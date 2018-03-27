الفردوس يكشف أسباب تضارب "إحصائيات الشغل"

هسبريس - أمال كنين

دخل عثمان الفردوس، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار، على خط جدل الأرقام الخاصة بالتشغيل بالمملكة، مؤكدا أن الهدف من الإستراتيجية الصناعية للمغرب التي تم إطلاقها عام 2014 هو خلق 500 ألف فرصة عمل.

وأعلنت الحكومة عبر وزارة التجارة والصناعة الوظائف التي خلقتها الصناعة المغربية خلال السنوات الأربع الماضية، لكنها جاءت عكس أرقام المندوبية السامية للتخطيط؛ ففي وقت أكدت الوزارة أن قطاع الصناعة خلق أكثر من 46 ألف وظيفة صافية السنة الماضية، كانت المندوبية السامية للتخطيط قد أشارت، سابقاً، إلى حوالي 7000 منصب شغل صاف.

وشدد الفردوس، في "فيديو" نشره عبر قناته على "يوتوب"، على حدوث تسارع في وتيرة خلق فرص العمل بمتوسط سنوي يقدر بـ 25 ألف منصب، قائلا إن "هذا التسارع يرجع لأسباب منطقية".

وعدد الفردوس بعض أسباب هذا التسارع قائلا إن من بينها "عودة الدورة التصاعدية في منطقة اليورو؛ وهو ما يعني أن الطلب الأوروبي الموجه إلى المغرب سيظل في ارتفاع، إضافة إلى ارتفاع حصة المملكة في السوق الأوروبي خلال السنوات الأخيرة؛ ناهيك عن دورة الاستثمار والنهج المتكامل الذي تم تنفيذه من قبل الوزارة منذ عام 2014".

وضرب الوزير مثالا بقطاع صناعة السيارات الذي يحتل المركز الأول للصادرات بالبلاد منذ أربع سنوات، قائلا إن القيمة المضافة التي خلقت وبقيت بالمغرب من هذا القطاع تمثل حوالي أربع مرات من مجموع صندوق التنمية الصناعية والاستثمار حتى عام 2020، والذي يبلغ قيمة 20 مليار درهم.

وأكد الفردوس أن الوزارة تقدم دعما لرؤوس المنظومات، وكذلك لمزوديها في إطار المنظومات الصناعية. كما تلتزم الشركات المصنعة للسيارات بنسب إدماج محلية وبالشراء من موزعيها في النسيج الصناعي المغربي.

وحسب تصريحات المتحدث، توقع الوزارة مع الجمعيات المهنية لكل منظومة عقدا يحدد أهدافا من حيث تكوين الموارد البشرية وخلق فرص الشغل، مفيدا بأن "هناك 49 منظومة تم إطلاقها لتغطية 14 قطاعا صناعيا".

وأوضح الوزير أن الأرقام تم الحصول عليها من خلال دراسة همت مجال الصناعات التحويلية المهيكلة، وشملت 7600 مقاولة تمت مقارنتها مع قاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف؛ في المقابل فإن إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، التي يديرها أحمد الحليمي العلمي، تعتمد على استطلاع رأي يشمل عينة بحث وفق مناهج معتمدة دولياً.