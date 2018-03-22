24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0006:2612:3916:0318:4419:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. الدويري: غياب الحكامة وضعف التعليم يعيقان إقلاع الاقتصاد الوطني (5.00)

  2. ورطة ساركوزي (5.00)

  3. "مجلس جطو" يقرر مقاضاة مسؤولين ويفضح "أكاديميات التعليم" (5.00)

  4. نيكولا ساركوزي يقضي اليوم الثاني رهن الاحتجاز (5.00)

  5. 3 حالات انتحار خلال يوم واحد بسطات وبرشيد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | قنصل مغربي: المملكة تدعم مبادئ العيش المشترك

قنصل مغربي: المملكة تدعم مبادئ العيش المشترك

قنصل مغربي: المملكة تدعم مبادئ العيش المشترك
هسبريس ـ و.م.ع
الخميس 22 مارس 2018 - 01:35

أكد القنصل العام للمغرب في اسطنبول، محمد افريكين، أن المملكة تعمل على دعم وتعزيز مبادئ وأسس الفرانكوفونية، بما في ذلك مبادئ التسامح وتدبير التنوع والتضامن والعيش المشترك.

وأضاف، خلال حفل عشاء أقامته القنصلية العامة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للفرانكوفونية في تركيا، إن "المغرب بلد الألف سنة، وعضو نشيط في المجموعة الفرانكوفونية، إذ يساهم من خلال تراثه الثقافي والحضاري الغني والمتعدد الروافد في إثراء الثقافة الفرانكوفونية".

وأوضح أنه خلال هذه الفترة التي يمر فيها العالم بتغيرات اجتماعية عميقة، وهي تتميز بانتشار الكراهية ضد الأجانب والخوف من الإسلام ورفض الآخر، فإن المملكة تتعمل بنشاط وبعد نظر، بما في ذلك داخل الأسرة الفرنكوفونية، من أجل دعم قيم التسامح والتعاون المتبادل والتضامن الدولي".

وشكل الحفل، الذي شارك فيه القناصلة العامون للدول الأعضاء في الفرنكوفونية، وتلاميذ المدارس وثانويات البعثة الفرنسية في اسطنبول، وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الجالية المغربية في اسطنبول، مناسبة لتذوق الأطباق المتنوعة الغنية التي يزخر بها المطبخ المغربي.

وفي هذا السياق، ضمن برنامج الأنشطة الثقافية للفرانكوفونية ، شهد المعهد الفرنسي باسطانبول عرض فيلم "عايدة"، للمخرج إدريس المريني، بناء على مبادرة من القنصلية العامة للمغرب في تركيا. ومن المقرر أن يقام عرض موسيقي، يوم 5 أبريل المقبل في اسطنبول أيضا، حيث ستطلق المغنية المغربية تيما أول ألبوم لها في فن الجاز تحت اسم "الشرق الغرب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.