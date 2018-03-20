"الإغاثة الإسلامية والرحمة" تنهيان حملة شتاء دافئ

هسبريس من الرباط

أنهت الإغاثة الإسلامية الوطنية، عبر شريكتها جمعية الرحمة، حملة "شتاء دافئ 2018" لتوزيع المساعدات الشتوية على المعوزين من سكان المناطق الجبلية التي تعرف انخفاضا حادا في درجات الحرارة.

وقد تم توزيع 3000 حصة من المساعدات المكونة من مواد غذائية أساسية وأغطية، استفاد منها معوزون بكل من منطقة كوركو وأفسو بإقليم الناظور، ودواوير جماعة تمسمان بإقليم الدريوش، وتافوغالت وفزوان بإقليم بركان، ودواوير جماعة بركين في الأطلس الصغير، التابعة ترابيا لإقليم جرسيف، إضافة إلى مناطق واسعة من إقليم فكيك كبني تجيت وبومريم وبوعرفة، ومنطقة مرموشة بإقليم بولمان، وكلميمة بإقليم الراشيدية، وامول بتنغير، وبعض المناطق الجبلية الباردة بميدلت.

أحمد محاش، نائب رئيس الإغاثة الإسلامية رئيس جمعية الرحمة، أكد أن الحملات الخيرية الإغاثية ستتواصل على مدار السنة على غرار المواسم الماضية، مشددا على أنها تعبر عن التضامن والكرم اللذين يتصف بهما المحسنون المغاربة من داخل وخارج أرض الوطن.

وقال: "هذه الحملات تبرمج جنبا إلى جنبا مع مشاريع تنموية تسطرها الإغاثة الإسلامية ومؤسسة الرحمة تروم تحسين الأوضاع المعيشية للفئات الفقيرة والهشة في أفق تحقيق نهضة شاملة في ربوع الوطن".