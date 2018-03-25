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الاشتغال في القطاع الخاص يشد الحبل بين الوزير الدكالي والأطباء

الاشتغال في القطاع الخاص يشد الحبل بين الوزير الدكالي والأطباء
عبد السلام الشامخ*
الأحد 25 مارس 2018 - 20:00

نُقطة خلافية كادت تَعْصِف بأوّل لقاء يَجمع وزير الصحة، أنس الدكالي، بممثلي أطباء قطاع الخاص، بعدما امتنع الوزير الجديد عن البت في مقترح الأطباء بشأن منع "المزاوجة بين العمل في القطاع الصحي الحر والعمومي"، وهو المقترح الذي تم تضمينه في الملف المطلبي الخاص بالنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر.

مصدر نقابي حضر اللقاء الذي ضم ممثلي نقابات أطباء القطاع الحر، قال في تصريح لهسبريس إن "الأمر يتعلق بما يُعرف بالعمل وفق النظام المعدل، الذي يتنافى مع مقتضيات ظهير الوظيفة العمومية وقانون ممارسة الطب في المغرب رقم 131-13؛ إذ إن المزاوجة بين العمل في القطاع الصحي الحر والعمومي تتنافى مع القانون المنظم لممارسة مهنة الطب"، على حد تعبيره.

وأورد المصدر ذاته أن "ممثلي النقابة طالبوا الوزير بضرورة تفعيل المادة 108 من القانون 131-13، الذي ينظم ممارسة مهنة الطب في البلاد، غير أن الوزير اكتفى بتأكيده على ضرورة فتح آفاق وأنه لا يجب أن نبقى محصورين في مثل هذه النقاط، دون أن يقدم تصوره لحل هذه النقطة الخلافية"، مضيفا أن "النقابة طالبته بتنزيل هذا القانون وألا يظل فقط حبرا على ورق".

وتابع المصدر النقابي أن "الوزير تفهم مطالب الأطباء ووعد بإجراء سلسلة من اللقاءات للنظر فيها" مبرزا أن "من أهم المطالب الأخرى التي استأثرت بالنقاش في هذا اللقاء ضرورة إحداث هيئة خاصة بأطباء القطاع الخاص، بسبب وجود خلافات وتضارب مصالح داخل الهيئة الوطنية للأطباء التي تضم أطباء القطاع العام والخاص، وقد وافق الوزير على هذا المقترح"، على حد قوله.

بدر الدين داسولي، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع لحر، قال في تصريح لهسبريس إن "السماح لأطباء القطاع العام بالعمل في القطاع الخاص يكون على حساب احتياجات وطلبات المواطنين في تلقي خدمات العلاج والشفاء، ناهيك عن أثر ذلك على زمن تكوين أطباء المستقبل ومستوى خدمة المرضى المتوجهين إلى القطاع العام".

وأوضح أن "القطاع العمومي يجب أن يظل عموميا، كما أن قطاع الخاص يجب أن يبقى خاصا"، مشيرا إلى أن "الوضعية الحالية تدفع إلى تفعيل قانون ممارسة الطب لأن القطاع يعرف أزمة حادة واحتقانا غير مسبوق، داعيا إلى "التراجع عن المتابعات الجنائية للمهنيين حين ارتكاب أخطاء طبية، وتسهيل المسطرة المدنية من أجل تعويض الضحايا، ومحاربة جميع أنواع الممارسة غير القانونية للطب".

وتطالب النقابة بضرورة تطبيق قانون الممارسة الطبية والقوانين الجاري بها العمل ومحاربة جميع أنواع الممارسة غير القانونية للطب، ومن بينها اشتغال الأطباء الأساتذة في القطاع الحر، إضافة إلى مراجعة اتفاقيه التغطية الصحية الإجبارية والتعريفة الوطنية للخدمات الصحية التي لم يتم تجديدها منذ 2006، والتسريع بإنجاز المراسيم التطبيقية للتغطية الصحية والتقاعد لفائدة المهن الحرة، مع ضرورة استبدال نمط الاقتراع العام لانتخاب أعضاء الهيئة الوطنية للأطباء بنمط الاقتراع القطاعي، في انتظار تأسيس هيئة خاصة تمثل أطباء القطاع الحر.

كما تدعو هيئات القطاع الخاص وزير الصحة إلى إعادة النظر في التدبير الضريبي للعيادات الطبية وتحويله إلى نظام جبائي مماثل للشركات محدودة المسؤولية، مع تأكيدها على وجوب سن مدونة المسؤولية الطبية بشكل واضح، والتراجع عن المتابعات الجنائية للمهنيين حين ارتكاب أخطاء طبية، وتسهيل المسطرة المدنية من أجل تعويض الضحايا.

*صحفي متدرب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - بوعزة الطبل الأحد 25 مارس 2018 - 20:15
من عهد ياسمينة إلى عهد الوردي وصولا الى العهد الدكالي لا أفق في الأفق الا المصالح و المطامح ...القطاع يحتضر لان الصحة والتعليم آخر الأولويات في عهد حكومة العدالة والتنمية .العدالة والتنمية التي طبل لها المطبلون وبسببها خرجوا للشوارع ينتقدونها بعد ان اعطوها اصواتهم لها في الانتخابات.....ى معظم الموظفين لم يصوتوا لها وكل القرارات تاتي ضدهم لانهم لايشكلون كتلة انتخابية يعول عليها حزب البكائية والمظلومية والشعبوية...ما على الاطباء الا الانتظار حتى تغيب عنا تلك الوجوه القنديلية المصباحية...ويكون الخير يمعا الجرار او الاحرار او الميزان.
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6
2 - استاد ورءيس قسم الأحد 25 مارس 2018 - 20:29
يا ابيض يا اسود على حد قول اخواننا المصريين.اختاروا واحسموا يا معشر الاطباء.اما العمومي واما التفرغ للعيادات الخاصة والمستشفيات الخصوصية.اظن ان المزاوجة بين القطاعين يقصد به الاطباء استدراج المرضى اللدين يقصدون المستشفيات الحكومية وارشادهم الى المشافي الخاصة .بحيث يقنعوهم بانه لا جدوى من الاستشفاء في العمومي.والمفارقة العجيبة والمؤلمة انك تجد الاطقم الطبية يعطون الحد الادنى من مجهودهم وكفاءتهم في العمومي في حين تجد نفس الاطباء يشتغلون بكل مهنية وحيوية وكفاءة واستحضار للضمير في الكلينيك
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4
3 - نسرين الخولي الأحد 25 مارس 2018 - 20:40
نحن المغاربة نريد الزبدة و قشدة الزبدة او باغين حب و تبن...اي نجمع كثيرا من المتناقضات و الله اعرف اساتذة في الثانوي لهم وداديات للسكن تذر عليهم ملايين و صاروا يشتغلون في الانعاش السكني و مع ذلك يحتفظون بوظيفتهم في الثانوي و زوجاتهم ايضا موظفات بسيطات و رغم المداخيل الخيالية فانهم يطمعون مع ذلك في وظيفة كان بالامكان تركها للعاطلين...و ثمة من رجال التعليم من يشتغل في التجارة و الفلاحة و تراهم يأتون بسيارات فارهة الى مدارس متواضعة و فقيرة...و نفس الشيء نراه عند الصيادلة و الاطباء اذ غالبا ما نتفاجئ بكون هؤلاء لهم مشاغل في ميادين اخرى لا لاعلاقة لها بوظائفهم.. هذه العقلية المغربية الجشعة المفترسة تستحود على مقدرات كان ينبغي تركها و توزيعها على باقي الناس.و هناك موظفون خصوصا في التعليم تراهم في عدة ميادين او خاشين ارجلهم النثنة في كل شيئ.انه الريع و الفساد و قلة الحكامة و التبذير.الجشع و الطمع و كأنهم في بلاد ينهبونها و ليس في وطن عادي ينبغي للموظف ان يكون موظفا يؤذي خدمة للعموم مقابل اجر شهري و استقرار في الوظفية بل يريدون ان يصبحوا اغنياء في حين الوظيفة ليست مكان الاغتناء بل لخدمة عمومي
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4
4 - Abdou الأحد 25 مارس 2018 - 20:41
قانون الوضيفة العمومية يمنع على كل موضف العمل في القطاع الخاص- وقانون مزاولة الطب في المغرب تمنع العمل في اي القطاعين
من خلال الجتماع مع وزير الصحة تبين انه يجهل او يتجاهل هده القوانين - ربما تاتير بعض الاطباء المحسوبين على PPS وكدا مصالح جمعية المصحات الخاصة - التي يتراسها طبيب كان استادا سابقا - والتي لولا استدراج المرضى من طرف اطباء القطاع العمومي سواء اساتدة ام اطباء وزارة الصحة لاالاستثراء على حساب القطاع الحر والمستشفيات
هاته الممارسة هي التي تؤدي الى الحالة الراهنة من تردي اوضاع المستشفيات وكدا تكوين الطلب الاطباء
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3
5 - Hassou الأحد 25 مارس 2018 - 20:49
الكثير من طلبه معاهد الطب .جاووا من مدارس خاصه. من عايلات ثريه من الرباط والدارالبيضا.يجب خلق معاهد الطب في جميه الجهات .ومنح كوطا لاولاد التعليم العمومي.لان الاثريا لايحبون خدمه عامه المغاربه
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-2
6 - سبيطار الأحد 25 مارس 2018 - 20:49
احترمو المغاربة الذين سددو اموال ضرائبهم لتدرسو مجانا وتواضعو امام فقرائهم
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