للتذكير فقط .. قصص مؤثرة من معاناة بوابي العمارات السكنية

هسبريس من الرباط (صور: أنس ألمو)

بواب العمارة.. تركوني للزمن..بين ثنايا العمارات الفسيحة، ووسط الحضور المتمدن الكبير بمختلف المدن المغربية تنسج قصص معاناة وألم..قصص بشرية ببعد إنساني واجتماعي عميق..إنها قصص بوابي العمارات السكنية.

هذه الفئة المهنية التي تعيش وسط أكوام من الآلام والمعاناة.. حكايات عن التهميش نقصها عليكم في برنامج تحت عنوان: للتذكير فقط!

يعيشون في مساكن لا تحترم أدنى شروط العيش الكريم وسط العاصمة الرباط. إذ رغم صدور ظهير شريف سنة 1977 ينظم مساكن البوابين، فلا يفي السكان دائما بالتزاماتهم، حسب ما ينص عليه القانون المذكور، لتظل هذه الفئة حبيسة مساكن غير لائقة هي أقرب إلى الكهوف والمغارات منها إلى بيوت سكنية، في غياب أي نوع من المراقبة من أي جهة.

وبغرض الدفاع عن حقوق هذه الشريحة الاجتماعية، أنشئت جمعية مدنية، يترأسها بواب، عانى هو الآخر من هذه المهنة، غير أن عزيمته كانت صلبة بما يكفي لينتج كتبا من وحي معاناته في المهنة، ثم بعد ذلك تجند متطوعا لتوحيد صفوف البوابين في جمعية وطنية أصبحت معروفة ولها فروع وصفحة على "الفيسبوك".

معاناة تعيشها عائلات البوابين، وأيضا أبناؤها، الذين يكبرون كل يوم في بيئة سكنية موغلة في الدونية والهوان، وهم يشاهدون آباءهم البوابين يتأرجحون بين السخرة والصدقة..

هذه الفئة ليست غريبة عن المغاربة، فهم يعرفونها ويعرفون خدماتها الجسيمة، ولهم رأي في ذلك..

تصنيف هذه المهنة في خانة المهن المأجورة يطرح عدة تساؤلات وإشكالات حول مدونة الشغل المغربية، التي لم تهتم بصون حقوق هذه الفئة من اليد العاملة. وقد حاول فريق عمل البرنامج في هسبريس التواصل مع وزارة التشغيل، غير أن مسؤولي الوزارة اكتفوا بموافاته ببريد إلكتروني يحمل ورقة موجزة تشرح الظهير الصادر سنة 1977، بدون أي توضيحات أو تصريحات حول التزامات الوزارة، وحول دورها في مراقبة علاقة الشغل بين البواب والسكان.

وتطرق البرنامج بشهادته الحية إلى علاقة البوابين بالسياسيين. إذ لم تسلم هذه الفئة من تجاذبات السياسة خلال فترات الانتخابات، حيث يكثر عليهم الزوار والوفود من أجل كسب ودهم، وكذا أصواتهم الانتخابية، بدون تقديم أي التزامات ملموسة وحقيقية لتحسين أوضاعهم.

ويرى رجال القانون أن هناك تمايزا كبيرا في العمل القضائي حول قانونية عقد الشغل بين البوابين وسكان العمارات. هذا الوضع تنتج عنه باستمرار نزاعات قضائية كثيرة مرتبطة بالشغل، وانشطارا في العمل القضائي بين من يعتبر هذه الفئة من المأجورين طبقا لمدونة الشغل، وأنها تتمتع بحقوق وضمانات، وبين من يرى أن المدونة لا تعني البوابين، وأنهم مؤطرون بظهير 1977 المتعلق ببوابي العمارات، والذي لا يتحدث عن أي ضمانات وحقوق لهذه الفئة كباقي العمال والمأجورين.

كما يكشف البرنامج عن نساء يمتهن هذه المهنة، بعد أن فرضت عليهن إثر مفارقة أزواجهن البوابين الحياة، غير أن معاناتهن لها طعم آخر، طعم الأسى الممزوج بالفراق والحاجة.

البرنامج يقدم خلاصات معاناة هاته الفئة مرفوعة إلى كل المجتمع، بمسؤوليه ونشطائه المتنوعين، من أجل مساءلة هذا الواقع المحزن للخروج بحلول أكثر إنصافا وعدلا ورحمة. قصص يعرضها البرنامج على المشاهدين، كما هي، للتذكير فقط!.