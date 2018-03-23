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الرئيسية | مجتمع | نقابة التعليم العالي تستنكر "التجاهل الحكومي"

نقابة التعليم العالي تستنكر "التجاهل الحكومي"

نقابة التعليم العالي تستنكر "التجاهل الحكومي"
نور الدين إكجان*
الجمعة 23 مارس 2018 - 11:30

بعد استجابة الأساتذة الجامعيين للإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية للتعليم العالي يومي 13 و14 مارس الماضي، وغياب "أي تفاعل من قبل الوزارة بخصوص الملف المطلبي للأساتذة"، توعدت النقابة مجددا، في بيان لها، باتخاذ خطوات نضالية ستكون أكثر قوة لن تتوقف حتى تحقيق مطالب "الزيادة في الأجور، وتحسين مردودية الوكالة الوطنية للتقييم، وضمان جودة البحث العلمي".

وقالت النقابة في بيانها، الذي توصلت به هسبريس، إنها "ماضية في خطها التصعيدي لمواجهة سياسة التسويف والتضليل وربح الوقت التي تنهجها الحكومة، مبدية استغرابها من التجاهل وعدم التفاعل مع المطالب النقابية."

وأضاف البيان ذاته أن "الحكومة، بعدم تجاوبها، تستخف بحجم المخاطر التي تهدد السلم الاجتماعي"، معلنا "دعم ومساندة كل النضالات التي تخوضها الفروع المحلية والجهوية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، دفاعا عن كرامة الأستاذ الباحث وعن الجامعة العمومية".

وحذر البيان من "التبعات السلبية على تكوين أطباء المستقبل لغياب مستشفى جامعي بكل من أكادير وطنجة"، إضافة إلى مطالبته بـ"النظر في الوضعية غير القانونية التي تسير بها المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة المنتشرة في كل ربوع البلاد".

*صحافي متدرب

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