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الرئيسية | مجتمع | مسيحيون مغاربة يطالبون "الضمائر الحية" بضمان حرية العقيدة

مسيحيون مغاربة يطالبون "الضمائر الحية" بضمان حرية العقيدة

مسيحيون مغاربة يطالبون "الضمائر الحية" بضمان حرية العقيدة
هسبريس من الرباط
الخميس 22 مارس 2018 - 09:00

طالبت تنسيقية المسيحيين المغاربة، عبر رسالة مفتوحة وجهتها إلى "كل الضمائر الحية"، بالاستجابة لمطالب أعضائها الخاصة بحرية العقيدة.

ودعا المسيحيون المغاربة القاطنون بالوطن وخارجه، عبر الرسالة المفتوحة التي توصلت بها هسبريس، إلى الاستجابة العاجلة لمطالبهم الأساسية، والتي لخصوها كالتالي: "دفن موتانا وفق عقيدتنا، وتوثيق زوجاتنا وفق عقيدتنا، أو بزواج مدني، وإقامة صلاتنا علنا بدون خوف، وجعل تعليم التربية الدينية اختياريا، وأخيرا تسمية الأبناء حسب اختيارنا".

وذكّر موقعو الرسالة بملفٍ مطلبي سابق كانوا قد تقدموا به إلى كلّ من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ومحمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

كما أوضحت الرسالة المفتوحة أن اجتماعا كان قد جمع أعضاء التنسيقية مع الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتاريخ الاثنين 3 أبريل 2017، بمقر المجلس؛ في حين وجهوا رسالة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 12 ماي 2017 .

وأوضح موقعو الرسالة المفتوحة التذكيرية أسباب توجيهها بالقول: "نحن المسيحيون من أصل مغربي، والقاطنون بالمغرب، المتشبثون بمغربيتنا والمستعدون للدفاع عن حوزة الوطن ضد أي محاولة للنيل منه؛ نعتبر التصريحات الملكية المتعلقة بالمعنى المنطقي والمعقول لمفهوم إمارة المؤمنين، والتي تعتبر أن الملك محمد السادس، ملك المغرب، هو أمير لكل المؤمنين؛ على اختلاف مللهم ونحلهم ودياناتهم؛ بمثابة بوصلة لمرافعاتنا حتى نحقق مطالبنا".

وزاد موقعو الرسالة: "التصريحات الملكية تكريس لحقنا في الاعتقاد المكفول بمضامين وأحكام الدستور المغربي، والتي تتماشى مع التزامات المملكة المغربية في إعمال المواثيق الدولية لحقوق الإنسان".

كما دعت التنسيقية المذكورة إلى الاستجابة لمطالبها ذات الصلة بحرية العقيدة؛ "وفق ما تضمنه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ووفق ما جاء في توجيهات ملك المغرب، أمير كل المؤمنين، على اختلاف مللهم ونحلهم ودياناتهم".

واختتمت الرسالة بصلاةٍ من طرف موقعيها "بأن يقود الرب الملك محمد السادس في خطواته لتعزيز تقدم البلاد واستقرارها"، ومُصلين للرب كذلك "من أجل كل الشعب المغربي لكي ننعم بالحرية والسلام والخير على الدوام".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - الشريف محمد فاضل الخميس 22 مارس 2018 - 09:10
أي ضمائر حية، الضمائر تحبي كل مسيحي تحول إلی مسلم و ليس العكس. أتمنى من قانون الدولة الإسلامية المغربية أن يكون صريما في هذه الحالة و يحكم بأقصى العقوبات علی هؤلاء الفكرة
لا ننسی أن حاملين الجنسية المغربية هم مسلمون أو يهود، مع العلم أن اليهود جلهم هاجروا.
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7
2 - مسلم الخميس 22 مارس 2018 - 09:12
ادفعوا ضراءب اضافية للدولة تكون شرعا كجزية ومارسوا طقوسكم في سرية حتى لا تفتنوا الناس البسطاء في دينهم ولكم ان تعيشوا بيننا في سلام.فالمغرب بلد مسلم
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2
3 - مغربي الخميس 22 مارس 2018 - 09:13
المدخل الاول لهدم الإسلام داخل المغرب كما يطالبون بالغاء التربية الإسلامية و جعلها اختيارية 10 مغاربة تنصروا يريدون فرض فكرهم و عقيدتهم على 40 مليون مسلم مغربي تم ياتي بعدها مطلب المحاصصة في البرلمان لكي لا تستطيع الدولة تمرير اي قانون الا بموافقتهم تم بعدها يطالبون بعلمنة الدولة و الغاء الإسلام بصفة عامة و تمكين البعثات التنصيرية بدعوى ان ليس للمغرب دين رسمي تم تبدأ مرحلة المظلومية و الاستقواء بأوروبا و امريكا و الفاتيكان لكي يقيموا دولة خاصة بهم مثل ماحصل في السودان. الحذر تم الحذر يا مغاربة .. امارة المؤمنين تعني فقط المسلمين الموحدين بالله و رسوله الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
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8
4 - saad الخميس 22 مارس 2018 - 09:17
لكم دينكم ولنا ديننا و مادمثم في المغرب يجب عليكم احترام عقائدنا وديننا إن الله عز وجل يقبل الثوبة وهو المغفور الرحيم إلا الشرك به والسلام عليكم
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