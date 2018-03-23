طيف "سمّاك الحسيمة" يحوم في محاكمة معتقلي "حراك الريف"

هسبريس- عبد الإله شبل

بنبرة حزينة، لم يخف كريم أمغار، المعتقل على خلفية حراك الريف، وهو يمثل أمام هيئة الحكم باستئنافية الدار البيضاء، علاقته بالشاب محسن فكري الذي توفي طحنا داخل شاحنة للنفايات بالحسيمة.

أمغار، وهو يجيب عن علاقته بالشاب المتوفى والذي كانت واقعته وراء خروج الاحتجاجات بالحسيمة، لفت إلى أن علاقة قوية جمعتهما منذ الصغر، لا سيما أنهما يتحدران من منطقة واحدة وهي إمزورن.

وأوضح أمغار، الذي يوصف بالفنان التشكيلي لحراك الريف، أن "محسن كان يدرس معي، وجمعتنا سويا ذكريات عديدة، وتألمت كثيرا عند وفاته"، مضيفا "صراخه وهو يطحن لا يزال يتردد في أذنيّ إلى حدود اللحظة".

الشاب أمغار سرد أمام القاضي واقع أسرته، إذ كان أبا لطفلتين قبل أن يزدان فراشه بطفل ثالث وهو يوجد بالسجن، لافتا إلى أن استمرار اعتقاله يلحق ضررا بالأسرة التي يعد معيلها الوحيد لا سيما أن والده يعاني من مرض مزمن، على حد تعبيره.

ولم يخف أمغار صاحب اللوحة الشهيرة التي جرى رفعها في أربعينية وفاة صديقه "سماك الحسيمة" معاناته خلال مرحلة الإيقاف والتحقيق معه بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إذ أورد أنه جرى تصفيد يديه إلى الخلف لساعات طوال إلى حين وصوله إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، معبرا عن تذمره من ذلك بالقول: "لست مجرما، يا سيدي القاضي، حتى يتم تصفيد يدي بتلك الطريقة".

وداخل هذه المؤسسة الأمنية، يضيف المتهم، بكون أحد الضباط عمل على تلفيق التهم له بالرغم من نفيه لها، إذ قال أمام القاضي: "بعد مرور يومين من التحقيق، قدم إليّ ضابط آخر ليتهمني بكوني من أضرم النار في مبنى الأمن بإمزورن، وهو الأمر الذي نفيته، إلا أنه كرر ذلك ثلاث مرات وصرخ في وجهي وهو يضرب على الطاولة لينصرف من القاعة بعد إصراري على نفي ذلك".

وتابع المتهم المذكور تأكيده ذلك، بحديثه عن كون أحد ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أخبره أنه "إذا لم تمد يد العون لنا، سألبسك ما قمت به وما قام به الآخرون"، مشيرا إلى أنه "ألبسني فقط ما لم أقم به".

إلى ذلك، أثارت إصابة المعتقلين ربيع الأبلق وسمير إغيض بمغص شديد وهما بداخل القفص الزجاجي قلقا في صفوف هيئة الدفاع عن المعتقلين وكذا أسرهما؛ الأمر الذي تدخلت معه النيابة العامة، لتطلب من القاضي علي الطرشي تمكين المعتقل الأبلق من الفحص الطبي.

وعاد حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة، ليطلب من القاضي استدعاء الطبيب مجددا لمعاينة المعتقل إغيض؛ الشيء الذي أثار مخاوف هيئة الدفاع، لا سيما أن ثلاثة معتقلين آخرين لم يحضروا الجلسة بسبب المرض، إلا أن نائب الوكيل العام قلل من هول ذلك على اعتبار أن أي شخص يمكن أن يتعرض لمغص مفاجئ.