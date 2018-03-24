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الرئيسية | مجتمع | تحالف: ضغوط تقف وراء "إقصاء" المرابط

تحالف: ضغوط تقف وراء "إقصاء" المرابط

تحالف: ضغوط تقف وراء "إقصاء" المرابط
هسبريس من الرباط
السبت 24 مارس 2018 - 10:16

عبّر "التحالف المدني من أجل تفعيل الفصل الـ19" عن استغرابه من استقالة أسماء المرابط من "الرابطة المحمدية للعلماء"، التي كانت تشغل بها منصب رئيسة مركز الدراسات والبحوث في القضايا النسائية في الإسلام.

واعتبر التحالف، في بلاغ له توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه الاستقالة "جاءت على إثر ضغوط قوية على الرابطة، من تيار التقليد والرجعية المختلفة، والتي ما فتئت تتربص بالمقومات والمكتسبات الديمقراطية للبلاد، على هشاشتها وفي غياب الحسم النهائي في الاختيارات الضامنة للمساواة التامة في إطار المواطنة".

البلاغ أكد أن التنظيمات المدنية المنضوية في التحالف المدني من أجل تفعيل الفصل الـ19 إذ تستنكر بشدة هذا الإجراء الذي وصفته بـ"التعسفي"، معتبرة موقف المرابط بدعوتها إلى إعادة النظر في نظام الإرث على قاعدة المساواة بين النساء والرجال موقف جميع القوى الديمقراطية والنسائية والحقوقية الساعية إلى بناء دولة القانون والمواطنة في المغرب، "لما يمثله من تحقيق لكرامة المرأة وإنهاء للتمييز والظلم الذي ما فتئ يطالها في كل المجالات".

وشدد التنظيم على أن قرار إقصاء أسماء المرابط يتعارض مع التزامات الدولة المغربية ومع سعيها إلى إقرار فقه معتدل ومنفتح يتماشى مع الاختيارات الديمقراطية المعلنة في الدستور المغربي، الذي ينصّ على أن الاختيار الديمقراطي من بين ثوابت المملكة، وأنّ المرجعية الدولية لحقوق الإنسان كلّ غير قابل للتجزئة.

وذكر البلاغ بـ"أن مثل هذه القرارات غير الحكيمة تمثل تراجعا يسيء إلى سمعة بلدنا في العالم، بعد ما راكمه من جهود حميدة في العمل على إحقاق الحقوق الإنسانية للنساء، ومن محاربة للتطرف والإرهاب والغلو الذي تذهب ضحيته الكرامة الإنسانية".

وأدانت تنظيمات التحالف "بشدة الحملة المسعورة التي تستهدف الدكتورة أسماء المرابط، والتي يقودها بعض وجوه التطرف السلفي الوهابي والإخواني الغريب عن الإسلام المغربي، والذي يمثل بحق التهديد المباشر للسلم الاجتماعي"، داعية السلطة إلى توفير الحماية الضرورية للدكتورة أسماء المرابط واتخاذ جميع الإجراءات الزجرية المطلوبة لمعاقبة مروجي الكراهية والعنف باسم الدين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - Rachid السبت 24 مارس 2018 - 10:29
الفتوى مهمة جسيمة و قبل الخوض و التحليل و التحريم يتوحب الاطلاع التام على أمهات الكتب و القياس و الفقه و السوسيولوجيا... فالامام مالك على غزارة علمه كان يخشى و يتورع من إصدار الفتاوي... لكن اليوم للاسف كل من قرأ كتابا أو أدنى من ذلك يصبح بقدرة قادر مفتيا أو مفتية...
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30
2 - hamdou lillah السبت 24 مارس 2018 - 10:33
bravo mme lmrabet ton comportement est digne d'une grande femme. bonne continuation.
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-20
3 - وقل اعملوا فسيرى عملكم السبت 24 مارس 2018 - 10:35
لماذا تطالبون المساواة في اﻹرث فقط وﻻ تطالبونها في مسائل أخرى !!!!!! مثﻻ ، حراسة الحدود.. حراسة السفارات. .. حراسة السجون. ..حراسة القصور.....وتكون دورية من النساء للشرطة 100% تعمل ليﻻ خاصة بالمجرمين والسكارى وقطاع الطرق و.و.و.و.و. وﻻ تتجرأون فقط على حكم الله ﻹرضاء أسيادكم من المغضوب عليهم والضالين..!..!..!
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31
4 - يونس السلفي السبت 24 مارس 2018 - 10:36
هذه السيدة غرتها وسائل الإعلام فتمادت في مخططاتها البئيسة
حيث جعلت من قضية المساوات في الإرث معركة عشواء
و لكنها ستخسر المعركة بإذن الله بلا شك
أما الكاتب فنقول له إن كان التشبث بما قاله الله في كتابه تخلفا ة رجعية فنحن أكبر المتخلفين
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28
5 - عبد الرحيم فتح الخير السبت 24 مارس 2018 - 10:40
تجديد الخطاب الديني ليس هو التجرأ على التوابث ، لأن القاعدة تقول بأنه لا اجتهاد مع النص . وإلا أصبحنا أمام دين جديد ، يمنح المرأة القوامة مناصفة مع الرجل ، وأسقطنا الصداق المسمى ، والإعالة المفروضة . وبالتالي على الأستاذ أن تبرر دواعي اقتراحها ، أو تقدم اعتذارا ، فتعود عن فتواها كما قام بذالك غالبية المفسرين والمتعاطين مع المجال الديني منذ فجر الإسلام .
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26
6 - youssef chaouqi السبت 24 مارس 2018 - 10:44
ندين جميعا هده الحملة المتطرفة ضد هده السيدة الفاضلة.حفظها الله كما حفظ الذكر الحكيم.
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-29
7 - منكم واليكم السبت 24 مارس 2018 - 10:44
توفير الحماية الضرورية للدكتورة أسماء المرابط

واتخاذ جميع الإجراءات الزجرية المطلوبة

لمعاقبة مروجي الكراهية والعنف باسم الدين.

===== واش هي دابا كتصلح شي حاجة لاجل الدين .... راه كتروج للكراهية والعنف باسم الدين +++ سيري كتبي شي قران ديري فيه داكشي لي بغيتي

ولا لا
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-11
8 - نزهة السبت 24 مارس 2018 - 10:46
هل اذا طبقنا ما أنزله الله في كتابه العزيز ،صرنا متطرفين و إرهابيين ؟
هل إذا لم نحرف ما أنزله الله في القرآن وبنص صريح بخصوص الارث، صرنا دولة متخلفة وإرهابية ؟
وأخيرا ما أريد ان اعرفه هو :هل نعيش في دولة اسلامية "دولة أمير المؤمنيييييين" ام اننا نعيش في دولة لا نعلم اصلها من فصلها ؟
وفي الاخير لا يسعني الا ان اقول لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
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