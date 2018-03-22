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الرئيسية | مجتمع | حملة مغربية تواجه النعوت العنصرية .. "عزي" و"كحل" و"أبرشان"

حملة مغربية تواجه النعوت العنصرية .. "عزي" و"كحل" و"أبرشان"

حملة مغربية تواجه النعوت العنصرية .. "عزي" و"كحل" و"أبرشان"
هسبريس - يوسف لخضر
الخميس 22 مارس 2018 - 13:00

تزامناً مع اليوم العالمي لمناهضة الميز العنصري، أطلقت جمعية الأيادي المتضامنة حملة تحسيسية موجهة للرأي العام المغربي بأهمية التعايش ونبذ التفرقة والعنصرية، خصوصاً ضد المهاجرين من دول جنوب الصحراء ذوي البشرة السوداء.

وتهدف الجمعية، التي تنشط في مجال الهجرة شمال المغرب، من خلال هذه الحملة، إلى مناهضة التنقيص من شأن المهاجرين القاطنين في المغرب أو استعمال مصطلحات غير محترمة، مثل "عزي"، "كحل"، "أبرشان"، "شكولاطة"، "كحلوش"؛ وهي المصطلحات يطلقها بعض المغاربة على المهاجر أسود اللون أو يشيرون بها إلى المهاجرين.

وتركز جمعية الأيادي المتضامنة على التربية والتحسيس من أجل القضاء على الميز العنصري، إذ اعتبرت في بيان لها "أن العنصرية لا تنبع من نوع البشرة، العرق، الدين أو الجنس، بل من العقل البشري"، وأكدت أن "الحل في مواجهة التمييز العنصري والنفور من الآخر وسائر مظاهر عدم المساواة ينبغي أن يمر عبر القضاء على المفاهيم الزائفة المتعلقة بتفوق جنس بشري على آخر، إضافة إلى تعزيز دور المهاجرين وخلق فضاءات للتمازج الثقافي والتثاقف الحضاري والتقرب للمهاجرين القاطنين في المغرب".

وقالت شيرين الحبنوني، مسؤولة التواصل في الجمعية، إن الحملة تتضمن إحداث رواق بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان بهدف تحسيس الطلبة بأهمية التعايش ونشر قيم السلم والسلام، إضافة إلى صورة تعبيرية لتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت الحبنوني أن الجمعية نظمت "قافلة التعايش" منذ بداية الموسم الدراسي بتعاون مع الوزارة المنتدبة لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، استهدفت 1046 تلميذا وتلميذة من مدن تطوان، الحسيمة، الناظور، طنجة، مارتيل، المضيق، الفنيدق، العرائش وأصيلا.

وتعاظمت مظاهر التمييز العنصري ضد الأجانب من دول جنوب الصحراء، خصوصاً في السنوات الأخيرة التي عرفت إطلاق المملكة المغربية حملة كبيرة لتسوية الوضعية القانونية لآلاف المهاجرين، الذين بات عدد كبير منهم يقيمون بشكل قانوني فوق التراب الوطني.

لكن نسبة مهمة من هؤلاء المهاجرين لم ينالوا حظهم من التسوية القانونية، وباتوا يعيشون في المغرب بطريقة غير قانونية. وغالباً ما يجتمع هؤلاء في أماكن للسكن بشكل عشوائي، خصوصاً في المدن الكبيرة، مثل الدار البيضاء والرباط وطنجة، ما يعرضهم لحملات عنصرية من طرف بعض المغاربة.

ويقصد بالتمييز العنصري، حسب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم علي أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها.

واختارت الأمم المتحدة هذه السنة الاحتفال بهذا اليوم الدولي تحت شعار "تعزيز التسامح والشمول والوحدة والاحترام للتنوع في سياق مكافحة التمييز العنصري"؛ وهو الشعار الذي يتماشى مع الأحداث الحالية التي يعرفها العالم، حيث لازالت مظاهر التمييز العرقي والعنصرية والتعصب منتشرة في عدة مناطق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (31)

1 - أكاديمي مغربي من ألمانيا الخميس 22 مارس 2018 - 12:54
واش بغيتو تتنازلو على المونديال لصالح أمريكا. راه كولشي كتوثق ويترسل. وبالتالي بلد فيه العنصرية ميمكنش يجيو ليه المتفرجين من مختلف البلدان.
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-1
2 - abdellatif الخميس 22 مارس 2018 - 12:58
mais il n ya pas que ce genre de racisme il ya le racisme a l'egard des pauvres.quand on est pauvre on est partout rejete
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46
3 - maghribi 7or الخميس 22 مارس 2018 - 12:59
عندما نقول لانسان ابيض انت ابيض فهل هي عنصرية
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64
4 - مغربي الخميس 22 مارس 2018 - 13:12
حتى واحد ما قال لهم يجيو اولا .الدي جابهم يتكفل ويتكلف بيهم.تانيا الزي مني تنقولوها للمغربي ماشي عنصرية ومني نقولوها للاجنبي عنصرية .هده هي الحكرة ضد المغاربة.
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36
5 - اللوين الخميس 22 مارس 2018 - 13:12
نحن في مراكش نقول '' اللوين '' يعني احسن بكثير من بعض الاوصاف القدحية.
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22
6 - عيناني الخميس 22 مارس 2018 - 13:16
الكثير من المهاجرين الافارقة ( الثلثين تقريبا) من اخواننا المسلمين لا يجب الا ان نعاملهم بالحسنى
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5
7 - observable الخميس 22 مارس 2018 - 13:21
Par tout dans le monde on dit sans problème : blanc, noir, brun, poiles de carotte, chauve,... White, black, Brown,... mais seulement au Maroc ces mots et autres comme Draoui c'est rasiste !! (Draoui il vient du nom de Oued Draa qui relie Ouarzazate à Zagora : comme Casaoui ou Sahraoui). On es beacoup très sensible que le reste du monde.
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12
8 - بونظاظر الخميس 22 مارس 2018 - 13:23
باش عرفتيها نعوت عنصرية هي فقط ألقاب كيطلقوها عليهم باش يتعرفو عليهم هي ماشي معيور او سبان نتا بان ليك غير هذ الالقاب ما هضرتيش عل العنصرية ديال بصح بحال ديال باك صاحبي ونتا ولد فلان بن فلان ونتا غير دوز وسير وسير
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34
9 - المهاجر الخميس 22 مارس 2018 - 13:23
ليس هناك عنصرية كل ما في الامر أننا نطلب من المسولين كل من أراد ان يأتي بالأفارقة ليستوطنو المغرب فل يأخذوهم لقصوره الممتدة في ربوع المملكة نحن لسنا كندا او اروبا نحن بلاد حكامها لصوص اهلكو الارض ونسل فتركوها في فقرنا حتى نموت في سلام حسابنا معكم عند الله
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37
10 - ماما أفريقيا الخميس 22 مارس 2018 - 13:24
حتى في الدول الإفريقية ينادون الأبيض بي tobabo
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13
11 - سعيد الخميس 22 مارس 2018 - 13:25
عزي في الاصل تعني العزيز فهي ليست قدحية في الاصل
حرطاني هي حر ثاني اي مواطن حر من الدرجة الثانية وتطلق قدحيا على الهجين بين الابيض والاسود وهو نعث قدحي
امازيغ الجنوب يطلقون على الاسود اسوقي وتعني العبد الذي يباع في الاسواق وهو نعت قدحي جدا
اسمg بالسوسية وبالريفية بالغاء بدل "g" ليس فيه ما يقدح في الاصل قبل ان يتم تحميله حمولات قدحية
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4
12 - سمرقند الخميس 22 مارس 2018 - 13:25
ولا تنابزو بالألقاب هذه حملة قادها الرسول (صلى الله عليه وسلم ) للبشرية جمعاء
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6
13 - مواطن الخميس 22 مارس 2018 - 13:27
اسيدي احنا عنصريين غير خرجوا علينا هاذ الافارقة اللي سلتطوهم علينا.
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18
14 - المواطنة الخميس 22 مارس 2018 - 13:27
نحن.المغاربة.لسنا.عنصورين.ولاكن.الى.مابغناش.
شيواحد.راه.مبغناهش.اكون.ابرشان.اواملال.
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9
15 - المساوة الحاقة الخميس 22 مارس 2018 - 13:28
أكبر عنصرية هي التي يمارسها هؤلاء كَيْخَلي بنت عَمُّو أُكَيْ تْزَوَّجْ مرأة بيضاء أِوَ شكون إتزوج المرأة الزنجية هي معندهاش الحق ماشي بشر، شي إتزوج شي إخدم في ديور
؟؟ لدا يجب على المرأة الزنجية رفع دعوة في المحكمة الدولية ضد المرأة البيضاء بتهمة سرقة الازواج ؟؟؟
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9
16 - فلاح الخميس 22 مارس 2018 - 13:29
الي ما عجبوش الحال الطريق اللي جابتو تردو. هذه الطبيعة: الصراع من اجل البقاء. نحن نخرج الى الشارع لنصد عصي المخزن بصدورنا من اجل الشغل و لقمة العيش. ليس لذينا فرصا للشغل زائدة.
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15
17 - مراكشي الخميس 22 مارس 2018 - 13:30
لا اشكال في نعت ابيض بابيض ولا كحل بكحل.
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5
18 - oussama oussama الخميس 22 مارس 2018 - 13:32
لا فرق بين العباد إلا بالتقوى،لا ميزان يوم القيامة إلا هذا الميزان.يوم لا ينفع لا لون ولا نسب ولا حسب.
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7
19 - ازول الخميس 22 مارس 2018 - 13:35
لما لا تتحدثون ايضا عن العنصرية التي يتعرضون لها الجالية المغربية في بعض الدول الإفريقية
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9
20 - حمزة الخميس 22 مارس 2018 - 13:36
تتهضرو على الأفارقة بحال ايلا المغرب من الدول الإسكندناف را المغرب حتى هو فيه اصحاب البشرة السمراء وانا منهم نديرو بحساب الأفارقة والمغاربة من لهم؟ والمغاربة مافيهمش العنصرية ولكن تصرفات بعض المهاجرين الأفارقة ليس كلهم تثير غضب المغاربة اما الباقون فإنهم يعيشون بسلام وأمان في هذا الوطن
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8
21 - ازول الخميس 22 مارس 2018 - 13:36
لما لا تتحدثون ايضا عن العنصرية التي يتعرضون لها الجالية المغربية في بعض الدول الإفريقية
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7
22 - المهدي الخميس 22 مارس 2018 - 13:43
مسألة التذمر والرفض الشعبي لا تتعلق بلون البشرة فهذه مجرد ذريعة لجلب التعاطف مع جحافل المتسولين وتجار الممنوعات ومحتلي مساكن الغير بدون وجه حق .. النصب والاحتيال حتى في الشعارات المرفوعة فالمواطن تعب من جيوش الجوعى البؤساء الذين احتلوا البلد وحتى لو كانوا شقر وبهذا البؤس وهذه الأفعال الجراحية للقوا نفس الرفض .. أينما استقروا الا واستقرت معهم القذارة والضجيج والتزوير وكافة أشكال الدناءة .. هجرة هؤلاء حديثة نسبيا ومع ذلك سرعان ما ظهرت مساوئهم في طنجة عندما احتلوا بيوت الغير وهو ما لم يجرؤ عليه أي مشرد مغربي ثم زرعوا الفوضى في اولاد زيان والقادم أسوأ .. نحن لسان عنصريين والدليل اخواننا المغاربة السمر فمنهم أ مسألة التذمر والرفض الشعبي لا تتعلق بلون البشرة فهذه مجرد ذريعة لجلب التعاطف مع جحافل المتسولين وتجار الممنوعات ومحتلي مساكن الغير بدون وجه حق .. النصب والاحتيال حتى في الشعارات المرفوعة فالمواطن تعب من جيوش الجوعى البؤساء الذين احتلوا البلد وحتى لو كانوا شقر وبهذا البؤس وهذه الأفعال الجراحية للقوا نفس الرفض أصهارنا وأحبابنا وأصدقاؤنا .. لا هذا لم يطرح أبدا ولا فائدة من الالتفاف على
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9
23 - بن ١٧ الخميس 22 مارس 2018 - 13:44
نحن عنصريون بدون نفاق مع بعضنا وما ادراك مع الغرباء يكاد الزواج بين المغربي الاسود و الابيض والشلح والريفي ان بكون شبه مستحيل صحيح العقول تبدلت ايجابيا ولكن غير كافي لا زم فتح عقول ابناءنا للمستقبل
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1
24 - عمر الخميس 22 مارس 2018 - 13:44
بغينا الكوطا لتمثيل دوي البشرة السمراء في والبرلمان والحكومة والابناك والوظاءف السامية.
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-3
25 - مسنطح الجزائر الخميس 22 مارس 2018 - 13:45
حرطاني ليس بمعنى حر ثاني أي من الدرجة الثانية ، وإنما معناها حر طأني ، و كانت الإماء قديما لما تشاهد حاملا تقول هذه الكلمة التي معناها نكحني حر ، وبذلك أصبحت حرة بعد أن ألد ، و معروف فقهيا أن الأمة اذا وطئها سيدها و أنجبت تصبح حرة....................
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4
26 - ali الخميس 22 مارس 2018 - 13:46
عن اي عنصرية تتكلمون عزي!!!!!!. هناك مغاربة لونهم اسمر ونناديهم عزي عادي جدا او ضراوي او لويين .هذه عنصرية؟ اذا ماذا نسمي ضرب الاجانب في دول اخرى احراق منازلهم التميز بينهم و السكان الاصليين .و يمكن منعهم من السكن الا في مناطف معزولة وووووو هذه هيا العنصرية اما بعض الكلمات التي من الممكن ان يسمعها حتى المغربي من المغربي الاخر فهذه فقط عبارات .
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7
27 - Mockingjay الخميس 22 مارس 2018 - 13:47
إلى أكاديمي مغربي من ألمانيا :
يا أخي مثل هؤلاء الجمعيات لا يهمهم لا مغرب ولا مونديال ولا أي شيء سوى مصالحهم المادية التي يتلقونها من الخارج ! من أجل المال مستعدين لعمل أي شيء حتى تخريب الوطن ! كلهم يقولون في حملتهم أنهم يناهضون التمييز و العنصرية وفي الواقع هم غير ذالك ! كل نساء هاته الجمعية تجدهن يعاملن عاملات البيوت معاملة العبيد في الجاهلية ، واتحداهن كذالك أن لا يغضبن ويخرج عقلهن إذا علمن أو شاهدن بناتهن في صحبة أحد الأفارقة صحبة العشاق ! هل تعلم كم من الملايير تتحصل عليها هاته الجمعيات من المنضمات العالمية زائد الدعم من الدولة عن طريق الخزينة العامة!؟ و أنهم محميون من الأمم المتحدة وعدة منضمات دولية وازنة في العالم !
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1
28 - Amir الخميس 22 مارس 2018 - 13:52
فعلا من هو اسود البشرة فهو كالابيض البشرة لا فرق بين هذا وذاك وطبعا هذا لا جدال فيه . لكن نجب أن نكون واقعيين. فمنذ القدم ولا ادري لماذا، ارتبط كل السلبيات باللون الأسود. فمثلا عندنا يقال. اليوما طاحت عليا واحد المصيبة كحله. اليوم دوزت واحد نهار كحال. مصيبة كحله هذه! الخ..... ولذا ترى ذوي البشرة السوداء لهم حساسية كبيرة مع هذا الموضوع.
بإمكانك القول هذا الرجل ابيض أو ازعر لا مشكل هناك لكن إذا قلت ذاك الرجل الأسود إذن هناك مشكل وهذا راجع إلى ما ذكرته سالفا. والله أعلم والسلام
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0
29 - مـيــمـــــــــــون 1 الخميس 22 مارس 2018 - 13:55
السلام عليكم

ليس في المغرب التمييز العنصري .. المغرب معروف بالأخلاق الحسنة و باﻹنسانية والقيم الدينية السمحة .. عنصريتنا منكبة تجاه اللصوص الذين يحرمون المواطن من حقه في العيش الكريم والسكن الأئق والتعليم والصحة وو... لا وجود للعنصرية في المغرب .. (ليست من قيمنا)

على الصحافة ان تسأل الشارع لتصل الحقيقة..

في المغرب ارتاحوا من جميع أشكال التمييز العنصري.. إلا العيش فلا ... !!!!!!!!!!!
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0
30 - جمعية مشبوهة الخميس 22 مارس 2018 - 13:57
أطلب من هذه الجمعية التي تسمي نفسها "جمعية الأيادي المتضامنة " أن تقوم بحملة تحسيسية لدى هؤلاء المهاجرين من دول جنوب الصحراء ذوي البشرة السوداء لإقناعهم بأنهم أشخاص غير مرغوب فيهم بالمغرب وأن أفضل وسيلة لصيانة كرامتهم هي العودة إلى بلدانهم الأصلية.
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2
31 - فاتي الخميس 22 مارس 2018 - 14:03
احنا فالجنوب نسموه الحراطين هوما مشي مغاربة يرجعو لبلدانهم اليوم لا لتمييز و غذا يتشاركو معاك دارك ضسارة هادي
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-1
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