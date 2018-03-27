"أحداث الكوشة" تسائل مصير اعتمادات حكومية بمليار درهم في تازة

هسبريس - يوسف لخضر

بعد ست سنوات من "أحداث الكوشة" التي شهدتها مدينة تازة، والتي جاءت تسميتها نسبة إلى الحي الذي اندلعت فيه، ارتفعت التساؤلات من طرف أبناء المدينة حول مصير مليار درهم كانت قد التزمت بها الحكومة السابقة.

وفي هذا الإطار، وجهت ابتسام مراس، البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المنحدرة من نواحي تازة، سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تسائله حول مآل المشاريع المخصصة لتأهيل الإقليم.

وقالت البرلمانية مراس، في سؤالها، إن الحكومة السابقة التزمت بتخصيص اعتمادات مالية قدرت بمليار درهم بعد أن شهدت المدينة ما عرف آنذاك بـ"أحداث الكوشة"، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المزرية والصعبة.

وكانت هذه الالتزامات التي قُدمت في عهد حكومة عبد الإله بنكيران تروم تأهيل إقليم تازة وسد الخصاص في جل المجالات، من تعليم وصحة وتقوية البنية التحتية الطرقية وإحداث قطب اقتصادي قادر على تنمية المنطقة.

وأشارت البرلمانية مراس إلى أن الساكنة "لازالت تُعاني من التهميش وتردي البنيات التحتية الضرورية وضعف الولوج إلى الخدمات الأساسية"؛ وهو ما تؤكده الاحتجاجات المستمرة التي تعرفها عدد من الجماعات القروية.

هذا التساؤل يتقاسمه أيضاً المجتمع المدني في هذه المدينة، فالجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعتبر أن "الوضع تأزم أكثر في تازة، وباتت أكثر تهميشاً من ذي قبل بسبب عدم التزام الحكومة بما وعدت به".

وقال حسن عارض، رئيس فرع الجمعية في تازة، في حديث لهسبريس، إن "الأوضاع أصبحت أكثر تدهوراً، فالشباب يغادر إلى مدن كبرى لإيجاد فرصة شغل في ظل فشل مشروع المنطقة الصناعية بالمدينة".

وأضاف عارض أن المدينة تفتقر إلى برامج تنموية من شأنها المساهمة في خلق فرص الشغل في إقليم تبلغ فيه نسبة البطالة حوالي 18 في المائة، كما أشار إلى أن المسالك الطرقية والقناطر تُعتبر من المشاكل التي يعاني منها سكان الإقليم في مختلف القرى الجبلية.

وأوضح الفاعل الحقوقي أن "المنطقة الصناعية بالمدينة أصبحت مهجورة، ولم تعد الوحدات الصناعية قائمة كما كانت في السابق، خصوصاً تلك المشتغلة في قطاع النسيج، ما تسبب في فقدان المئات من مناصب الشغل".

وتابع: "عموماً ما تم الوعد به قبل ست سنوات من طرف الحكومة السابقة باعتماد مالي قدره مليار درهم لم يظهر له أثر. ونحمل المسؤولية عن هذه الأوضاع لعامل الإقليم الذي أعفي من طرف الملك لأنه لم يكن يستقبل أي أحد".

يذكر أن حي الكوشة بمدينة تازة كان، بداية عام 2012، مسرحاً لمواجهات عنيفة بين القوات العمومية ومحتجين، نجمت عنها إصابات في صفوف الطرفين، ما أدى إلى اعتقالات عدة؛ وذلك تزامناً مع بداية ولاية حكومة عبد الإله بنكيران.