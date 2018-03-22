الكرماعي: "المبادرة" لا تُقدم الصدقات للمغاربة .. والنتائج لا تُقاس

هسبريس - يوسف لخضر

على بُعد شهرين، ستطوي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنتها الثالثة عشرة، بعدما أطلقها الملك محمد السادس سنة 2005 بهدف القضاء على الفقر والهشاشة بالوسط القروي، ومحاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري.

ورغم الانتقادات التي توجه لحصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فإن نديرة الكرماعي، العامل المنسقة الوطنية للمبادرة، ترى أنها إيجابية، خصوصاً في شق محاربة الفقر والهشاشة في المناطق القروية، مؤكدة أن النسبة الأكبر من النتائج لا تقاس.

وقالت الكرماعي، في حديث لهسبريس على هامش مشاركتها في منتدى كرانس مونتانا بمدينة الداخلة، إن المبادرة "تُراهن على مواكبة الشباب وإبراز قدراتهم وكفاءاتهم لكي لا يفقدوا الثقة في النفس وفي المجتمع وفي مستقبلهم".

وترى العامل المنسقة الوطنية للمبادرة أن حصول الشباب على دخل قار عبر مشاريع المبادرة "له تأثير كبير على النفس، إضافة إلى التأثير الإيجابي أيضاً على العائلة"، مؤكدةً أن المبادرة "تستهدف جميع الفئات الفقيرة والمهمشة".

ومن خلال لجان إقليمية وجهوية ومحلية تُناط بها مهمة مناقشة المشاريع، تعمل المبادرة على تشخيص تشاركي، وقد حظيت الأنشطة المدرة للدخل بنسبة كبيرة من التمويل، وبلغ عددها 9800 مشروع، 40 في المائة من حامليها من الشباب.

كما دعمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، منذ انطلاقها قبل أكثر من عقد من الزمن، عدداً من المشاريع السوسيو ـــ ثقافية والرياضية الموجهة للشباب، من ملاعب رياضية ومكتبات ودور الطالب والطالبة.

وأضافت الكرماعي أن المبادرة "تواكب الإنسان المغربي منذ ولادته بتوفير دار الأمومة، إلى مستوى متقدم في السن بتوفير دور العجزة"، وزادت قائلةً: "جميع مراحل الحياة تحضر فيها المبادرة باستهداف الإنسان في وضعية فقر أو إعاقة ذهنية أو جسدية".

وأكدت العامل المنسقة الوطنية للمبادرة أن المساعدة التي يتم تقديمها لهذه الفئة تراعي صون الكرامة، موضحة أن "المبادرة لا تقدم الصدقات أو التبرعات، فمثلاً في المشاريع المدرة للدخل نقدم دعماً في حدود 70 في المائة، فيما يدفع حامل المشروع 30 في المائة، كي نحافظ على كرامته ويتملك مشروعه".

وأشارت الكرماعي، في حديثها مع جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تهدف إلى احترام كرامة الإنسان ومواكبته في حاجياته التي تتغير من سنة إلى أخرى، موردة أن "المبادرة ذات آفاق جديدة ولا تعمل ببرنامج سنوي، بل تقدم الدعم للبرامج التي تأتي من خلال تشخيص تشاركي في الجماعات والأحياء حيث تعبر الساكنة عن حاجياتها الملحة".

وبحسب المتحدث، فإن المبادرة جاءت بقطيعة مع منطق اتخاذ القرار للآخر، فالمواطن هو الذي يقرر ويختار ما يحتاجه في حيه وجماعته من خلال المشاكل التي يواجهها، من قبيل النقل المدرسي وسيارات الإسعاف ودور الشباب ودور الطالبة.

وحين سؤالها عن حصيلة المبادرة، أحالت الكرماعي على نتائج المندوبية السامية للتخطيط التي وقفت على تسجيل انخفاض في نسب الفقر في المناطق التي ساهمت فيها المبادرة، خصوصاً القروية منها.

وترى العامل المنسقة الوطنية للمبادرة أن نسبةً مهمةً من نتائج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لا تقاس على غرار نسب الفقر والهشاشة، وأوضحت قائلةً: "المبادرة غيرت عقليات المواطن، إضافة إلى ما يتملك الإنسان من خلال مشاركته في المشاريع من روح المقاولة والثقة في النفس والرؤية التفاؤلية، وهذا ما نراه من خلال انخراط المرأة في المناطق القروية في جمعيات وتعاونيات، وهذا ما لم يكن في السابق".

كما ساهمت المبادرة، وفق الكرماعي، في إماطة اللثام عن وضعية الأطفال الذين يُعانون من إعاقات جسدية وذهنية، والذين كانوا في السابق متوارين داخل المنازل؛ إذ خصصت لهم المبادرة دعماً ساهم في كسر جدار الصمت عنهم.

يشار إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية انطلقت في 18 ماي من سنة 2005 بهدف محاربة الفقر بالوسط القروي ومحاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري، وتهدف إلى تعزيز إحداث المشاريع الصغرى المدرة للدخل والموفرة لفرص الشغل.

وبحسب معطيات رسمية للمنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فإن المبادرة ساهمت في تمويل الآلاف من الأنشطة المدرة للدخل بنسبة 70 في المائة من المبلغ المحدد في 300 ألف درهم، وهو ما أحدث دينامية غير مسبوقة للنسيج الجمعوي والتعاوني بالمغرب في العقد الأخير.

كما ساهمت في خلق أكثر من تسعة آلاف نشاط مدر للدخل، 60 في المائة منها بالمناطق القروية، لفائدة 113 ألف مستفيد، باستثمار إجمالي بلغ 3.6 مليارات درهم، ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ 2.2 مليار درهم.