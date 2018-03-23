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"أنفاس" تحشد التضامن مع محتجّي جرادة والريف

"أنفاس" تحشد التضامن مع محتجّي جرادة والريف
هسبريس من الرباط
الجمعة 23 مارس 2018 - 09:40

عممت حركة "أنفاس الديمقراطية" عريضة تضامنية مع ساكنة جرادة، والحركات الاجتماعية عموما، عنونتها بـتساؤل "ماذا تريد السلطات المغربية؟"، داعية "القوى الديمقراطية وكل المتعلقين بقيم السلم والعدالة في العالم إلى التعبير عن مساندتهم وتضامنهم مع هذه الحركات التي تناضل من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية والحرية".

ودعت العريضة، التي توصلت هسبريس بنسخة منها، إلى "الإيقاف الفوري لكل أشكال القمع الذي يستهدف الحركات الاجتماعية في المغرب"، وكذا "إطلاق سراح كل المساجين السياسيين"، مطالبة بـ"البدء في حوار جدي ومسؤول مع ممثلي الحركات الاجتماعية حول مطالبهم".

كما عبّرت الوثيقة نفسها،، باسم الجمعيات والمنظمات المُوقّعة، عن "مساندتها التامة للتحركات المشروعة التي يخوضها سكان مدينة جرادة في شرق المغرب الأقصى، والذين يطالبون منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، وهي المطالب التي لا تعدو أن تكون أحيانا الاحتياجات الأساسية للعيش".

وأضافت العريضة أن تواصل الاحتجاجات الاجتماعية منذ أشهر "يعكس عمق الأزمة الاجتماعية التي تعيشها البلاد، حيث تعبر التحركات المتواصلة في شمال المغرب كما في جنوبه عن المطالب المشروعة نفسها، مثل الحق في الصحة وفي تشغيل الشباب وفي بنية تحتية بالمناطق المهمشة؛ وباختصار الحق في حياة تضمن الكرامة ومبدأ تكافؤ الفرص. وفي المقابل تلخص رد الحكومة المغربية في خطوتين جهزتا مسبقا: المماطلة أولا والقمع ثانيا"، وفق التعبير الوارد فيها.

كما تعرف منطقة الريف، وفق الوثيقة ذاتها، "حراكا غير مسبوق منذ السنة الماضية، حيث يحتج المواطنون بطريقة سلمية مطالبين بحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية مشروعة؛ إلا أن السلطات المغربية واجهت المطالب بالقمع. ويقبع الآن مئات الشباب والمراهقين في سجون المملكة، وتلاحق قيادتهم تهم واهية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Hicham khouribga الجمعة 23 مارس 2018 - 10:13
اكادمية التعليم داخلة تعلن ان توقيت التلاميد صباحا التاسعة والمساء في الثالتة ....الصحراويين رجال رجال رجال ....فرضين أنفسهم في كل شيء حتى التوقيت الملعون الدي فرضته علينا حكومتنا الموقرة بلا احول منا ولا قوة تمرد عليه الصحراويون الاحرار وفرضو توقيت يلاءم أطفالهم ويلاءم دينهم ويلاءم أسرهم أما نحن فكالأغنام السمع والطاعة في كل شيء زيد ساعة واخا نقص ساعة واخا زيد في المازوط واخا في الظريبة واخا متسمع غير واخا والله ان الصحراويون المغاربة لأحرار ويعرفون من أين تأكل الكتف
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2 - oxygène الجمعة 23 مارس 2018 - 10:24
حركة أنفاس غير معروفة على الساحة الوطنية وبذلك تقوم بخرجات من أجل الدعاية و الاسترزاق كفانا الله شرهم و شر الحقوقيين من أمثالهم.
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