعات المهمشة، وأن تستعمل أساليب تواصل خاصة موجهة إلى المهاجرين".

ووصف تقرير معهد الدراسات الأمنية القرار الجزائري بإعطاء الإقامة ورخص العمل للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء بـ"الانعكاس لقرار المغرب في سنة 2013 الذي أعطى 25000 مهاجر رخص إقامة صالحة لسنة واحدة"، ودعا البلدين إلى تقنين وضعية المهاجرين التي ستعود على الدولتين بـ"منافع سياسية واقتصادية تستطيع أن تحسن قوة تفاوض الجزائر والمغرب مع الاتحاد الأوروبي، وتستطيع أن تحسن علاقة البلدين بدول إفريقيا جنوب الصحراء".

وأضاف التقرير أن "استقبال عشرات الآلاف من المهاجرين لمدة أطول تجربة جديدة للجزائر والمغرب"، إلا أنه عن طريق "تشجيع الهجرة، وتطوير أمن الحدود"، إضافة إلى "الرفع من مستوى الوعي العام بالأشياء الجيدة التي تأتي مع المهاجرين، وضرورة تقبلهم"، سيساهم المهاجرون في زيادة النمو الاقتصادي رغم أن هناك "اتجاهات جديدة تقول إن أرقام المهاجرين إلى البلدين ستزداد بسبب واقع الوضعية الاقتصادية الصعبة، وزيادة البطالة في البلدان الأصلية للمهاجرين"، كما ورد في نص التقرير.