قنصل مغربي: المملكة تدعم مبادئ العيش المشترك

هسبريس ـ و.م.ع

أكد القنصل العام للمغرب في اسطنبول، محمد افريكين، أن المملكة تعمل على دعم وتعزيز مبادئ وأسس الفرانكوفونية، بما في ذلك مبادئ التسامح وتدبير التنوع والتضامن والعيش المشترك.

وأضاف، خلال حفل عشاء أقامته القنصلية العامة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للفرانكوفونية في تركيا، إن "المغرب بلد الألف سنة، وعضو نشيط في المجموعة الفرانكوفونية، إذ يساهم من خلال تراثه الثقافي والحضاري الغني والمتعدد الروافد في إثراء الثقافة الفرانكوفونية".

وأوضح أنه خلال هذه الفترة التي يمر فيها العالم بتغيرات اجتماعية عميقة، وهي تتميز بانتشار الكراهية ضد الأجانب والخوف من الإسلام ورفض الآخر، فإن المملكة تتعمل بنشاط وبعد نظر، بما في ذلك داخل الأسرة الفرنكوفونية، من أجل دعم قيم التسامح والتعاون المتبادل والتضامن الدولي".

وشكل الحفل، الذي شارك فيه القناصلة العامون للدول الأعضاء في الفرنكوفونية، وتلاميذ المدارس وثانويات البعثة الفرنسية في اسطنبول، وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الجالية المغربية في اسطنبول، مناسبة لتذوق الأطباق المتنوعة الغنية التي يزخر بها المطبخ المغربي.

وفي هذا السياق، ضمن برنامج الأنشطة الثقافية للفرانكوفونية ، شهد المعهد الفرنسي باسطانبول عرض فيلم "عايدة"، للمخرج إدريس المريني، بناء على مبادرة من القنصلية العامة للمغرب في تركيا. ومن المقرر أن يقام عرض موسيقي، يوم 5 أبريل المقبل في اسطنبول أيضا، حيث ستطلق المغنية المغربية تيما أول ألبوم لها في فن الجاز تحت اسم "الشرق الغرب".