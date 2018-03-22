مسيحيون مغاربة يطالبون "الضمائر الحية" بضمان حرية العقيدة

هسبريس من الرباط

طالبت تنسيقية المسيحيين المغاربة، عبر رسالة مفتوحة وجهتها إلى "كل الضمائر الحية"، بالاستجابة لمطالب أعضائها الخاصة بحرية العقيدة.

ودعا المسيحيون المغاربة القاطنون بالوطن وخارجه، عبر الرسالة المفتوحة التي توصلت بها هسبريس، إلى الاستجابة العاجلة لمطالبهم الأساسية، والتي لخصوها كالتالي: "دفن موتانا وفق عقيدتنا، وتوثيق زوجاتنا وفق عقيدتنا، أو بزواج مدني، وإقامة صلاتنا علنا بدون خوف، وجعل تعليم التربية الدينية اختياريا، وأخيرا تسمية الأبناء حسب اختيارنا".

وذكّر موقعو الرسالة بملفٍ مطلبي سابق كانوا قد تقدموا به إلى كلّ من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ومحمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

كما أوضحت الرسالة المفتوحة أن اجتماعا كان قد جمع أعضاء التنسيقية مع الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتاريخ الاثنين 3 أبريل 2017، بمقر المجلس؛ في حين وجهوا رسالة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 12 ماي 2017 .

وأوضح موقعو الرسالة المفتوحة التذكيرية أسباب توجيهها بالقول: "نحن المسيحيون من أصل مغربي، والقاطنون بالمغرب، المتشبثون بمغربيتنا والمستعدون للدفاع عن حوزة الوطن ضد أي محاولة للنيل منه؛ نعتبر التصريحات الملكية المتعلقة بالمعنى المنطقي والمعقول لمفهوم إمارة المؤمنين، والتي تعتبر أن الملك محمد السادس، ملك المغرب، هو أمير لكل المؤمنين؛ على اختلاف مللهم ونحلهم ودياناتهم؛ بمثابة بوصلة لمرافعاتنا حتى نحقق مطالبنا".

وزاد موقعو الرسالة: "التصريحات الملكية تكريس لحقنا في الاعتقاد المكفول بمضامين وأحكام الدستور المغربي، والتي تتماشى مع التزامات المملكة المغربية في إعمال المواثيق الدولية لحقوق الإنسان".

كما دعت التنسيقية المذكورة إلى الاستجابة لمطالبها ذات الصلة بحرية العقيدة؛ "وفق ما تضمنه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ووفق ما جاء في توجيهات ملك المغرب، أمير كل المؤمنين، على اختلاف مللهم ونحلهم ودياناتهم".

واختتمت الرسالة بصلاةٍ من طرف موقعيها "بأن يقود الرب الملك محمد السادس في خطواته لتعزيز تقدم البلاد واستقرارها"، ومُصلين للرب كذلك "من أجل كل الشعب المغربي لكي ننعم بالحرية والسلام والخير على الدوام".