حموشي .. رفيق درب رويشة يصارع التهميش والمرض في صمت

ياسين أوشن

بعد أن كان مرافقا وفيا للراحل محمد رويشة، في كل الحفلات والمهرجانات والأمسيات، توارى رفيق دربه مولود حموشي عن الأنظار، منذ وفاة مبدع المقطوعة الرائعة "إيناس إيناس"، وبالضبط في السنتين الأخيرتين، بسبب وعكات صحية تلم به واحدة تلو الأخرى، حتى اختفى كلية عن أعين محبيه ومتتبعيه، متسائلين عن سبب غيابه الطويل الذي نتجت عنه إشاعات.

المولد والنشأة

ولد مولود حموشي بجماعة تونفيت بإقليم ميدلت سنة 1943، بمعنى أنه يبلغ من العمر 75 عاما، وترعرع هناك في المنطقة ودرس بها تعليمه الابتدائي، ثم تحولت عائلته إلى أغبالو ضواحي خنيفرة، ليستقروا هناك لمدة طويلة، وهو متزوج وأب لخمسة أبناء، 3 أبناء وبنتان، ليبدأ منذ نعومة أظفاره العزف على آلة البندير التي عرف بها لحدود اليوم كتسلية وهواية، في الأسواق والأعراس العائلية والمناسبات...

ومنذ التحاقه بأغبالو، بدأ في التعرف على فنانين مهتمين بالشعر الأمازيغي، فاشتغل مع فرق كثيرة، من قبيل فرقة "أعشوش"، صال وجال في الأسواق باحثا عمن يحتضنه لعل وعسى أن يبزغ نجمه في سماء الفن الأمازيغي.

لقاؤه بـ"رويشة"

في سنة 1962، التقى حموشي بالراحل رويشة في أحد الأعراس، غير أنه حينها كان هذا الأخير يبلغ من العمر 12 سنة، والأول 19 سنة، وظلوا على اتصال دائم، بحكم التقائهم في مناسبات متعددة، ولم يلتحق حموشي بفرقة محمد رويشة إلا مع سنة 1975، ليسطع نجمه ويبدأ الناس في التعرف عليه أكثر، خصوصا بالأطلس المتوسط، وبالضبط في خنيفرة، لاعتبارها مهد الفن الأمازيغي بشكل عام.

ومع الوقت ومرور الزمان، استطاع حموشي أن يفرض نفسه كعازف على آلة البندير، وتجول رفقة رويشة والفرقة في مختلف مدن المغرب، بل أكثر من ذلك، شدوا الرحال إلى خارج أرض الوطن لإحياء حفلات في مناسبات متباينة، ومن ضمن الدول التي زاروها؛ فرنسا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا وغيرها من الدول التي حضوا فيها بحفاوة الاستقبال من قبل الجالية المغربية المقيمة بها.

وكان لحموشي معية رويشة في السبعينيات شرف لقاء الراحل الحسن الثاني في مدينة إفران، إذ دعاهما إلى حضور حفل زفاف الأميرة لالة مريم بمدينة فاس، وهيؤوا أغنية بالمناسبة، علاوة على أنه عاود الالتقاء به في مناسبات أخرى.

وفاة رويشة بداية أفوله

مع وفاة رويشة مخلفا وراءه حزنا عميقا في نفوس المغاربة قاطبة، تاركا خلفه ابنه الشاب حمد الله ليحمل مشعل آلة "الوتر"، قلّت فرص ظهور حموشي في مناسبات، وبدأ يختفي شيئا فشيئا عن الإذاعات والقنوات والمهرجانات، حتى كثر السؤال عنه وعن مصيره، خصوصا من قبل عشاق رنة بنديره التي تدخل الأذن بلا إذن.

ولعل ما زاد الطين بلة، هو المرض الذي ألم به منذ سنة 2017، إذ يعاني من ورم في رئته جعله طريح الفراش منذ سنتين، كما أن تكلفة الدواء ومواعيد الطبيب بالعاصمة الإسماعيلية مكناس، كلها عوامل ضاعفت محن حموشي، الذي يعتمد على مساعدات الجمعيات والمحبين وأبنائه من أجل التداوي أملا في العلاج، لأنه لم يكن يحترف شيئا آخر غير العزف على آلة البندير لكسب قوته اليومي.

زد على ذلك أنه لا يزال يكتري منزلا بخنيفرة رغم سنين العمل الطويلة، ولذلك يناشد المسؤولين أملا في مدّ يد العون له، طمعا في التغلب على المحنة التي تجرع مرارتها في السنوات الأخيرة بسبب المرض وقلة ذات اليد وعدم قدرته على الاشتغال. دون أن ينكر أنه حظي بتكريمات وشهادات من قبل جمعيات تهتم بالفن الأمازيغي في مختلف المدن المغربية.

شهادة في حقه

تفاعلا مع الموضوع، أكد المكي أكنوز، باحث في اللغة والثقافة الأمازيغيتين، أن حموشي لعب دورا كبيرا في حياة الراحل رويشة في مساره الفني، إذ كان "مراسلا" له بعدما توفي المسمى "علي أودى"، الذي كان يزود رويشة بقصائد جديدة من الرواد، بيد أنه مع وفاة أودى، تكلف حموشي بمهمة الإتيان بقصائد وكلمات عميقة وذات دلالة ورسالة هادفة.

ويضيف صاحب أكبر أرشيف موسيقي أمازيغي بالمغرب، أن ممن كان الراحل رويشة يستلهم منه أشعاره، هناك حمو ألغازي، إذ كان هذا الأخير بمثابة ينبوع الشعر الأمازيغي ومصدره، وكان يقصده حموشي للظفر ببعض القصائد الهادفة، من قبيل رائعة "زورخش أسيدي ياربي"، أي "باسمك اللهم"، و"تبرم الساعث"، بمعنى "تغيرت الساعة"، وغيرها من القصائد التي حفظها عشاق الوتر كبارا وصغارا عن ظهر قلب. وبالتالي يكون حموشي ركيزة أساسية كان رويشة يعتمد عليها في كل مساره الفني إلى أن ووري جثمانه الثرى.