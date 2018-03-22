24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:00
|06:26
|12:39
|16:03
|18:44
|19:59
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- على محمل الشعر
- مضامين أبرز الصحف الصادرة بالمنطقة العربية
- صناعة الأذواق
- حقوقيون يتجاذبون الأمن والتنمية مع جماعة حربيل
- إنشاء السدود في فكر الحسن الثاني
"مجلس جطو" يقرر مقاضاة مسؤولين ويفضح "أكاديميات التعليم" (5.00)
سابقة .. محكمة مغربية تقضي بإزالة الكاميرات من قاعة الجلسات (5.00)
- السعودية تحسم جدل تصريحات آل شيخ حول تنظيم المغرب للمونديال - (140)
- تجديد اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يشمل الصحراء - (109)
- مسيحيون مغاربة يطالبون "الضمائر الحية" بضمان حرية العقيدة - (73)
- وزير التربية: أجور أطر التعليم تستأثر بربع الميزانية العامة للمغرب - (65)
- "مجلس جطو" يقرر مقاضاة مسؤولين ويفضح "أكاديميات التعليم" - (62)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حملة مغربية تواجه النعوت العنصرية .. "عزي" و"كحل" و"أبرشان"
تزامناً مع اليوم العالمي لمناهضة الميز العنصري، أطلقت جمعية الأيادي المتضامنة حملة تحسيسية موجهة للرأي العام المغربي بأهمية التعايش ونبذ التفرقة والعنصرية، خصوصاً ضد المهاجرين من دول جنوب الصحراء ذوي البشرة السوداء.
وتهدف الجمعية، التي تنشط في مجال الهجرة شمال المغرب، من خلال هذه الحملة، إلى مناهضة التنقيص من شأن المهاجرين القاطنين في المغرب أو استعمال مصطلحات غير محترمة، مثل "عزي"، "كحل"، "أبرشان"، "شكولاطة"، "كحلوش"؛ وهي المصطلحات يطلقها بعض المغاربة على المهاجر أسود اللون أو يشيرون بها إلى المهاجرين.
وتركز جمعية الأيادي المتضامنة على التربية والتحسيس من أجل القضاء على الميز العنصري، إذ اعتبرت في بيان لها "أن العنصرية لا تنبع من نوع البشرة، العرق، الدين أو الجنس، بل من العقل البشري"، وأكدت أن "الحل في مواجهة التمييز العنصري والنفور من الآخر وسائر مظاهر عدم المساواة ينبغي أن يمر عبر القضاء على المفاهيم الزائفة المتعلقة بتفوق جنس بشري على آخر، إضافة إلى تعزيز دور المهاجرين وخلق فضاءات للتمازج الثقافي والتثاقف الحضاري والتقرب للمهاجرين القاطنين في المغرب".
وقالت شيرين الحبنوني، مسؤولة التواصل في الجمعية، إن الحملة تتضمن إحداث رواق بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان بهدف تحسيس الطلبة بأهمية التعايش ونشر قيم السلم والسلام، إضافة إلى صورة تعبيرية لتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت الحبنوني أن الجمعية نظمت "قافلة التعايش" منذ بداية الموسم الدراسي بتعاون مع الوزارة المنتدبة لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، استهدفت 1046 تلميذا وتلميذة من مدن تطوان، الحسيمة، الناظور، طنجة، مارتيل، المضيق، الفنيدق، العرائش وأصيلا.
وتعاظمت مظاهر التمييز العنصري ضد الأجانب من دول جنوب الصحراء، خصوصاً في السنوات الأخيرة التي عرفت إطلاق المملكة المغربية حملة كبيرة لتسوية الوضعية القانونية لآلاف المهاجرين، الذين بات عدد كبير منهم يقيمون بشكل قانوني فوق التراب الوطني.
لكن نسبة مهمة من هؤلاء المهاجرين لم ينالوا حظهم من التسوية القانونية، وباتوا يعيشون في المغرب بطريقة غير قانونية. وغالباً ما يجتمع هؤلاء في أماكن للسكن بشكل عشوائي، خصوصاً في المدن الكبيرة، مثل الدار البيضاء والرباط وطنجة، ما يعرضهم لحملات عنصرية من طرف بعض المغاربة.
ويقصد بالتمييز العنصري، حسب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم علي أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها.
واختارت الأمم المتحدة هذه السنة الاحتفال بهذا اليوم الدولي تحت شعار "تعزيز التسامح والشمول والوحدة والاحترام للتنوع في سياق مكافحة التمييز العنصري"؛ وهو الشعار الذي يتماشى مع الأحداث الحالية التي يعرفها العالم، حيث لازالت مظاهر التمييز العرقي والعنصرية والتعصب منتشرة في عدة مناطق.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (31)
حرطاني هي حر ثاني اي مواطن حر من الدرجة الثانية وتطلق قدحيا على الهجين بين الابيض والاسود وهو نعث قدحي
امازيغ الجنوب يطلقون على الاسود اسوقي وتعني العبد الذي يباع في الاسواق وهو نعت قدحي جدا
اسمg بالسوسية وبالريفية بالغاء بدل "g" ليس فيه ما يقدح في الاصل قبل ان يتم تحميله حمولات قدحية
شيواحد.راه.مبغناهش.اكون.ابرشان.اواملال.
؟؟ لدا يجب على المرأة الزنجية رفع دعوة في المحكمة الدولية ضد المرأة البيضاء بتهمة سرقة الازواج ؟؟؟
يا أخي مثل هؤلاء الجمعيات لا يهمهم لا مغرب ولا مونديال ولا أي شيء سوى مصالحهم المادية التي يتلقونها من الخارج ! من أجل المال مستعدين لعمل أي شيء حتى تخريب الوطن ! كلهم يقولون في حملتهم أنهم يناهضون التمييز و العنصرية وفي الواقع هم غير ذالك ! كل نساء هاته الجمعية تجدهن يعاملن عاملات البيوت معاملة العبيد في الجاهلية ، واتحداهن كذالك أن لا يغضبن ويخرج عقلهن إذا علمن أو شاهدن بناتهن في صحبة أحد الأفارقة صحبة العشاق ! هل تعلم كم من الملايير تتحصل عليها هاته الجمعيات من المنضمات العالمية زائد الدعم من الدولة عن طريق الخزينة العامة!؟ و أنهم محميون من الأمم المتحدة وعدة منضمات دولية وازنة في العالم !
بإمكانك القول هذا الرجل ابيض أو ازعر لا مشكل هناك لكن إذا قلت ذاك الرجل الأسود إذن هناك مشكل وهذا راجع إلى ما ذكرته سالفا. والله أعلم والسلام
ليس في المغرب التمييز العنصري .. المغرب معروف بالأخلاق الحسنة و باﻹنسانية والقيم الدينية السمحة .. عنصريتنا منكبة تجاه اللصوص الذين يحرمون المواطن من حقه في العيش الكريم والسكن الأئق والتعليم والصحة وو... لا وجود للعنصرية في المغرب .. (ليست من قيمنا)
على الصحافة ان تسأل الشارع لتصل الحقيقة..
في المغرب ارتاحوا من جميع أشكال التمييز العنصري.. إلا العيش فلا ... !!!!!!!!!!!