ممرض يطور نظاما معلوماتيا للتذكير بمواعيد الفحوصات الطبية

وائل بورشاشن*

محمد العوفير، ممرض في المركز الصحي سيدي عبد الله بسلا، طور نظاما معلوماتيا يقوم بمتابعته حالة المصابين بأمراض مزمنة، ويُذكّر مرتادي المركز بمواعد تلقيح أطفالهم عبر رسائل نصية، كما يذكر النساء بمواعد تلقيحهن ضد الكزاز، ويدير مخزن أدوية "مستشفى الحومة" ليحول دون انتهاء صلاحيتها دون علم الممرضات والممرضين، إضافة إلى تنبيهه عند ظهور نتائج اختبارات داء فقدان المناعة المكتسبة.

هسبريس التقت بالممرض الشاب في المركز الصحي الذي يشتغل به لتستفسر حول البرمجية، وظروف تطويرها، ومدى تأثيرها على حياة مرتادي المركز الصحي سيدي عبد الله، إضافة إلى إمكانية تعميمها على المستوى الوطني.

دفع للعجلة

"كنا نضيع الوقت في الكتابة أكثر من الحديث مع الناس"، هكذا عبّر العوفير عن المرحلة التي سبقت تطويره البرمجية التي أطفأت في هذه السنة شمعتها الثانية.

وقال الممرض متحدثا عن الظروف التي دفعته إلى استخدام هذا النظام المعلوماتي: "كان عندنا ثلاثة دفاتر إضافة إلى دفتر المريض، ونظل نملأ هنا وهناك، وبحكم أنني أعرف البرمجة التي تعلمتها بطريقة عصامية عبر الإنترنت، تساءلت لِمَ لا أستفيد منها وأسهل عملي، واتفقت مع المكلف في المستشفى على أن نطلب حاسوبا من الإدارة ونبدأ العمل".

واسترسل شارحا: "هكذا كان، تحدثنا مع الإدارة وبدأنا في الإعداد المشترك، أعطونا حاسوبا واحدا، والآن عندنا في مركزنا الصحي أربعة حواسيب نُسير البرمجية من خلالها، حاسوبان من مندوبية الصحة، واثنان آخران جلبناهما من أماكن أخرى لاستغلالهما بعد إصلاحهما، وبهذا أصبحنا نتابع حالة الأمراض المزمنة انطلاقا من حاسوب مكتبي يستطيع عبره المسير أيضا تتبع حالة مخزون الأدوية، وكل حاسوب جديد نوصله بالشبكة الداخلية، لتعمل فيه البرمجية بالشكل الذي نريد".

العوفير تحدث أيضا عن أن البرمجية التي كانت تعمل في البداية على متابعة الأمراض المزمنة تم تعميمها على أقسام أخرى، وكانت النتيجة أن "الآن لا نعمل بأي ورقة باستثناء دفتر المريض"، وأعطى المتحدث أمثلة بمجموعة من أقسام المركز الصحي من بينها قسم تلقيح "الأم والطفل" الذي أضحى مستغنيا عن الأوراق بشكل تام، وتلقيح الكزاز عند القابلة التي يتابعها المركز الصحي عبر البرمجية نفسها.

فيها خير كبير ومنافع للناس

البرمجية التي طورها محمد العوفير أصبحت تعمل بصيغة استباقية؛ فعندما يَقْدُم طفل من الأطفال وتُسجل معلوماته داخل قاعدة معلوماتها، تحدد البرمجية بشكل تلقائي موعد التلقيح القادم حسب جدول المواعد الذي تحدده الوزارة، وحسب برنامج المركز الصحي. كما أن البرمجية تتبع التطورات الصحية للطفل، وإذا اكتشفت أي تغير غير طبيعي في وزنه على سبيل المثال، تنبه الممرض.

لكن العوفير لم يتوقف عند هذه الصيغ الإجرائية التي تسهل عمله كممرض، بل طور البرمجية لترسل رسالة تذكر المرتفقين بمواعد التلقيح، "لأن الممرضين لاحظوا أن معظم الناس لا يحضرون فقط بسبب نسيان مواعد تلقيح أطفالهم"، بتعبير المتحدث.

الممرض القاطن بمدينة سلا أعطى أمثلة أخرى عن التغييرات الإيجابية التي حققتها البرمجية، ذكر منها أن "نسبة الانتظار تغيرت، لأنه في الماضي كنا نحتاج بالنسبة لـ(الجلبة) متوسطا زمنيا يقدر بـ15 دقيقة، بين الدخول وملء معلومات الطفل في الدفاتر، وتكرير الاسم، والنسب، وتاريخ الازدياد، والسن، والعمل الذي سيتم القيام به، في كل دفتر من هذه الدفاتر، ثم نقارن وزنه مع سنه لنعرف هل هناك مشاكل في النمو، بينما مع البرمجية الحالية هناك حالات لا نتجاوز معها خمس دقائق".

ومن ايجابيات البرمجية أيضا، أورد العوفير تأثيرها في مرتادي المركز الصحي سيدي عبد الله، قائلا: "رأينا انعكاس ذلك على الناس الذين بدل أن يأتوا لينتظروا أدوارهم يأتون وهم يعرفون أنهم سينتهون من زيارتهم الطبية بسرعة؛ لأنه عندما يأتي الطفل نقوم فقط برقن رقمه التسلسلي لتظهر جميع المعلومات المضبوطة حوله، ولا يبقى إلا رقن ورزنه وطوله ونوع العملية التي سيتم القيام بها في يوم الزيارة، لتستنتج البرمجية تلقائيا ما إن كان وزن الطفل طبيعيا مقارنة بسنه وطوله، كما تُقدر التوقيت المقبل للقيام بالتلقيح الموالي، وهذا يحل مشكل عدم القدرة على التأكد الدقيق سابقا من حضور الطفل في الوقت المناسب للتلقيح من عدمه، لأنه مع التطبيق المعلوماتي الجديد لا يكون عندنا الحق في إضافة معلومات جديدة إذا لم يصل وقت التلقيح".

ولم يقتصر اهتمام البرمجية على الأطفال، بل همّ فئات أخرى من المجتمع، كالنساء على سبيل المثال، فلكون لقاحات النساء ضد داء السل تتباعد بستة أشهر، فـ"الكثير من النساء لا يستطعن تذكر موعدها"، بحسب العوفير، لكن بعد استخدام البرمجية، لاحظ الممرض نفسه والمشتغلون معه حدوث "قفزة نوعية في عدد النساء اللائي حضرن للحصول على اللقاح الثاني، بنسبة بلغت 50 في المائة".

وتحدث الممرض الذي سبق أن برمج تطبيقا على "الأندرويد" في مطلع سنة 2016 بعنوان الأدوية في المغرب (Medicaments au Maroc)، يسهل معرفة ثمن أكثر من 6000 دواء مغربي، عن "المنافع" الأخرى التي تقدمها البرمجية؛ فـ"بالنسبة لصيدلة المؤسسة الصحية، تساعد البرمجية على معرفة المخزون بالضبط ومتى ستنتهي صلاحية كل دواء فيه، عكس ما كان يقع في بعض المرات لأن الإنسان ينسى فتضيع بعض الأدوية بتجاوز تاريخ صلاحيتها".

وأضاف العوفير بنبرة المنتشي بالنصر: "كان عندنا مشكل التقارير التي يجب أن نذكر فيها في آخر كل شهر المرضى الذين استقبلناهم وسبب زيارتهم إلى المركز الصحي، والمرتفقين الذين تغيبوا عن المواعد، وعدد المستفيدين من الأدوية، والأدوية التي استهلكت. كل هذا بطريقة يدوية؛ وهذا يعني أنه لا بد من أن نسقط في أخطاء".

ثم استرسل قائلا: "البرنامج الآن في آخر الشهر يطلب مني فقط أن أحدد المخزون الفعلي الذي عندي، ليقدم لي التقرير المضبوط لكل شهر، وعندما نخبر الممرضين في المراكز الصحية الأخرى بأن البرمجية تعطي تقارير مضبوطة، يصبحون مستعدين للانخراط في العمل بها إلى أبعد الحدود، رامين وراءهم تخوفهم من التغيير والعمل الإضافي".

نموذج للتعميم

"عرضنا تعميم هذه الفكرة على المراكز الصحية المجاورة، وحصلنا على موافقة مندوبية الصحة التي تنتظر فقط الدعم اللوجستيكي، حتى نبدأ في أربعة مراكز صحية تجريبية مرتبطة بحاسوب مركزي، ليسهل التواصل بين الإدارة والمركز الصحي"، بهذا أجاب العوفير عن سؤال لهسبريس عن تفكيره في تعميم النموذج الذي أرساه وفريقه في مستشفى "حومتِهم" بسلا.

وبتعبيرات تقنية رصينة، شرح العوفير خطة تعميم المشروع والصعوبات التي تواجهه، قائلا: "البرمجية الآن لا تتوفر على المعايير الوطنية لأن هيكلها يجب أن يكون أكبر، وأرى أن البرمجية كخادم يجب أن تكون في الوزارة، ليكون لها ارتباط مع المديريات الجهوية، ثم المديريات الإقليمية، لتصل بعد ذلك إلى المراكز الصحية حتى يكون الكل متصلا ولكي لا تسقط أي معلومة".

وأضاف: "في البداية يجب أن تكون التجربة على مستوى مندوبيتنا الإقليمية للصحة في فترة تتراوح بين ستة شهور وسنة، ثم بعد ذلك يمكن أن تُعمم على صعيد المغرب بأكمله بسهولة؛ لأنه إذا نجحت التجربة في مركز واحد يمكن أن تعمم على المراكز الباقية، بربطها ببعضها عن طريق شبكة، والربط بين المراكز والمديرية الجهوية، لتصبح بعد ذلك المعطيات ممركزة".

الممرض محمد العوفير، رغم النجاح الذي عرفته برمجيته والأثر الإيجابي الذي خلفته، لم يغفل عن رد الفضل إلى "الفريق الشبابي الذي يساندني في هذه الفكرة، وكل الأفكار التي أطرحها"، كما لم يتغاضَ عن ذكر سبب من الأسباب الذاتية التي دفعته إلى برمجة التطبيق المعلوماتي وهي: "تغيير الصورة النمطية عن الممرضين التي كنت أتشربها منذ طفولتي المبكرة، لنوصل رسالة مفادها أننا جيل جديد من الممرضين يريد تنمية البلاد".