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كُتّاب وآراء
تحالف: ضغوط تقف وراء "إقصاء" المرابط
عبّر "التحالف المدني من أجل تفعيل الفصل الـ19" عن استغرابه من استقالة أسماء المرابط من "الرابطة المحمدية للعلماء"، التي كانت تشغل بها منصب رئيسة مركز الدراسات والبحوث في القضايا النسائية في الإسلام.
واعتبر التحالف، في بلاغ له توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه الاستقالة "جاءت على إثر ضغوط قوية على الرابطة، من تيار التقليد والرجعية المختلفة، والتي ما فتئت تتربص بالمقومات والمكتسبات الديمقراطية للبلاد، على هشاشتها وفي غياب الحسم النهائي في الاختيارات الضامنة للمساواة التامة في إطار المواطنة".
البلاغ أكد أن التنظيمات المدنية المنضوية في التحالف المدني من أجل تفعيل الفصل الـ19 إذ تستنكر بشدة هذا الإجراء الذي وصفته بـ"التعسفي"، معتبرة موقف المرابط بدعوتها إلى إعادة النظر في نظام الإرث على قاعدة المساواة بين النساء والرجال موقف جميع القوى الديمقراطية والنسائية والحقوقية الساعية إلى بناء دولة القانون والمواطنة في المغرب، "لما يمثله من تحقيق لكرامة المرأة وإنهاء للتمييز والظلم الذي ما فتئ يطالها في كل المجالات".
وشدد التنظيم على أن قرار إقصاء أسماء المرابط يتعارض مع التزامات الدولة المغربية ومع سعيها إلى إقرار فقه معتدل ومنفتح يتماشى مع الاختيارات الديمقراطية المعلنة في الدستور المغربي، الذي ينصّ على أن الاختيار الديمقراطي من بين ثوابت المملكة، وأنّ المرجعية الدولية لحقوق الإنسان كلّ غير قابل للتجزئة.
وذكر البلاغ بـ"أن مثل هذه القرارات غير الحكيمة تمثل تراجعا يسيء إلى سمعة بلدنا في العالم، بعد ما راكمه من جهود حميدة في العمل على إحقاق الحقوق الإنسانية للنساء، ومن محاربة للتطرف والإرهاب والغلو الذي تذهب ضحيته الكرامة الإنسانية".
وأدانت تنظيمات التحالف "بشدة الحملة المسعورة التي تستهدف الدكتورة أسماء المرابط، والتي يقودها بعض وجوه التطرف السلفي الوهابي والإخواني الغريب عن الإسلام المغربي، والذي يمثل بحق التهديد المباشر للسلم الاجتماعي"، داعية السلطة إلى توفير الحماية الضرورية للدكتورة أسماء المرابط واتخاذ جميع الإجراءات الزجرية المطلوبة لمعاقبة مروجي الكراهية والعنف باسم الدين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
حيث جعلت من قضية المساوات في الإرث معركة عشواء
و لكنها ستخسر المعركة بإذن الله بلا شك
أما الكاتب فنقول له إن كان التشبث بما قاله الله في كتابه تخلفا ة رجعية فنحن أكبر المتخلفين
واتخاذ جميع الإجراءات الزجرية المطلوبة
لمعاقبة مروجي الكراهية والعنف باسم الدين.
===== واش هي دابا كتصلح شي حاجة لاجل الدين .... راه كتروج للكراهية والعنف باسم الدين +++ سيري كتبي شي قران ديري فيه داكشي لي بغيتي
ولا لا
هل إذا لم نحرف ما أنزله الله في القرآن وبنص صريح بخصوص الارث، صرنا دولة متخلفة وإرهابية ؟
وأخيرا ما أريد ان اعرفه هو :هل نعيش في دولة اسلامية "دولة أمير المؤمنيييييين" ام اننا نعيش في دولة لا نعلم اصلها من فصلها ؟
وفي الاخير لا يسعني الا ان اقول لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.