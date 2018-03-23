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الرئيسية | مجتمع | المغرب يضيف ستين دقيقة إلى ساعته القانونية

المغرب يضيف ستين دقيقة إلى ساعته القانونية

المغرب يضيف ستين دقيقة إلى ساعته القانونية
هسبريس من الرباط
الجمعة 23 مارس 2018 - 10:45

أعلنت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أنه ستتم إضافة ستين دقيقة (توقيت غرينيتش+1) إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة، وذلك عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد المقبل.

وذكرت الوزارة، في بلاغ حول تغيير الساعة القانونية للمملكة، أن هذا التغيير يأتي عملا بمقتضى المرسوم رقم 2.13.781 الصادر في 21 من ذي القعدة 1434 (28 سبتمبر 2013) بتغيير المرسوم رقم 2.12.126 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1433 (18 أبريل 2012) بتغيير الساعة القانونية.

وجدير بالذكر أن إضافة ساعة إلى التوقيت القانوني للمملكة أربع مرات في السنة يثير كل مرة جدلا واسعا بين المغاربة، حيث يستند الرافضون إلى التداعيات النفسية والصحية السلبية لهذه الزيادة.

وبالمقابل يرى المتمسكون بإضافة ستين دقيقة إلى التوقيت الرسمي للبلاد على مكاسبها من حيث الحفاظ على الطاقة، وأيضا نجاعة أكبر في التبادل التجاري مع بلدان أوروبا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (46)

1 - يونس الجمعة 23 مارس 2018 - 10:55
أخيب حاجة ممكن توقع ليك ف 2018
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2
2 - التعبير الحر الجمعة 23 مارس 2018 - 10:58
هذا التوقيت مفروض علينا!
المرجو إجراء ٱستفتاء و ستلاحظون بأن وصاية الوزارة المعنية لا علاقة لها بإرادة المواطن الحر.
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3
3 - مغربي الجمعة 23 مارس 2018 - 11:00
نرجو أن تكون مفاجأة و يفرحو المغاربة بتراجع عن هده الساعة التي لا يستفيد منها جل المغاربة
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2
4 - حسن الجمعة 23 مارس 2018 - 11:01
لا اريد المس بساعه هاتفي لا تفرضوا علي توقيت لا ارغب فيه انا من يون الاثنين توقيت عملي هو 7صباحا وليس 8المزيفه لن اغير ساعتي .
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2
5 - جلول الجمعة 23 مارس 2018 - 11:01
ياناس لما هذا التهويل زيادة ساعة لاتعني ان اليوم سكون 25ساعة الذي سيحصل هو فقط تغير نضام يومي سهل جد يمكن التئقلم معه بكل سلاسة
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-2
6 - عزيز الجمعة 23 مارس 2018 - 11:01
تديرو مابغبتو ف هاد لشعب لي رافد هاد الساعة المشؤومة اوا خاليوها ف رمضان الا كنتو مجهدين وكاتعرفو تسيرو امور الادارات
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3
7 - jamal الجمعة 23 مارس 2018 - 11:01
انا شخصيا لم أجد شخصا واحدا يريد زيادة تلك الساعة
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2
8 - moi meme الجمعة 23 مارس 2018 - 11:01
الساعة لي تاتقتاصدوا عليها في الليل تا نستهلكوها ملي تانفيقوا مع الخامسة صباحا عن أي حفاض تتكلمون
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2
9 - ولاد اوشاح الجمعة 23 مارس 2018 - 11:02
حدكين في زيادة وزارة فاشلة شدين العكس مع شعب
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3
10 - السوسي الجمعة 23 مارس 2018 - 11:03
أبسط مطلب شعبي وهو عدم اضافة هده الساعة التي تعدب الصغير و الكبير لم يتم الاستجابة له
حسبنا الله ونعم الوكيل
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3
11 - متضرر من هته الساعة الجمعة 23 مارس 2018 - 11:03
اللهم لا شكوى إلا إليك يارب حسبنا الله ونعم الوكيل
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12 - abdellah الجمعة 23 مارس 2018 - 11:04
سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وعلمية يهودية
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13 - فؤاد الجمعة 23 مارس 2018 - 11:04
التبعية حتى في التوقيت من ابرز مظاهر التخلف والانحطاط
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14 - مغربي الجمعة 23 مارس 2018 - 11:04
عشرين عام وانا في الغربة..... كينقصو كيزيدو ساعة كل عام.... ماعمري سمعت شي مواطن اوروبي كيتشكا من الساعة.... ناعمرني سمعت شي واحد مواطن جا للخدمة معطل بسبب هاد الساعة..... الا في المغرب زادوها واكاو....علاش زادوها... والى نقصوها تاني واكاو علاش نقصوها...... وناري على شعب ديال الكريتيك
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-3
15 - الانارة في بعض الشوارع نهارا الجمعة 23 مارس 2018 - 11:07
اخر شىء يفكر فيه هو الاقتصاد في استهلاك الطاقة كم مرة في الدارالبيضاء ارى الانوار نهارا في الشوارع ماهذا؟ ؟؟اضن ان هناك منافع الله وحده يعلم لمن ولاي مسؤول؟ الفاتورة هي هي قبل زيادة الساعه وبعدها بل تكون اكثر .
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16 - الحسين الجمعة 23 مارس 2018 - 11:08
كان من المفروض على الحكومة استشارة الشارع ورجال التعليم والعلماء والأطباء النفسيين قبل تطبيق الساعة الجديدة لأن هذه الساعة الجديدة في مصلحة قطاع الطرق. إننا نخاف على أولادنا وعلى أنفسنا لأن عوض أن تحمينا الحكومة من المجرمين تامرنا بالاستقاظ باكرا لاستقبال اللصوص وقطاع الطرق .
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17 - لجديك الجمعة 23 مارس 2018 - 11:12
ستون دقيقة ستازمنا نفسانيا و صراحة نحن كمواطنين عاديين لاندرى ماهي الفايدة؛ يقولون سترحع بالفايدة على الاقتصاد الوطني واسنهلاك الكهرباء ووو؟؟؟...التحربة أظهرت نتايج عكسية؛ على الاقل نحن كمستهلكين نستهلك لكن مرتاحين اما هاته الزيادة فهي فقط للاعصاب...
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18 - ali الجمعة 23 مارس 2018 - 11:13
اضيفو مستشفيات ومدارس وطرقات حتى تفك العزلة على المناطق النائية كفاكم استهزاء أو ادا اردتم أن تقلدو الغرب فقلدوهم في البنية التحتية أولا أعطوا للمواطن حقه كي لا يستغرب من تفهاتكم آه يا وطني كم انت عزيز لكن التماسيح أبو أن تكون هكذا
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19 - محمد شريعي الجمعة 23 مارس 2018 - 11:13
دونهاد الساعة لي غادين يزيدوها مع 12 ليل الجديدة و12 ليل لقديمة؟؟؟ من هنا غادين نبداو نسمعو هاد العبارة وكلشي يتلف عاود تاني .
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20 - فاعل خير الجمعة 23 مارس 2018 - 11:14
المغرب ميضيفش شي بركة فأجور الموظفين
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21 - خالد الجمعة 23 مارس 2018 - 11:14
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم كان الله في عون ابناءنا الصغار
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22 - Souhail الجمعة 23 مارس 2018 - 11:15
أعلنت وزارة إصلاح الإدارة !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ils se foutent de la gueule de ce peuple qui est incapable de se défendre , ils viennent au bureau jusqu'a 10h ou 11h ou ils ne viennent pas et nous on doit se lever à 6h
لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِالله
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23 - حسن.ق الجمعة 23 مارس 2018 - 11:18
لا أدري لماذا انتخبناكم ..!؟ هل لتحرموننا من العيش الكريم ... و تفرضوا علينا سياساتكم التقشفية و تضيقوا علينا في معيشتنا و تحرمونا من عيش الكريم. ..!؟ فكل الشعب يصيح اللهم هذا منكر. .. هذه الساعة تنغص علينا عيشنا ... و تجعلنا نعيش على أعصابنا ... خوف و رعب و سرعة في كل شيء..
ألا تعلمون أنكم تحدثون لنا خللا و اضطراب في ساعتنا البيولوجية التي فطرنا عليها... و في حياتنا بصفة عامة ..!؟ فالله يجيب لي يفهم و لا يعطينا شيئا. ... أم أن الأمور إذا سلمت إلى غير أهلها فأنتظر الساعة .....
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24 - جعفر القشبندي الجمعة 23 مارس 2018 - 11:19
أناوعائلتي لاسمعاولاطاعة للنظام الهلكي
المخزني القمعي للمقررات الداخلية والخارجية
ولايشملنا كل ماتقوله المحكومة والإدارة
وعليه: فإننا نطالب بإسقاط جنسيتنا من هذا
الاستحمار الساعة الجديدة والقديمة
في مصلحة النظام وليست في مصلحة
الشعب .والله يهدي بالحق
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25 - مول العقل الجمعة 23 مارس 2018 - 11:20
لاحول ولا قوة إلا بالله كتزيدوا علينا تمارة ونتوما كتصبحوا ناعسين و مخدرين بالكاس والمايدة الله يجازيكم بما تستحقون ياكروش لحرام
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26 - مواطنة كاعية الجمعة 23 مارس 2018 - 11:20
اهلكتونا و مرضتونا بهاد الساعة...مفهمتش..رمضان مابقالو والو و يدخل و هما كيزيدو الساعة...التخربيق هادا...حسبنا الله و نعم الوكيل
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27 - عمر الجمعة 23 مارس 2018 - 11:22
الله اهديهم علينا. واش هاد الناس مبغوش اسمعو لشعب. وراه بنادم مبغيهاش اعيباد الله
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28 - rachid الجمعة 23 مارس 2018 - 11:22
شبح الساعة جديد ألا القديمة عاد إليكم من جديد ... شكرا hespress
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29 - Hicham khouribga الجمعة 23 مارس 2018 - 11:22
اكادمية التعليم داخلة تعلن ان توقيت التلاميد صباحا التاسعة والمساء في الثالتة ....الصحراويين رجال رجال رجال ....فرضين أنفسهم في كل شيء حتى التوقيت الملعون الدي فرضته علينا حكومتنا الموقرة بلا احول منا ولا قوة تمرد عليه الصحراويون الاحرار وفرضو توقيت يلاءم أطفالهم ويلاءم دينهم ويلاءم أسرهم أما نحن فكالأغنام السمع والطاعة في كل شيء زيد ساعة واخا نقص ساعة واخا زيد في المازوط واخا في الظريبة واخا متسمع غير واخا والله ان الصحراويون المغاربة لأحرار ويعرفون من أين تأكل الكتف
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30 - لحسن الجمعة 23 مارس 2018 - 11:25
الزيادة في كل شئ لا الحفاظ على الطاقة ولاشئ اصلا هما ماكيخلصوش الضوء والدرويش كايجيه الضو غالي.
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31 - حميد الجمعة 23 مارس 2018 - 11:26
أنا ما نسمحش لي كان سبب في هاد الزيادة
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32 - casaoui الجمعة 23 مارس 2018 - 11:28
Le sujet favori des simples d'esprits!! En comparant la réaction du Marocain et celle de l'occidental on peut en déduire les ravages de l'ignorance chez le Marocain !! Certains pensent que le gouvernement rajoute une heure pendant le ramadan rien que pour embêter les gens pour jeûner une heure en + ils ne savent pas que le ramadan se base sur le coucher du soleil pas c'est l'heure!! c'est très grave la bêtise chez certains marocains
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33 - ح.ص. الجمعة 23 مارس 2018 - 11:29
لا حول ولا قوة إلا بالله. كل المغاربة ينادون بإلغاء هذه الساعة المشؤومة إلا هذه الحكومة. الله ياخذ فيهم الحق. يعذبوننا ويعذبون أولادنا. فكيف لتلميذ أن يدرس ويحصل وهو لم يأخذ قسطه من الراحة والنوم ؟ لكن هذا ما تريدون بأبناء هذا البلد حتى يصبح الكل ( مكلخ ) إعملوا استفتاء نزيه في هذا الشأن وسترون النتيجة. وحتى إذا أردتم تطبيقها فيجب ألا تتعدى الأشهر الثلاثة - 6 - 7 -و 8. أما أن تنسبوا ذلك إلى المعاملات مع أوربا أو الاقتصاد في الطاقة فهذا كلام فارغ. والمغرب منذ زماااااان وهو يتعامل مع هؤلاء الشركاء وليس اليوم. وأما الطاقة فالذي ينام في العاشرة سينام في الحادية عشرة والذي ينام في س 23 سينام في س24 وهكذا. وإلا لما تؤخرون نشرة الأخبار بساعة أو النصف؟
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34 - marokkii الجمعة 23 مارس 2018 - 11:30
احنى تابعين اوروبا اشنو مادارت البارح اوروبا قالوا السبت في صباح الاحد يزيدوا ساعة ونحن كدالك شي مرة اوروبا غادي تقول لينا نطيحوا في البحر نطيحوا معاها راه ماكاين لا اقتصاد ولا واحتفاظ على الطاقة المغرب يريد تقريب التوقيت بين الادارات الاوروبية
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35 - mustapha الجمعة 23 مارس 2018 - 11:33
On doit pas appliquer cette loi a l'enseignement .danger pour la sante de nous enfants .
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36 - قهرتونا الجمعة 23 مارس 2018 - 11:33
اشمن فائدة عند المغاربة فهاد الساعة
بلا ماتبدلوها لي خدام مع 8 يبدا الخدمة مع 7 اقل تقدير
شنو المشكل ملي كايجي رمضان كاتحيدوها علاش ماتخدموش بالتوقيت الرمضاني طول الصيف وتقتاصدو على الطاقة كيف كاتقولو
اصلا الساعة متضرر منها غير الموظف والتلميذ والباقي كايجي وقت ما بغا
الله يعفو علينا منكم.
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37 - moh الجمعة 23 مارس 2018 - 11:34
الحكومة تطبق ما يحلو لها رغم معارضة شرسة من أغلب المواطنين الذين يعتبرون هذه الزيادة في التوقيت تضرهم اكثر لان الظروف التي يعيشها المغرب في وسائل النقل والامن والانارة .....تختلف كثيرا عن الدول الاوربية ،المغرب له ظروفه الخاصة يجب ان يتماشى معها قدر الامكان "وإذا اردنا تقليد الدول الاوروبية نقبل ذلك لكن في الديمقراطية وحقوق الإنسان والبنيةالتحتية والعدل والمساواة ولكن (الخوى الخاوي ما عندنا من ديرو به)
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38 - bnadm الجمعة 23 مارس 2018 - 11:35
قلة ميدار كل عام عذبوا الناس و نتوما خلاص وقتما فقتوا مكاين فرق لفلوس دايزة دايزة
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39 - يوسسسسسف الجمعة 23 مارس 2018 - 11:35
ما كاين لا نجاعة ولا اقتصاد طاقة .....تابعين اوروبا و السلام.
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40 - med الجمعة 23 مارس 2018 - 11:41
لا كلمة للشعب في هده البلاد الله يخد فهم الحق اغلبية المغاربة ترفض الساعة المشؤومة يغتنون على حساب صحة المواطنين اما اقتصاد الطاقة لا وجود له بالعكس زيادة في استهلاك الطاقة هدفهم الربح المادي و التبعية الاقتصادية للغرب
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41 - مصطفى الجمعة 23 مارس 2018 - 11:42
خصنا نجمعوا توقيعات المواطنين لي ضد هاد الساعة المشؤومة ونقدموها للبرلمان لاعادة النظر فهاد المرسوم
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42 - المرجو اخد راي المواطن الجمعة 23 مارس 2018 - 11:47
المرجو اعادة التصويط على هادا القرار و اعادة برمجته كتوقيت صيفي وليس ربيعي.ومدى تاتيره على المردودية النفعية والنفسية للمواطنين.وليس فقط التطبيق .و خصوصا الاكراهات التي يواجهها المجتمع اتر دالك من امن وسلامة و صحة و توفير الطاقة لكل اسرة. في صعوبة الوصول الى العمل والمدرسة ومشكل النقل والمواصلات و الانارة العمومية.
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43 - مهتم الجمعة 23 مارس 2018 - 11:48
تبرير خاطئ بالعكس عندما نستفيق على الساعة السادسة صباحا بدل السابعة القانونية فإننا سنشعل المصابيح وسنستهلك الكهرباء بدل ضوء الله سبحانه وتعالى .كفانا استحمارا واستغباء.وإذا كان هذا التوقيت يناسب الاقتصاد والتعامل التجاري مع اوربا فأوربا قد الغت التوقيت وحتى وإن كان ما دخل المدارس(التلاميذ الصغار في هذا الأمر).دعوا الصغار ينالون قسطهم من النوم فقلته تضر بصحتهم وبتحصيلهم.
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44 - مستنكرة الجمعة 23 مارس 2018 - 11:52
و باز !!! الحكومة ما هامها حتا واحد!!! يا راسي راسي
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45 - Mohamed de Tanger الجمعة 23 مارس 2018 - 11:53
إن كانت إضافة هاته الساعة حاجة ملحة فلماذا لا يتم اعتماد هاته الساعة بشكل ذائم مرة واحدة دون هذا الضجيج و يتم الإستغناء عن العبئ المرافق لهاته الإضافة في كل مرة
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46 - مصطفى الجمعة 23 مارس 2018 - 11:56
وتبقى إشاعة الحفاظ على الطاقة سيدة الموقف. أما بالنسبة لنجاعة التبادل التجاري بين المغرب و الدول الأوربية فلينهض باكرا الموضفين المعنيين بلأمر .ما ذنب التلاميذ الصغار والطلاب والطالبات ......
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