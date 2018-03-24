مستجدات "الشؤون الدينية" تستنفر وزارة الداخلية لمتابعة جدل الإرث

هسبريس - عبد الرحيم العسري

استنفرت وزارة الداخلية مصالحها من أجل رصد وتتبع التفاعلات الصادرة حول موضوع المساواة بين الجنسين في الإرث، عقب الجدل العارم الذي خلفه حدث استقالة أسماء المرابط من "الرابطة المحمدية للعلماء"، بعد ضغوط قوية تعرضت لها من قبل "رابطة العبادي" على خلفية تأكيدها أن "المساواة في الإرث تتماشى مع مقاصد الدين الإسلامي".

وعملت هسبريس أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أصدر أوامره قصد مواكبة الصراع المحتدم بين التيار الحداثي والآخر المحافظ ع نكثب، خصوصا تلك الآراء المتشددة الصادرة عن الفقهاء وشيوخ السلفية بالمغرب.

وكان الشيخ حسن الكتاني، أحد رموز التيار السلفي بالمغرب، قد هاجم أسماء لمرابط، وقال عنها: "إن وجود أمثال هذه المنحرفة عن الشرع الجاهلة بأحكامه لا محل له من الإعراب ضمن مؤسسة علمية كبيرة، بل بقاؤها يفقد المؤسسة مصداقيتها وثقة الناس فيها".

وعلى إثر الانتقادات الشديدة التي تعرضت لها من بعض المتشددين، ألغت الكاتبة والباحثة في قضايا الإسلام مشاركتها في ندوة "الإسلام والنساء: الأسئلة المثيرة للغضب"، التي كانت ستنظم من طرف المركز الثقافي الفرنسي بالرباط الأربعاء المقبل.

كما أفادت مصادر مقربة من لمرابط بأن "السيدة مصدومة من حجم الضغوطات التي تعرضت لها على إثر مواقفها؛ الأمر الذي دفعها إلى عدم الرد على أسئلة واستفسارات الصحافة والجمعيات النسائية المتضامنة معها، بل اختارت مغادرة الفضاء الأزرق أيضا بعد الرسائل التي توصلت بها من قبل التيار المتشدد".

وقالت مصادر هسبريس إن رفض كل من أحمد عبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، والمجلس العلمي الأعلى، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التعليق على الموضوع، يعكس "عدم وجود إرادة ملكية في الفترة الراهنة لإثارة قضية إلغاء الإرث أو إلغاء قانون الإرث بالتعصيب، على مستوى المؤسسات الرسمية للبلاد".

وحول السؤال الكتابي الذي وجهته حنان رحاب، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، إلى أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، تطالب فيه بفتح تحقيق في المضايقات التي تتعرض لها أسماء المرابط وحمايتها من طرف بعض "شيوخ السلفية" المتشددة، قال مصدر من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن "الوزارة لن ترد على هذا السؤال، لأن المؤسسة المعنية مستقلة وأمينها العام يعيّن من قبل أمير المؤمنين ولا دخل لوزارة الأوقاف في اختصاصاتها".

جدير بالذكر أن شخصيات حقوقية وإعلامية وسياسية وفنية وفكرية بارزة في المغرب أطلقت نداء لـ"إلغاء نظام الإرث عن طريق التعصيب" من التشريع الذي يهم المواريث في المملكة.

نصُّ النداء الذي أطلقه مؤلفو كتاب "ميراث النساء"، وهو كتاب ساهم في إصداره 23 خبيرا مغربيا، قال إن "قاعدة التعصيب في قانون المواريث تعطي الحق للرجل في الاستفادة من الإرث كاملا في حال كان الوريث الوحيد، في حين لا تستفيد المرأة من هذا الحق؛ إذ ترث فقط نصيبا مقدّرا معلوما يسمى فرضا، مما يعني أن الوارثات اللواتي ليس معهن شقيق ذكر، ينبغي عليهن تقاسم الإرث مع الذكور الأقربين من إخوة وأبناء إخوة وأعمام وأبناء عم وإن بعدوا".