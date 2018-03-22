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تقرير أممي: قوة الاقتصاد لا تكفي لتحقيق السعادة

تقرير أممي: قوة الاقتصاد لا تكفي لتحقيق السعادة
هسبريس - متابعة
الخميس 22 مارس 2018 - 03:50

أظهر تقرير السعادة العالمي، الصادر عن الأمم المتحدة عدم حصول أي من الاقتصادات العشرة الأقوى في العالم، على واحدة من المراتب العشر الأولى في مؤشر السعادة العالمي.

التقرير أكّد أن البلدان الأكثر سعادة هي التي ما تزال تتمتع بدولة اجتماعية ودعم مؤسساتي، وليست الأقوى اقتصاديا.

وحلّت فنلندا في المرتبة الأولى ضمن قائمة البلدان الأكثر سعادة في العالم، تبعتها النرويج والدنمارك وأيسلندا وسويسرا وهولندا وكندا ونيوزيلندا والسويد وأستراليا.

وبينما جاءت الولايات المتحدة، صاحبة الاقتصاد الأقوى، في المرتبة 18 ضمن القائمة المذكورة، حلّت الصين في المرتبة 86 واليابان في المرتبة 54 وألمانيا في المرتبة 15.

وحلت بريطانيا في المرتبة 19، وفرنسا في المرتبة 23، والبرازيل في المرتبة 28، وإيطاليا في المرتبة 47، والهند في المرتبة 133، وروسيا في المرتبة 59.

أما تركيا، التي تحتل المرتبة 17 كأقوى اقتصاد في العالم، فقد جاءت في المرتبة 74 فئ قائمة البلدان الأكثر سعادة في العالم، والتي تضم 156 بلدًا.

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