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كُتّاب وآراء
المغرب يضيف ستين دقيقة إلى ساعته القانونية
أعلنت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أنه ستتم إضافة ستين دقيقة (توقيت غرينيتش+1) إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة، وذلك عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد المقبل.
وذكرت الوزارة، في بلاغ حول تغيير الساعة القانونية للمملكة، أن هذا التغيير يأتي عملا بمقتضى المرسوم رقم 2.13.781 الصادر في 21 من ذي القعدة 1434 (28 سبتمبر 2013) بتغيير المرسوم رقم 2.12.126 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1433 (18 أبريل 2012) بتغيير الساعة القانونية.
وجدير بالذكر أن إضافة ساعة إلى التوقيت القانوني للمملكة أربع مرات في السنة يثير كل مرة جدلا واسعا بين المغاربة، حيث يستند الرافضون إلى التداعيات النفسية والصحية السلبية لهذه الزيادة.
وبالمقابل يرى المتمسكون بإضافة ستين دقيقة إلى التوقيت الرسمي للبلاد على مكاسبها من حيث الحفاظ على الطاقة، وأيضا نجاعة أكبر في التبادل التجاري مع بلدان أوروبا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (46)
المرجو إجراء ٱستفتاء و ستلاحظون بأن وصاية الوزارة المعنية لا علاقة لها بإرادة المواطن الحر.
حسبنا الله ونعم الوكيل
Ils se foutent de la gueule de ce peuple qui est incapable de se défendre , ils viennent au bureau jusqu'a 10h ou 11h ou ils ne viennent pas et nous on doit se lever à 6h
لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِالله
ألا تعلمون أنكم تحدثون لنا خللا و اضطراب في ساعتنا البيولوجية التي فطرنا عليها... و في حياتنا بصفة عامة ..!؟ فالله يجيب لي يفهم و لا يعطينا شيئا. ... أم أن الأمور إذا سلمت إلى غير أهلها فأنتظر الساعة .....
المخزني القمعي للمقررات الداخلية والخارجية
ولايشملنا كل ماتقوله المحكومة والإدارة
وعليه: فإننا نطالب بإسقاط جنسيتنا من هذا
الاستحمار الساعة الجديدة والقديمة
في مصلحة النظام وليست في مصلحة
الشعب .والله يهدي بالحق
بلا ماتبدلوها لي خدام مع 8 يبدا الخدمة مع 7 اقل تقدير
شنو المشكل ملي كايجي رمضان كاتحيدوها علاش ماتخدموش بالتوقيت الرمضاني طول الصيف وتقتاصدو على الطاقة كيف كاتقولو
اصلا الساعة متضرر منها غير الموظف والتلميذ والباقي كايجي وقت ما بغا
الله يعفو علينا منكم.