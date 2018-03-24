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الرئيسية | مجتمع | المثلية الجنسية تدفع عشرات المغاربة إلى طلب اللجوء بإسبانيا

المثلية الجنسية تدفع عشرات المغاربة إلى طلب اللجوء بإسبانيا

المثلية الجنسية تدفع عشرات المغاربة إلى طلب اللجوء بإسبانيا
مُتابعة من خالد ملوك
السبت 24 مارس 2018 - 12:00

قال منبر إعلامي إسباني إن عشرات المثليين المغاربة يعيشون في ظل قوانين تعاقبهم ووسط مجتمع يرفض المثلية الجنسية، حيث إن العديد منهم هاجروا خلال السنوات الأخيرة إلى إسبانيا من أجل طلب اللجوء، مشيرة إلى أن طلبات الحماية الدولية تعتريها صعوبات وعقبات تهم بطء المساطر الإدارية والإجراءات القانونية.

وأضافت وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" أنه، خلال السنتين الماضيتين، حصل معظم هؤلاء المثليين المغاربة على صفة لاجئين داخل تراب المملكة الأيبيرية، مبرزة في السياق ذاته أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بإسبانيا كانت قد أكدت بدورها تعرض مغاربة للاضطهاد بسبب ميولاتهم الجنسية.

وأشارت الوكالة إلى أن "وزارة الداخلية الإسبانية تفضّل عدم إعطاء أية تفاصيل بشأن قرارات منح اللجوء لهذه الفئة حفاظا على خصوصيات طالبي اللجوء"، موضحة أن عدد المثليين المغاربة الذين يختارون إسبانيا كوجهة في تزايد مستمر، بحكم القرب الجغرافي من دولة تعتبر صديقة للمثليين.

من جانبه، أوضح سمير برغاشي، أحد رواد الحركة المثلية المغربية ومؤسس منظمة "كيف كيف" غير الحكومية، أن إسبانيا تقدم نفسها رسميا كدولة مرحبة بالمثليين جنسيا؛ لكن تنظيمات سياسية إسبانية تعبر عن تخوفاتها من عواقب تسوية وضعية المهاجرين الأجانب واللاجئين.

وزاد برغاشي أن طالبي اللجوء من المغاربة، الذين يعيشون في مركز إيواء الأجانب بثغر مليلية المحتل، يخضعون لشروط أكثر صرامة مقارنة بلاجئين آخرين؛ وهو ما يجعل إقامتهم في هذا الفضاء الإيوائي تمتد إلى أبعد من ستة أشهر دون الحصول على إجابات من قبل السلطات المسؤولة.

وأفادت "Efe" بأن طالبي الحماية الدولية بمدينة مليلية لا يتمتعون بحرية التنقل ويعيشون في أوضاع مزرية؛ فيما أوضح خوان كارلوس أرناييث، مختص في القضايا الجنسية ومقاربة النوع، أن هناك مغاربة، نشأوا في إسبانيا، يطلبون اللجوء في حال تعرضهم إلى خطر الطرد بسبب مخالفات إدارية.

وتابع أرناييث أن غالبية المثليين المغاربة يشكون تخوفهم من الأسرة والمجتمع، لا سيما في ظل تسجيل حوادث الاعتداء العلني على هذه الشريحة في الفضاء العام من قبل مواطنين، مضيفا في السياق نفسه أن الاعتداءات الجسدية والقمع الذي يواجهه المثليون المغاربة جعل إسبانيا أكثر تقبلا لهم.

وختمت الوكالة الإسبانية بالقول إن المادة الـ489 من قانون العقوبات المغربي تجرم المثلية الجنسية بأحكام تصل إلى ثلاث سنوات حبسا، موردة أن "الحكومة الإسبانية تتحاشى التعليق على كيفية تعاطي السلطات المغربية مع ملف حساس، إضافة إلى أنها تنهج خطابا أقرب إلى التصفيق حماية لمصالحها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - PREDATOR السبت 24 مارس 2018 - 12:13
من اجل اوراق اسبانيا كل شيئ ممكن .
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26
2 - نهاية العالم السبت 24 مارس 2018 - 12:17
لا حولا ولا قوة إلا بالله صافي مابقى والو قيام الساعة
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19
3 - casaoui السبت 24 مارس 2018 - 12:17
Ils se cachent derrière l'homosexualité pour fuir la misère , d'autres se marient avec des femmes de 3ème âge, d'autres se jettent dans les bras des chrétiens et des juifs ...... pour le même but c'est de la lâcheté au lieu de rester chez eux et revendiquer leur part du Maroc
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8
4 - دعاء السبت 24 مارس 2018 - 12:18
ندعو الله رب الكون ان يحفظ ابناءنا وابناء ابناءنا من هدا البلاء.
المتناقض مع قوانين الطبيعة والكونية ويعتبر سرطان داخل منظومة البشرية تفتك بنمو الديمغرافي للعالم.
إدا كثر هدا الشدود في الطبيعة فمصير الإنسانية هو الزوال من الكون.
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17
5 - امغار ناريف السبت 24 مارس 2018 - 12:18
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ما لا يعلمه الا سبان هو ان اولائك اللا جئين الى اسبانيا مد عين انهم مثليين يعيشون اكراهات ومضايقات بارض الوطن ليسو كلهم مثليون بل يتحججون بالمثلية قصد الحصول على الاقامة باسبانيا انه خدعة من الخدع الجديدة التي يبتكرها بعض محبي الهجرة الى الغرب وحيلة ناجحة تمكنهم من الاقامة
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10
6 - عبد الرحيم فتح الخير السبت 24 مارس 2018 - 12:27
اعتقد ان المثلية ليست جريمة حتى يحاكم صاحبها كالمجرمين . فإذا كان الإجرام نابعا من شخص المجرم ، فالمثلية ليست كذالك . وليست مرضا وليست ضريبة تنشئة وليست قرارا يتخد . خصوصا والخاص والعام يعلم أننا كمجتمع مغربي لسنا من الوعي ، ولم ترتقي بعد بما يسمح لنا بالتعاطي مع المثلي الإنسان بعيدا عن ميولاته القهرية . ففي الأطباء مثليون وفي الأساتذة ، وفي رجال الأعمال مثليون ، وفي الأسوياء مجرمون ومرتشون وقتلة وشريرون .
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-11
7 - حاشم السبت 24 مارس 2018 - 12:31
بهذلتو بالمغرب. شوهتونا. بحال هادو غير حيدولهوم الجنسية اتحسبو على دول اخرين. من الاحسن. ما عندنا ما نديرو بيهوم. الما و الشطابا.
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2
8 - tobna السبت 24 مارس 2018 - 12:32
هنيئا لإسبانيا بالمتليين الجنسيين المغاربة فهم سيزيدونهم غنا لتقافتهم الشاذة والمنحرفة
المهم أن يخرجوا الشواذ من بلادنا
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4
9 - rochdi السبت 24 مارس 2018 - 12:33
خطوة تسهل على الدولة التخلص من ولاد الشعب..الحل الوحيد هو تسهيل الهجرة..وشهادة المثلية من المقاطعة..وها المغاربة كلهم يصبحو مثليين..أما محاربة الفساد والظلم والرشوة وسرقة المال العام ومافيا العقار وفلوس وخيرات المغرب المنهوبة ...هذا أمر مستحيل..في المغرب..
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4
10 - Mohamed tanjawi السبت 24 مارس 2018 - 12:33
المثلية الجنسية ليست باختيار الشخص , هؤلاء تكون لهم هرمونات ذو ميولات انثوية حيث يختلفون عن الذكور في طريقة الكلام والمشي بل في التكوين الفيزيولوجي بالدرجة الاولى اذن هم مخلوقات كسائر البشر .
هناك نوع اخر يسمى بالخنثى بنت لكن لديها جهاز تناسلي ذكوري هذا النوع من مخلوقات الله سبحانه , اذن المسالة هي كيف التعامل مع هذا النوع من البشر لان مجتمعاتنا العربية ترفضهم رفض قاطع مما يدفعهم الى الهجرة لطلب اللجوء .
وهذا النوع مناللجوء يسمى باللجوء الانساني وليس اللجوء السياسي .
وشكرا للمتفهمين
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8
11 - ازناسني من فاس السبت 24 مارس 2018 - 12:34
كيف يمكنهم التٲكد بٲنهم لواطيون؟ ٲظن ٲن كل من طلبوا اللجوء ليسوا كذلك. على ٲية حال ٲتمنى ٲن يحصل كل لواطيي المغرب على جنسية ٲجنبية لكي نرتاح منهم، و نحصن ٲولادنا من ٲمراضهم.
المجد للعروبة.
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-7
12 - حاضي راسو السبت 24 مارس 2018 - 12:36
يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا.
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5
13 - السنهوري السبت 24 مارس 2018 - 12:44
حقوق الشواد..المساوة في الإرث المرأة العدولة...
ما بقا ما يعجب...
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0
14 - سلاوي...فرنسا السبت 24 مارس 2018 - 12:45
وصل.السيل.الزبى.....نحن.مسلمين...اما.هؤلاء.من قوم.لوط...الى جهنم.وبءس.المصير....ادا.ابتليتم.فاستتيرو..الجهر.بالمعصية...سحقا.لكم...علامة.الساعة...اتريدون.نشر.الفسق.في.مجتمع.مسلم.ما.انزل.الله.بهدا.من.سلطان.تريدون.انسلاخ.من اصلك..هي.مسالة.دين..اما.اوراق...لا.يسوون.شيء.لانها.مسالة..دين.بكل.امتياز.عندنا.يمتوفهم.الله.ماذا.يقولون .عند.عداب القبر ...هيهات.هيهاتت...
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-2
15 - طيبا السبت 24 مارس 2018 - 12:55
كذبة تغيير الدين لم تعد ناجحة للحصول على الإقامة لذلك الحل الأمثل هو التظاهر بالمثلية
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-2
16 - hrmache 3issa السبت 24 مارس 2018 - 12:56
المتالية اكتر من جريمة والمتالي مجرد من كل اﻻديان .يجب اعدامهم بدون مقاش.
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-3
17 - Indiankreeck السبت 24 مارس 2018 - 12:57
لا حولى و لا قوة الا بلله حتى المتليين باخويو البلاد.اوى شكون لغابقى في احسن بلد و ادكى شعب ووو.غالمعندو جناح.الشفارى الكبار شراو الاملاك في اسبانيا.العيلات مشاو لاسبانيا .الدراويش مشاو لاسبانيا .ودبا المثليين .اوى شكون لبقا بالسلامة.
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