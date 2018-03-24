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كُتّاب وآراء
نقابة تتضامن مع مدير ثانوية معنف ببني ملال
أصدرت الجامعة الوطنية للتعليم بجهة بني ملال خنيفرة بيانا تضامنيا في شأن ما وصفته بـ"الاعتداء الشنيع والتعنيف اللذين تعرض لهما مدير الثانوية التأهيلية ابن طفيل بمديرية بني ملال من قبل أحد الغرباء عن المؤسسة".
وأعلنت الهيئة النقابية ذاتها، في البيان الذي توصلت به هسبريس، تضامنها مع زايد ورعي، المدير المعتدى عليه، وشجبها واستنكارها "للاعتداء الذي لحق المسؤول التربوي الذي كان يؤدي مهامه داخل المؤسسة"، مطالبة المدير الإقليمي ومدير الأكاديمية للتربية والتكوين بـ"تحمل مسؤوليتهما في حماية موظفي القطاع والتدخل الفوري لإنصاف المتضرر".
كما طالبت النقابة ذاتها النيابة العامة ببني ملال بإعطاء أوامرها لفتح تحقيق عاجل وتقديم المعتدي أمام العدالة، مؤكدة أنها "تحتفظ لنفسها باتخاذ كل الأشكال النضالية دفاعا عن مناضلي الجامعة والأسرة التعليمية بصفة عامة"، وفق تعبيرها.