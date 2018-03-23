المغرب يضيف ستين دقيقة إلى ساعته القانونية

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أنه ستتم إضافة ستين دقيقة (توقيت غرينيتش+1) إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة، وذلك عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد المقبل.

وذكرت الوزارة، في بلاغ حول تغيير الساعة القانونية للمملكة، أن هذا التغيير يأتي عملا بمقتضى المرسوم رقم 2.13.781 الصادر في 21 من ذي القعدة 1434 (28 سبتمبر 2013) بتغيير المرسوم رقم 2.12.126 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1433 (18 أبريل 2012) بتغيير الساعة القانونية.

وجدير بالذكر أن إضافة ساعة إلى التوقيت القانوني للمملكة أربع مرات في السنة يثير كل مرة جدلا واسعا بين المغاربة، حيث يستند الرافضون إلى التداعيات النفسية والصحية السلبية لهذه الزيادة.

وبالمقابل يرى المتمسكون بإضافة ستين دقيقة إلى التوقيت الرسمي للبلاد على مكاسبها من حيث الحفاظ على الطاقة، وأيضا نجاعة أكبر في التبادل التجاري مع بلدان أوروبا.