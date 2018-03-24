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الرئيسية | مجتمع | مستجدات "الشؤون الدينية" تستنفر وزارة الداخلية لمتابعة جدل الإرث

مستجدات "الشؤون الدينية" تستنفر وزارة الداخلية لمتابعة جدل الإرث

مستجدات "الشؤون الدينية" تستنفر وزارة الداخلية لمتابعة جدل الإرث
هسبريس - عبد الرحيم العسري
السبت 24 مارس 2018 - 15:00

استنفرت وزارة الداخلية مصالحها من أجل رصد وتتبع التفاعلات الصادرة حول موضوع المساواة بين الجنسين في الإرث، عقب الجدل العارم الذي خلفه حدث استقالة أسماء المرابط من "الرابطة المحمدية للعلماء"، بعد ضغوط قوية تعرضت لها من قبل "رابطة العبادي" على خلفية تأكيدها أن "المساواة في الإرث تتماشى مع مقاصد الدين الإسلامي".

وعملت هسبريس أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أصدر أوامره قصد مواكبة الصراع المحتدم بين التيار الحداثي والآخر المحافظ ع نكثب، خصوصا تلك الآراء المتشددة الصادرة عن الفقهاء وشيوخ السلفية بالمغرب.

وكان الشيخ حسن الكتاني، أحد رموز التيار السلفي بالمغرب، قد هاجم أسماء لمرابط، وقال عنها: "إن وجود أمثال هذه المنحرفة عن الشرع الجاهلة بأحكامه لا محل له من الإعراب ضمن مؤسسة علمية كبيرة، بل بقاؤها يفقد المؤسسة مصداقيتها وثقة الناس فيها".

وعلى إثر الانتقادات الشديدة التي تعرضت لها من بعض المتشددين، ألغت الكاتبة والباحثة في قضايا الإسلام مشاركتها في ندوة "الإسلام والنساء: الأسئلة المثيرة للغضب"، التي كانت ستنظم من طرف المركز الثقافي الفرنسي بالرباط الأربعاء المقبل.

كما أفادت مصادر مقربة من لمرابط بأن "السيدة مصدومة من حجم الضغوطات التي تعرضت لها على إثر مواقفها؛ الأمر الذي دفعها إلى عدم الرد على أسئلة واستفسارات الصحافة والجمعيات النسائية المتضامنة معها، بل اختارت مغادرة الفضاء الأزرق أيضا بعد الرسائل التي توصلت بها من قبل التيار المتشدد".

وقالت مصادر هسبريس إن رفض كل من أحمد عبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، والمجلس العلمي الأعلى، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التعليق على الموضوع، يعكس "عدم وجود إرادة ملكية في الفترة الراهنة لإثارة قضية إلغاء الإرث أو إلغاء قانون الإرث بالتعصيب، على مستوى المؤسسات الرسمية للبلاد".

وحول السؤال الكتابي الذي وجهته حنان رحاب، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، إلى أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، تطالب فيه بفتح تحقيق في المضايقات التي تتعرض لها أسماء المرابط وحمايتها من طرف بعض "شيوخ السلفية" المتشددة، قال مصدر من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن "الوزارة لن ترد على هذا السؤال، لأن المؤسسة المعنية مستقلة وأمينها العام يعيّن من قبل أمير المؤمنين ولا دخل لوزارة الأوقاف في اختصاصاتها".

جدير بالذكر أن شخصيات حقوقية وإعلامية وسياسية وفنية وفكرية بارزة في المغرب أطلقت نداء لـ"إلغاء نظام الإرث عن طريق التعصيب" من التشريع الذي يهم المواريث في المملكة.

نصُّ النداء الذي أطلقه مؤلفو كتاب "ميراث النساء"، وهو كتاب ساهم في إصداره 23 خبيرا مغربيا، قال إن "قاعدة التعصيب في قانون المواريث تعطي الحق للرجل في الاستفادة من الإرث كاملا في حال كان الوريث الوحيد، في حين لا تستفيد المرأة من هذا الحق؛ إذ ترث فقط نصيبا مقدّرا معلوما يسمى فرضا، مما يعني أن الوارثات اللواتي ليس معهن شقيق ذكر، ينبغي عليهن تقاسم الإرث مع الذكور الأقربين من إخوة وأبناء إخوة وأعمام وأبناء عم وإن بعدوا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - مواطن السبت 24 مارس 2018 - 15:13
30 حالة في الارت للمراة فيها اكتر من الرجل. الاربع حالات المتبقية تقوم عليها القيامة.
و بعض الناس تابعين جيلالة بالمجمر.
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45
2 - ياسين السبت 24 مارس 2018 - 15:18
اي تشدد تتحدثون عنه كفاكم ترهات ، الارث نزل فيه نص قطعي لا يتغير بزمان ولا مكان ، هل هذه الجمعيات والمنظمات تعرف مصلحة العباد اكثر من خالقها ؟؟؟
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107
3 - Mann السبت 24 مارس 2018 - 15:19
أعرف عائلة مكونة من بنات فقط، و الله لما توفى والدهم عاشوا محنة كبيرة لأنهن أصبحن يبحثن على جميع أبناء و بنات اخوة ابوهم الموجودين بالخارج من اجل التنازل على حقهم في الورث الذي هو أصلا عبارة عن دار عادية!!
كيف يعفل ان يرث أبناء الأخوة من أخوهم اذا كانت له بنات !!
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-48
4 - التشغيب السبت 24 مارس 2018 - 15:22
ما يستند إليه الموقعون على النداء لا يمت للحقيقة والمنطق بصلة , فليس كل من يرث بالتعصيب لا يتحمل مسؤولية من يعول من الإناث التي أوجب الإسلام عليه رعايتهن .

ثم من قال أن الإرث عن طريق التعصيب يختص بالرجال دون النساء , فمن أبجديات علم المواريث في الشريعة الإسلامية أن هناك ما يسمى بــ العصبة مع الغير : وهي كل أنثى تصير عصبة مع أنثى أخرى كالاخت الشقيقة فأكثر والأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر , ومن هنا اشتهر على الألسنة القاعدة المعروفة : الأخوات مع البنات عصبات.

ولعل أغرب ما جاء في نداء المطالبة بإلغاء نظام الإرث عن طريق التعصيب من قانون المواريث المغربي هو اعتبار الميراث بالتعصيب ليس له أي سند في القرآن الكريم !!! في تجاهل واضح وتغافل متعمد للآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي ساقها علماء الأمة الثقات لإثبات مشروعية هذا الحكم الشرعي.

انشري هسبريس
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24
5 - سارة السبت 24 مارس 2018 - 15:25
هل اختيار وقسمة الله لم تعجبهم. ولم ترق هواهم.
هل الحق معهم هم في القسمة ام الحق سبحانه. نستغفر الله. هذه الجمعيات الحقوقية من دفعها؟ ومن يمولها؟ومن يريدها ان تشن حربا مع الحق الذي أمره كله خير وكله حق. ماهي مصلحتكم؟اتريدون خلق التناقض في هذا البلد لتزعزعوا استقراره.
تمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
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57
6 - عبده ً/ الرباط السبت 24 مارس 2018 - 15:27
ليس هناك اي تشدد او خلاف ذلك .... فاغلب المتدخلين هم أناس عاديون مثلي يطالبون بعدم تغيير شرع الله و ما هو معلوم من الدين بالضرورة ... فقد فصل الله عز وجل أنصبة الارث في القرءان الكريم و لسنا في حاجة الى من يريد مناقشة كلام الله فهو اعلم بحالنا منذ الازل و الى الأبد... و عليه يجب مراقبة هؤلاء الذين يريدون تحريف ديننا في بعض جزئياته الى ما يرضي مصالحهم الشخصية و افكارهم العلمانية.... و لذلك ارجو الا تتم مستقبلا المطالبة بتغيير. بعض أركان الاسلام فهذه هي المصيبة..
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36
7 - Tarik السبت 24 مارس 2018 - 15:30
المغرب بلد إسلامي. إذا لم يعجب هؤلاء المبدلين أحكام الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن والسنة النبوية الشريفة. فليلحقو بغير المسلمين للعيش معهم. وليتركو المغرب مستقرا بدينه الذي ارتضاه الله لنا. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
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27
8 - المهاجر السبت 24 مارس 2018 - 15:34
لا بأس ادا جعل القانون المساواة في الارث بين الرجل والمرأة .
المرأة هي الام والاخت والزوجة وهدا ليس عصيان الله سبحانه وتعالى.
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-23
9 - محمد السبت 24 مارس 2018 - 15:34
ماتتعرض له الاستاذة هو ما تعرض له بن رشد في الأندلس وتم حرق كتبه. تطورت اوربا بفضل بن رشد وتخلف المسلمون بسبب الأفكار اللاعقلية للسلفية. اسم بن رشد منقوش في جامعة السوربون بباريس كثاني افضل مفكر عرفته الانسانية .الغرب يرى في السلفية أساس انحطاط المسلمون.
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-16
10 - badermaarouf السبت 24 مارس 2018 - 15:34
اتقو الله والتبعو سبله كل شيء واضح في القران الكريم وخصوصا مسءلة الارت
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19
11 - صاغرو السبت 24 مارس 2018 - 15:35
شخصيا ارفض رفضا قاطعا ان يكون التعصيب سببا في إفراغ بناتي من منزلي.
عن اي مقاصد يتحدثون
اذا لم يفتح باب الاجتهاد فان الإسلام معرض لهجومات متتالية
ثانيا الذين يدافعون عن الاسلام بالتهديد والارهاب ينسون انهم يقدمون الله ضعيفا ولا حول ولا قوة له.
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-2
12 - امغار ناريف السبت 24 مارس 2018 - 15:36
يجب ان تقوم مملكة امير المؤمنين بحماية مقدساتها من الخلل فادا كان النص القراني واضح في اي موضوع من المواضيع واضحا للعيان وهو كلام الله فلا يجب التطاول على كلام الله وتحريفه اوتاويله قصد الشهرة او قصد البوز كما يصطلح عليه اليوم فالسيدة التي ارادت ان تجعل من تحريف وتاويل كلام الله بوز اوشهرة فلا يسمح لها الشرع بدلك فكم من واحد يريد الشهرة فيتطاول على كلام الله مثل سلمان رشدي صاحب الايات الشيطانية والمراة الباكستانية انبه الى انه ادا ما تعرض القران الكريم الى التحريف والتاويل في المغرب فا علموا ان الدين الاسلامي بالمغرب سوف يتراجع وستتدخل كل قوى الشر في عقيدتنا السمحة والتمس من امير المؤمنين ان يحمي ع(قيدتنا والا يسمح لاحد بزحزحتها فالنص واضح وضوح الشمس في النهار فيما يتعلق بموضوع الارث من دون مزايدات ولا تاويلات فاسناء المرابط قد تطاولت على شرع الله وارادت ان تبين ان الباري العدل جل جلاله غير عادل في تقسيم الارث بين الدكر والانثى وعند الله جزاؤها ان الله بكل شيء عليم احدرها من التمادي في غيها وان تثوب وتستغفر ربها قبل ان يصيبها غضب الله عز وجل لانها بفعلها هدا تريد تقسيم المسلمين
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3
13 - med السبت 24 مارس 2018 - 15:37
إتقوا الله في أنفسكم، الإرث تحدت الله عز وجل في القرأن إدن الحلال بيِّن والحرام بيِّن، أما تعليق المؤسسات الملكية على الموضوع واضح. لاحول ولا قوة إلا بالله
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13
14 - ااجي شكون السبت 24 مارس 2018 - 15:39
ماعندكم ينفد وما عند الله باق لو ورثم الارض كلها ستتركوها ولكن الحساب هو من اطاع علماؤ الرويبدةي في هذا الزمان هل يمكننا ان نرث دبابة اوصاروخ من حق ابي على الدولة ان تقسم ورثنا كل سنة على الشعب والفوسفاط والحوت والطاىرات الحربية على اي ارث يتحدثون هؤلاء وماذا سيرثون لله ميراث السموات والارض
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5
15 - douae السبت 24 مارس 2018 - 15:40
في وقتنا الخاضر كﻻ من الرجل والمراة يشتغﻻن ويقرضان من البنك لبناء او شراء منزل وادا حدث امر الله وتوفي الرجل قبل زوجته ولهما البنات فقط كيف يعقل يرث معهن ابناء عمومتهن بالتعصيب. اﻻباء شقاوا وتمحنوا من اجل هدا اﻻرث ويجيئ الغير ياخده بدون مشقة كما يقول المثل الدارجي المغربي "اخدم يا تعيس للناعس" الوقت تبدلت واﻻم اصبحت تشارك اﻻب في كل شيء .
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0
16 - التخربيق السبت 24 مارس 2018 - 15:42
التعصيب مجرد رأي فقهي و جدل الارث جدل خال و يبين مدى غوغائية الشعب والجمعيات الارث ملكية خاصة لصاحبه يوزعها بالشريعة الاسلامية اليهودية الهندوسية اشدو ويوميه فالبحر ولا يتبرع بيه للكلب ديالو الارث مسألة شخصية وملكية خاصة ولكل شخص حرية ترك وصية لكيفية توزيعها بعد موته نقطة نهاية ،اللي كيقول لك تعطيل الارث والقيامة وسيقع ماسيقع الخ اخره من الافلام الخيالية راه تسعين فالمئة من الشريعة معطلة فالعالم الاسلامي و نص العالم خدام بقوانين مختلفة عن الشريعة ملايين السنين هادي غي ارتاح مغينتهيش العالم الى تغير قانون الإرث
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3
17 - منير السبت 24 مارس 2018 - 15:43
اعلم ان هؤلاء الحداثين المنتشين بديمقراطية الغرب و امواله لن يهدأ لهم بال حتى يحصلوا على ما ارادوا و اعلم ان الدولة في طريقيها للموافقة على ذلك عاجلا و لن يتخطى الزمن السنتين القادمتين لكن ان كانت تريد ان تطبق ذلك فعليها ان تترك الاختيار لبنات الهالك و كيف يريدون تقسميم ميراث والدهن لان هناك نساء مؤمنات بشرع الله يردن الاخرة عن الدنيا و هناك حداثيات يردن الدنيا عن الاخرة و هكذا نتجنب هذا اللغط و نترك امر الخالق للخالق .
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-4
18 - شرع الله السبت 24 مارس 2018 - 15:44
أيها الحدثيون بالنسبة لي هذا منافي حتى لحريات الفردية. أنا أريد أقسم ممتلكات على الطريق الاسلامية وبما شرع الله ولا اريد المساوات بين أولادي.
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1
19 - محمد السبت 24 مارس 2018 - 15:49
الحرام.بيين والحلال بيين تتكلمون لمرابط هداك مشروع ديالها تريد أن تفتن المسلمين . الإرث تكلم عنه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم والتدقيق لأن الله يعلم ما لا تعلمون.
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3
20 - عبدو السبت 24 مارس 2018 - 15:51
مع على هؤلاء المنفتحين الا احصاء الورثة المتضررين من هذا الوصف .بما ان الارث ينتج عن وثيقة مسجلة فمن السهل احصاؤهم من لذن الداخلية .بما يسمى الدراسات المهنية التي لا وجود لها عقول منفتحة الا الضرب على وتر التقدمية وحقوق ممنوحة.
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-1
21 - الى 3 ة 11 السبت 24 مارس 2018 - 15:53
انا توفي ابي رحمة الله عليه وتكفل بي عمي ، وعندي الان بنتين.
هل اتبع هواي ، واكتب لعمي او اكتب لبناتي؟رغم ان هواي متغير.
انكم تتبعون مزاجكم، ولهذا لن اتبع الا مافي القرأن والسنة، رغم مغالطاتكم، في ان البنات يتم طردهم وانهم ليس لهم اي نصيب من التركة.

كيف لهته السيدة ان تتقلد منصب لا تتوفر فيها المؤهلات العلمية لها، نفس الشيء بالنسبة لوزير الاوقاف.

والان وزارة الداخلية تتدخل ،ماهذا العبث؟

انشري هسبريس
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0
22 - ام محفوظ السبت 24 مارس 2018 - 15:53
اتقوا الله في انفسكم و في دينكم لو ان الإرث كان امرا هينا لما قسمه الله لعباده من خلال القرآن الكريم ...و ادا كنتن حقيقة تعرفون معنى الارث و تقسيمه ستعلمن ان المرأة تاخد اكثر من الرجل .....فاتقوا الله و لا ترمن بانفسكن الى غضب الله ....
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-1
23 - Hamido السبت 24 مارس 2018 - 15:56
أثارت هدا الموضوع الآن ؛يراد منه أشغال المواطن بأمور ثانوية وتغيير بوصلة الاحتجاجات التي يتابعها الرأي العام والتي تهم مصير الوطن بأكمله.لن يغيروا الميراث وعلى الأقل في المدى القريب.لكن الهاء المواطن بهدا الموضوع هو الأهم.
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0
24 - خالد السبت 24 مارس 2018 - 15:56
لن ترضى عنا اليهود والنصارى حتى نتبع ملتهم هذا ما قاله الله عز وجل في كتابه

الله المستعان نحن من فرط في ديننا وجعلنا الله اذلاء اما العلمانيين و الملحدين
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25 - باحث عن الحق السبت 24 مارس 2018 - 15:59
نفترض انه تم مساواة في الارث بين الرجل والمرأة وهل سيتم المساواة بين الوزير وطالب معاش وهل سيتم المساواة في الثروة السمكية والفسفاطية ايها المنافقون عن اي انصاف تتحدثون!؟؟؟
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26 - محمد السبت 24 مارس 2018 - 16:00
المسألة ليست في الارث و إنما هذه الاية " للذكر مثل حظ الانثيين " هذه الجملة من الاية الكريمة تزعج أشباه الحداثيين و أنصاف الرجال و المسترجلات من النساء .
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27 - محمد السبت 24 مارس 2018 - 16:03
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هادا حكم الله فمن لم يعجبه سوف يلقى ربه ويسأله
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28 - محمود السبت 24 مارس 2018 - 16:04
اضن ان الاءمر لا يحتاج لمناقشة او أخذ و رد فدستور 2011 حسم في الامر المادة 19 "يتمتع الرجل و المراة على قدم المساوات بالحقوق و الحريات المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاءجتماعية و الثقافية و البيئية "معنى هذا ان المراة لها نفس الحض مثل الرجل في الاءرث اما ان نطبق الحق الدستوري او نعيد الاءستفتاء لإلغائه اما الدخول و الخروج في الهدرة او المراوغة في تفسير النص اضن ان البند واضح لا غبار عليه
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