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الرئيسية | مجتمع | "الساعة الإضافية" تغيّر مواقيت الدارسة في مؤسسات تعليمية مغربية

"الساعة الإضافية" تغيّر مواقيت الدارسة في مؤسسات تعليمية مغربية

"الساعة الإضافية" تغيّر مواقيت الدارسة في مؤسسات تعليمية مغربية
هسبريس - محمد الراجي
الجمعة 23 مارس 2018 - 21:00

المخاوفُ من تداعيات التوقيت الصيفي، أو "الساعة الإضافية"، التي دأبَ المغرب على اعتمادها منذ سنوات، أضحتْ حقيقة ملموسة، بعدما أقدمتْ الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الداخلة وادي الذهب على تغيير مواقيت بدْء الدراسة، بسبب تأثير "الساعة الإضافية".

ففي وقت تستعدّ الحكومة لاعتماد التوقيت الصيفي، ابتداء من الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد المقبل، أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الداخلة وادي الذهب تغيير موعد دخول التلاميذ صباحا من الثامنة إلى التاسعة، ومساءً من الثانية إلى الثالثة بعد الزوال.

القرار جاء بناء على مجموع الطلبات التي توصّلت بها الأكاديمية من طرف فدرالية جمعيات أمهات وآباء وأولياء، بشأن إعادة النظر في مواعيد دخول التلاميذ خلال اعتماد المملكة للتوقيت الصيفي، وبعد طرْحه في دورتيْن سابقتيْن للمجلس الإداري للأكاديمية.

إخبار صادر عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الداخلة وادي الذهب أشار إلى أنّ الأكاديمية سجّلت، بعد مناقشة مستفيضة حول الموضوع، تزايُد حالات التأخّر والتغيّب في صفوف التلميذات والتلاميذ صباحا خلال اعتماد التوقيت الصيفي، خاصة بالنسبة للسِّلْك الابتدائي.

كما سجّلت الأكاديمية تخوُّف أسر التلميذات والتلاميذ من حالات الاعتداء التي قد يتعرّض لها أبناؤهم خلال موعد دخولهم المبكّر الذي يأتي مباشرة بعد صلاة الفجر، خاصة أنّ مواعيد شروق الشمس وغروبها تختلف بجهة الداخلة وادي الذهب عن مناطق الشمال بفارق قد يصل إلى 45 دقيقة.

وفي ضوء هذه المعطيات، تَقرّر اعتمادُ توقيتٍ جديد بجميع المؤسسات العمومية والخصوصية بالجهة، خلال اعتماد المغرب للتوقيت الصيفي، إذ تقرّر جعلُ موعد دخول التلاميذ صباحا في الساعة التاسعة، وموعد الدخول خلال الفترة المسائية على الساعة الثالثة بعد الزوال.

وتعليقا على هذا القرار، قال عبد العالي الرامي، رئيس جمعية منتدى الطفولة بالرباط، إنّ القرار الذي اتخذته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الداخلة وادي الذهب يزكّي التأثيرات السلبية التي ما فتئ المطالبون بإلغاء الساعة الإضافية ينبّهون إليها.

واستغرب الرامي إصرار الحكومة على التمسّك بتطبيق الساعة الإضافية رغم وجود فئات واسعة من المجتمع تطالب بإلغائها، مضيفا: "الغريب في الأمر أنّ الحكومة لا تطبّق هذه الساعة الإضافية خلال الصيف فقط، بل تشرع في تطبيقها ابتداء من بداية فصل الربيع".

وفيما تعزو الحكومة سبب تطبيقها للساعة الإضافية إلى تقليص استهلاك الطاقة، وتقريب توقيت المغرب من توقيت شركائه الاقتصاديين، قال الرامي إنّ ما تقوله الحكومة مجرّد فرضيات، لا تستند إلى مبررات واقعية، لكونها طبّقت الساعة الإضافية دونما إجراء دراسة حول جدواها.

وأضاف المتحدث: "المواطن المغربي البسيط لا يستفيد شيئا من اعتماد التوقيت الصيفي، بل بالعكس هذا التوقيت يؤثّر على نفسية الناس، إذ ستتمّ إضافة ساعة إلى التوقيت العادي بعد يومين، ونحن على أبواب شهر رمضان، إذ ستتم العودة إلى التوقيت العادي، ثم إضافة الساعة الإضافية بعده، وهذا يربك الساعة البيولوجية للإنسان".

وكانت الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أعلنت في بلاغ إضافة ساعة إلى التوقيت العادي للمملكة على الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 25 مارس الجاري. وأكّد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في المؤتمر الصحافي الذي أعقب المجلس الحكومي أمس الخميس، جوابا على سؤال بهذا الخصوص، أنّ اعتماد التوقيت الصيفي "مؤطّر بقانون، والحكومة تنفذ القانون".

وانتقد عبد العالي الرامي موقف الحكومة من مطالب إلغاء الساعة الإضافية قائلا: "هناك معاناة كبيرة تطال المواطنات والمواطنين، وخاصة الأطفال القاطنون في البوادي جرّاء تطبيق التوقيت الصيفي"، مضيفا: "الحكومة تبرر تمسّكها بهذا التوقيت بدواع اقتصادية وطاقية، ولكن لا توجد دراسة واحدة تثبت أنّ هناك منافعَ يجنيها المغرب من إضافة ساعة إلى التوقيت العادي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - الرجا فالله الجمعة 23 مارس 2018 - 21:17
في انتظار تعميمه على كل مناطق المملكة .
لكم الله ياأبنائي .
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51
2 - abdelhak الجمعة 23 مارس 2018 - 21:18
أي بلد هذا الذي يفرض ما يعارضه الشعب أي بلد هذا نعيش فيه.الله يجيب شي طيارة
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57
3 - لطيفة الجمعة 23 مارس 2018 - 21:18
لا للزيادات خاصة الزيادة في الساعة فلها تاثيرات لا تحمد عقباها
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47
4 - maroki الجمعة 23 مارس 2018 - 21:18
نتوما غير كتزيدو الثلاميذ عگز على عگز بلاست مايفيق و ينضبط بالتوقيت الجديد كتعاونوهم بدعوى الغياب لي باغي يقرا غايقرا و خا فالخامسة ديال الصباح ماعدى ثلاميذ المؤسسات الابتدائية لي لازم على الاكاديمية تغير التوقيت الصباحي لثامنة و النصف كما هو الحال في الدول الاوربية
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-81
5 - من الداخل الجمعة 23 مارس 2018 - 21:18
اقول لهم راكم رجال برافو عليكم ......... اما حنا را الخبار في روسكم
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34
6 - Jawad wrh الجمعة 23 مارس 2018 - 21:19
المواطن والاجراء والموظفيين هم المتضررين من هذه الزيادة اما اصحاب القرار فلا يلتحقون بمقر عملهم الى مابعد التاسعة صباحا.
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46
7 - غاضب الجمعة 23 مارس 2018 - 21:19
كي يستفيق الشعب المغربي و يفهم ان هذه الدوله لا يهمها الا جيوب من يتحكمون فيها و ابناء فرنسا و مصالحهم معها ولو ضد اراده و صحه الامه كلها ب اطفالها و شيوخها و سكونكم لن ينفعكم مادامو يعتبرونكم مجرد قطيع انشري ياهيسبريس
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21
8 - الساعة لله الجمعة 23 مارس 2018 - 21:24
تحية خالصة للأكاديمية على هاد القرار الصائب و أتمنى أن تحدو حدوها كل أكاديميات المغرب وتزل وزارة التربية والتعليم مذكرة بعدم اعتماد التوقيت الصيفي لأننا جميعنا متضررون من هده الساعة الإضافية تلاميذ وأساتذة وأمهات و آباء وأبناء.و الله يهديهم علينا
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24
9 - التوقيت الغير النافع الجمعة 23 مارس 2018 - 21:25
الذي لا أفهمه هو أن الحكومة لا يهمها ما يعانيه المواطن جراء هاته الزيادة في التوقيت رغم كل الأضرار التي تطالنا بسبب هذه الزيادة
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23
10 - الداخلية الجمعة 23 مارس 2018 - 21:28
نحن شعب نحب النوم يجب ان يغير اتوقيت من الزيادة الى نقصان عواض يزيدو ينقصو انا بعد كيجيني لملال بهد التوقيت النهار مازال والموضفين كولهم خرجو كيخرجو مع 12 جديدا وكيرجع مع 2 لقديمة يعني كايخد 4 ساعات في فترات الزوال الكل يختبء وراء التوقيت الصيفي
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2
11 - مريومة الجمعة 23 مارس 2018 - 21:30
أظن أن إضافة ساعة يربك الكثير من المغاربة خصوصا عند حلول شهر رمضان المبارك فنعود للساعة الاعتيادية ثم بانقضاءه نعود مرة اخرى للساعة المضافة وهذا ما يجعل العديد من الناس ينزعجون فليزيدوا ساعتهم لإتمام مصالحهم ويتركون عامة الناس مع ساعتهم العادية ويا دار ما دخلك شر (اطلع تأكل الكرموس انزل من قالها لك ) يلعبون بنا كما يشاءون لا نريد هذه الزيادة الزمنية يكفينا الزياداااات المعيشية.
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10
12 - كبور علال الجمعة 23 مارس 2018 - 21:31
لماذا تتعنت السلطة في معاكسة ارادة الشعب في كل المجالات وعلى كل المستويات .
دليل على ان الدولة في واد والشعب في واد اخر والهوة تتسع عمقا يوما بعد يوم .
طبيعي لان كل المسؤولين غير مرتبطين بنتاءج الانتخابات وارادة الشعب وعليه يفعلون ما يشاؤون ما دام المنصب مظمون في ظل انعدام الديمقراطية والمسائلة
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7
13 - !!!!!!!!!! الجمعة 23 مارس 2018 - 21:33
أكاديمية العيون الساقية الحمراء تبنت نفس قرار أكاديمية الداخلة وادي الذهب.....هي ساعة لا معنى لها، معاناة الآباء والأمهات والأطفال خصوصا في العالم القروي حيث بعد المسافة بين المدارس وسكنى التلاميذ...والنتيجة:تأخرات وغيابات بالجملة،وضعف المردودية.....فهل من منقذ...؟؟؟؟!!!!
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6
14 - شيشاوي الجمعة 23 مارس 2018 - 21:33
انشاء الله في الانثخابات المقبلة لن اصوت على المصباح،بسبب هذه الساعة المشؤومة منهار دارها والمغرب في المشكيل ،احتججات الحسيمة وجردة وهلم جر .
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1
15 - ولاد اوشاح الجمعة 23 مارس 2018 - 21:34
عيب اعار ناس مبغينش ساعة وانتم ديمة شدين عكس مواطينين
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4
16 - YOUSSEF الجمعة 23 مارس 2018 - 21:34
اضافة الساعة على التلاميذ والمدرسين اجراء غير دستوري.تحية للاكاديمية الجهوية لواد نون.
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17 - مواطن الجمعة 23 مارس 2018 - 21:35
من هذا المنبر اعلن رفضي لهاته الساعة المشؤومة ولك الله يا وطني حكومة في واد والشعب دافعي الضرائب في واد.
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18 - حكومة إنا عكسنا الجمعة 23 مارس 2018 - 21:35
الحكومة المحكومة في واد و مصالح المواطنين في واد. أي بلد هذا الذي أبتلاه الله بمسؤولين من فصيلة " إنا عكسنا". اللهم أجعل مقامنا في المغرب مغفرة الذنوب ..... و أجمع كل ذنوب المغاربة في بحر واحد و صبها جميعا في بطون من يتجاهل مصالح المغاربة و يركب فرس العناد و الشقاق ...
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0
19 - meskin naim الجمعة 23 مارس 2018 - 21:37
الله اخلينا هاد شوي ديال لعقل لي بق مع هذه الساعة الاضافية او خصنا كبور اونسنا شوي لكي تمر بسرعة
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0
20 - رشيد من العيون الجمعة 23 مارس 2018 - 21:37
انا استاذ ف العيون يلاه قريت مذكرة من نفس النوع يعني هذا التوقيت ايضا سيعمل به هنا ف العيون ... برااااااافو لاهل الصحرا الرجال
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2
21 - نورمال الجمعة 23 مارس 2018 - 21:39
يوما ما سيغيرون الايام والشهور يلاطيف لهذا خلق الله الدنيا للامتحان ليرى كيف يعملون
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22 - عبدو الجمعة 23 مارس 2018 - 21:39
كان من السهل ، اقرار الساعة الاضافية ؛ حتى خروج شهر الصيام ....وانهاء الجدال العقيم .لان الزيادة والنقصان هو الافضع ؛ من كل ربح وخسران .ونسميها انذاك بالساعة الصيفية . وكفى .
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23 - ص.ح. الجمعة 23 مارس 2018 - 21:40
الحكومة تقول أن هذا التوقيت الصيفي المشؤووووم مؤطر بالقانون. وهي تنفذ القانون. و نحن نقول ومن أقر هذا القانون. هل هو مقدس و منزل من السماء؟ جاء به وزير الشكلاط مع بنزيدان. يلغيه بن عبد القادر مع العثماني وهنيونا. ها العاااااار.
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24 - الساعة الهجرية الجمعة 23 مارس 2018 - 21:40
هذه الساعة وكأنها شهر هجري...سوف يطل هلالها يوم الاحد في الشمال تطبق و في الجنوب لا هذا جنون حتى الساعة فيها دعم . كون كانت حلال ميحيدوهاش في شهر رمضان.
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25 - Nourani الجمعة 23 مارس 2018 - 21:42
اش من اقتصاد الطاقة الفاتورة ديما هي هي لكم الله يا اصحاب مصالحكم
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3
26 - khalid الجمعة 23 مارس 2018 - 21:43
نم لساعة الصيفية في الصيف
أما وسط السنة الدراسية فلا و ألف لا
لنعبر جميعا عن رفض هذه الساعة المشؤومة
وإذا اقتضى الحال فل نخرج إلى الشارع
فلا تسامح مع صحة و توازن أطفالنا
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